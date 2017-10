Гриль-раклетница Steba RC 4 Plus Deluxe Культура европейских вечеринок

Когда к нам на тесты поступила гриль-раклетница Steba RC 4 Plus Deluxe, мы сначала испугались: в России и слова-то такого никто не знает: раклетница. Рассмотрев же прибор, мы почувствовали прилив энтузиазма — некоторые из наших авторов сталкивались с раклетницами и семейными раклетт-вечеринками в гостях у европейских друзей: во Франции, в Швейцарии, в Германии и даже в Италии. Мы вспомнили все, что видели своими глазами, почитали немного теории и смело принялись за тесты — прибор оказался интересным и довольно быстро очаровал сотрудников тестовой лаборатории. В этой статье мы делимся результатами наших экспериментов. Традиционный раклет — это, попросту говоря, плавление сыра. Во время самой простой раклет-вечеринки участники рассаживаются вокруг специального прибора. Каждому полагается небольшая сковородочка, к которую помещается сыр достаточно жирных сортов. Сыр плавится на настольной печке-раклетнице, и им поливается заранее сервированная картошка в мундире; также на столе присутствуют маринованные и свежие овощи, ветчина, хлеб. Steba — компания, как известно, немецкая, и известная немецкая прагматичность нашла свое место и в реализации данного прибора: помимо плавления сыра, он умеет еще и работать грилем. С линейке Steba RC в качестве верхнего гриля используются и каменные пластины для жарки мяса, и литые рифленые гриль-поверхности, и чугунные сковородки. Нам же достался прибор, укомплектованный максимально «навороченным» образом: здесь можно сочетать все виды верхних пластин и жарить морепродукты, рыбу, овощи — все, что угодно. Мы проделали ряд экспериментов с целью выяснить, насколько удобен и интересен такой формат трапезы, как хорошо прибор справляется с возложенными на него обязанностями, а также насколько реально использовать раклетницу в российских реалиях, где ситуация с сыром не первый год отличается от европейской. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Steba Модель RC 4 Plus Deluxe Тип гриль-раклетница Страна производства Германия Гарантия 1 год Заявленная мощность 1450 Вт Материал корпуса пластик, металл Комплектация поддон, сковорода Макс. количество порций 8 Материал рабочей поверхности натуральный камень, чугун, антипригарное покрытие Цвет корпуса черный Конструктивные особенности Желоб для сбора жира Ширина рабочей поверхности 29 см Длина рабочей поверхности 29 см Длина шнура 125 см Размер (Ш×В×Г) 36×14×36 см Вес без упаковки 8,3 кг Средняя цена T-12222106 Розничные предложения L-12222106-10 Комплектация Прибор поставляется в белой картонной коробке с изображением раклетницы — пустой и с продуктами, — а также описанием ее характеристик. Основной язык — немецкий, есть также информация на французском и английском. Русскоязычному пользователю придется довольствоваться наклейкой, хотя ничего страшного в этом нет: все вполне понятно. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: корпус с установленным сверху поддоном из литого алюминия с антипригарным покрытием;

8 сковородок для плавления сыра;

каменную пластину для гриля;

дополнительный двусторонний поддон из чугуна;

руководство по эксплуатации;

гарантийный талон. На первый взгляд Прибор на взгляд российского пользователя выглядит как что-то необычное. Мы заметили, что в течение нескольких недель тестирования ни один из вошедших в лабораторию не удержался от вопроса о том, что же это за штука. Один раз собрав прибор, сложно не понять его предназначения. На фото выше хорошо видно основание с тэном и органами управления. На него ставятся сковородочки с ручками по количеству едоков: в них будет плавиться сыр. Далее выбираем конфигурацию для конкретного случая. Решаем, что мы будем обжаривать сверху: камень хорошо подходит для мяса, чугун — вообще для всего, вдобавок его можно еще и переворачивать, используя внешнюю сторону как гриль-поверхность, а установив бортиками вверх — как емкость для соусов или обжарки влажных предметов. Заканчиваем сборку, водружая сверху антипригарный поддон и выбранный камень или чугун. Снизу — плавим, сверху — жарим. Качество сборки можно без стеснения назвать идеальным, ножки устойчивые, шнур — больше метра. Чтобы проиллюстрировать достаточность шнура, признаемся, что водрузить прибор на большой стол и рассадить вокруг восемь участников трапезы удалось без труда, не прибегая к услугам удлинителя. В общем, с первого же взгляда хочется перейти к практическим действиям. Инструкция Инструкция простая, черно-белая. Русский язык присутствует и занимает целых семь страниц. Перевод не всегда корректный, но содержимое нам понравилось: помимо традиционной безопасности и ухода за прибором, мы нашли здесь несколько полезных советов, которые способны дать старт фантазии пользователя и помочь ему на первых порах. А потом и сам справится. Управление Управление осуществляется двумя механическими ручками. Одна из них — просто переключатель «вкл./выкл.», вторая — регулятор уровня нагрева, от 1 до 5 единиц. Между выключателем и термостатом расположен световой индикатор работы. Управление интуитивно понятное, о чем уважаемый читатель уже наверняка догадался. Использование Подготовка Перед началом работы в инструкции советуют вымыть все эмалированные и покрытые антипригарным покрытием детали и просушить. Этим мы, честно говоря, пренебрегли — все выглядело абсолютно чистым. А вот чем нельзя пренебречь, так это советом смазать каменную пластину и чугунную сковородку растительным маслом перед первым использованием, так к ним не пристанут продукты. Дальше режем продукты, накрываем на стол — и вперед. Уход Эмалированные сковородки и жаропрочную пластину можно мыть в посудомоечной машине, корпус не стоит совать в воду. Про пластину и посудомойку написали в инструкции, про сковородки — забыли, но мы попробовали и впоследствии неоднократно мыли их на разных режимах, размещая на верхнем уровне мойки. Основание раклетницы советуют протирать влажной салфеткой. Мы так и делали, никаких затруднений это не вызвало: поскольку основная пластина для жарки оборудована желобками, в которых скапливаются все жидкости, вытекающие из продуктов, основание остается почти чистым. Каменную пластину необходимо замачивать с водой и затем очищать губкой без добавления моющих средств. Точно так же мы поступали и с чугунной сковородкой. Тестирование Объективные тесты Переходим к самому интересному. Мы построили тесты для этого прибора следующим образом: скомбинировали группы продуктов, позволив получить наборы для нескольких раклет-вечеринок и одного дружеского завтрака. Замеры энергопотребления во время работы раклетницы производились с помощью ваттметра. Реальные показатели прибора: 1400 Вт. Ручка, регулирующая уровень нагрева, просто управляет частотой включения нагревательного элемента. Работает раклетница бесшумно. Уровни регулировки температуры позволили выявить оптимальные для приготовления режимы. Так, если нужно, чтобы продукт хорошо прожарился (например, свинина), то стоит выбирать нижние уровни, чаще всего двойку — на приготовление на единице редко у какого участника вечеринки хватит терпения. Если нужна быстрая обжарка на гриле без сильной прожарки (например, говядина), то больше всего подходят самые верхние уровни — 4 и 5. Если прибор используется только как раклет, то для плавления сыра лучше всего подходит уровень 3. Сыр в последние годы относится к дискурсу скорее политическому, чем кулинарному. Обсуждение санкций в тестовые обязанности не входит, поэтому мы просто не пожалели времени и денег, чтобы переплавить как можно больше сортов и сделать выводы. Мы опробовали десять видов сыров, следя, чтобы их жирность была выше 50%. В выборку попали специально привезенные для тестов из Европы сыры средней твердости, европейские твердые сыры и твердый сыр с Алтая и из Татарстана, а также несколько классических белорусских сыров типа «российский». Вывод такой: пригодными для раклета оказались все. Помимо жирности, стоит подбирать такую твердость сыра, чтобы он легко резался ножом, тогда он лучше всего растекается и булькает в порционной сковородке. В общем, в выборе конкретного сорта все зависит от вашего вкуса. Классический раклет, овощи и белое мясо курицы на гриле Мы подготовили продукты для раклета: итальянский твердый сыр, молодая картошка, отваренная в мундире, свежие овощи на гарнир. Для обжарки на гриле нарезали кружочками молодые кабачки, филе куриной грудки нарезали на удобные кусочки и замариновали на 15 минут в смеси соли и копченой паприки. Сыр был настолько твердым, что с трудом резался ножом. Однако в плавленном виде с молодой картошкой он оказался возмутительно вкусен. Филе курицы поместили на каменную пластину, а кабачки — на антипригарную поверхность. Двухэтажная конструкция ощутимо греется и обогревает всех сидящих за столом, так что летом перед использованием имеет смысл позаботиться о проветривании или кондиционировании помещения. Вместимость явно избыточна для двух человек, они быстро наедятся тем, что приготовили. От 4 до 8 персон имеют возможность неспешной трапезы с периодическим поджариванием того или иного кусочка — и мероприятие получается растянутым во времени и при этом интересным. Обычно под раклет сервируют вино, но подойдут любые напитки: от крепкого алкоголя до чая. Результат: отлично. Сыр расплавился, кабачки и курятина оказались идеальной степени готовности, время приготовления к ужину — минимальное, интересно и весело. Шампиньоны с сыром В инструкции мы отыскали совет по запеканию под сыром различных продуктов. Мы положили сыр в сырые шампиньоны и через несколько минут получили очень вкусное блюдо: грибы запеклись, а сыр расплавился. Результат: отлично. Подобным образом можно запекать и овощи, и рыбу, и мясо, и морепродукты. Можно даже делать порционный кошмар общепита девяностых — мясо по-французски :) Раклет и гриль-вечеринка номер два Здесь присутствует сыр типа Маасдам, отварной картофель и тонкие ломтики свиной грудинки, которые мы будем обжаривать на чугуне. Грилим баклажаны и перцы, а в качестве соусов предлагаем песто, табаско и смешанный со сметаной хрен. Сыр более плавкий, чем в первом эксперименте, и имеет другой вкус, тоже отличный. Остальные продукты раскладываем на гриле. Это тестирование оказалось тем случаем, когда непонятно, что больше радует — процесс или результат. Все удобно, справится даже ребенок. Все ингредиенты идеально обжарились, сыром оказалось интересно поливать не только картофель, но и мясо, и перцы, и баклажаны. Учитывая наличие соусов, комбинация вкусов из таких, казалось бы, простых продуктов оказалась близка к бесконечной. Результат: отлично. Просто замечательно. Дружеский завтрак Помимо вечеринок, раклетница показалась нам интересным прибором, например, для ленивого семейного завтрака в выходной день. Мы немедленно его инсценировали. Жарили деревенские яйца и бекон — на ровной и на «полосатой» поверхности. Запекали свежие помидоры. Белый хлеб намазали маслом и подрумянили на гриле с обеих сторон, получив аппетитно хрустящий хлебец, затем полили сыром. Результат: отлично. Выводы Раклетница-гриль Steba RC 4 Plus Deluxe нас порадовала и восхитила. Давно в нашу лабораторию не попадало техники, способной подарить настолько искреннее удовольствия от тестирования. Прибор отличного качества, идеален в уходе, прост в использовании. Все, что мы с его помощью готовили, оказалось интересно в виде процесса и вкусно в виде результата. Никаких минусов обнаружить не удалось. Даже цену нельзя отнести к минусам — подготовка к вечеринке сэкономит столько сил и времени у владельца раклетницы, что стоимость самого прибора кажется совершенно адекватной. А если сравнить стоимость вечеринки дома вокруг раклетницы и даже в самом недорогом общепите, то срок окупаемости окажется практически моментальным. Жалко, пожалуй, что такой тип приборов и, соответственно, времяпрепровождения мало известен в России, хотя и это тоже можно отнести к плюсам Steba RC 4 Plus Deluxe: интерес со стороны гостей его обладателю гарантирован. Плюсы качество

прибор отлично справился со всеми тестами

возможность интересного формата вечеринок и прочих трапез

позволяет обслужить до 8 человек Минусы не обнаружено

Раклетница Steba RC 4 Plus Deluxe

предоставлена для тестирования компанией

