Стационарный блендер Rawmid BDG-03

Высокое качество измельчения любых продуктов

Высокомощные блендеры компании Rawmid неоднократно становились героями наших обзоров. По итогам тестирования мы можем подтвердить, что блендеры Rawmid — профессиональная категория кухонных приборов с мощными моторами и ножами из прочной нержавеющей стали. От себя добавим, что все модели являются многофункциональными и способными превратить в однородную смесь даже самые сложные для переработки продукты, такие как волокнистая зелень, орехи, семена, сухофрукты и другое сырье.

Рассматриваемый сегодня прибор производитель позиционирует как специально разработанный для зеленых коктейлей, смузи, супов и пюре. Впрочем, его мощности хватит для измельчения твердых овощей, фруктов и даже орехов. Во время проведения практических экспериментов мы оценим, насколько качественно аппарат справляется с заявленными задачами.

Оглавление

Характеристики

Производитель Rawmid Модель Dream Greenery BDG-03 Тип стационарный блендер Страна производства Китай Гарантия 3 года Заявленная мощность 1500 Вт Скорость вращения ножей 24000 об/мин Цвет корпуса три варианта исполнения: зеленый/черный, серебряный/черный, черный Рабочий объем чаши 1,2 л Материал чаши тритан BPA-free Материал ножей нержавеющая сталь Материал корпуса эко-пластик Тип управления механический Режимы скорости по информации на сайте производителя — 30; плавная регулировка скорости вращения от 0 до 3 HP, импульсный режим Автоматическая защита от неправильной сборки/перегрузки нет/есть Аксессуары толкатель, силиконовая лопатка, мешок для орехового молока, воронка Отсек для сетевого шнура есть Длина шнура 1,2 м Габариты моторного блока (Ш×В×Г) 17×21×22 см Габариты блендера с установленным кувшином (Ш×В×Г) 17×43×22 см Вес кувшина с крышкой 0,91 кг Вес моторного блока 2,6 кг Габариты упаковки (Ш×В×Г) 29×38,5×27 см Вес с упаковкой 4,5 кг Средняя цена T-1755452855 Розничные предложения L-1755452855-10

Комплектация

Коробка, в которой блендер прибыл в тестовую лабораторию iXBT.com, изготовлена из плотного глянцевого картона и выглядит довольно ярко. На черном фоне можно увидеть фотографии самого блендера во всех трех вариантах цветового решения, снимки готовых напитков и сырья, которое прибор может превратить в однородную смесь, а также краткие технические характеристики и описание особенностей аппарата. Ручкой для переноски коробка не оснащена.

Внутри упаковки блендер защищен от ударов и повреждений картонными вкладками. Аксессуары уложены в полиэтиленовые пакеты. Сбор прибора в коробку не представляет сложностей. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

моторный блок;

кувшин;

крышку с мини-вставкой;

толкатель;

воронку;

силиконовый толкатель;

мешок для процеживания орехового молока;

руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

На первый взгляд

Как все протестированные нами блендеры Rawmid, данный прибор с первого взгляда производит впечатление качественно изготовленного. Моторный блок жизнерадостного зеленого цвета в сочетании с черным цветом ножек основания для установки кувшина не выглядит дешево. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, не обнаружено ни щелей, ни сколов или царапин. Во фронтальной части расположена панель управления.

Со стороны дна можно видеть четыре ножки с резиновыми вставками, противодействующими скольжению и гасящими вибрации. Также в этой части моторного блока имеются отверстия для выхода нагретого воздуха и охлаждения мотора. Шнур электропитания можно намотать вокруг специального круглого выступа в центре. В сложенном состоянии шнур удерживается четырьмя подвижными лепестками.

Сверху на моторном блоке размещено съемное резиновое основание для установки кувшина. Материал выбран не случайно: резина прекрасно гасит возникающие в ходе работы вибрации от стремительно двигающихся ножей. Съемную деталь легко очищать, если это необходимо.

Вал, на который устанавливается кувшин — место соединения оси мотора и оси блока ножей — представляет собой стальную муфту.

Ось блока ножей, видимая с обратной стороны дна кувшина, также изготовлена из стали. Таким образом, сцепление нож — вал мотора является полностью металлическим.

Кувшин сделан из тритана — прочного и устойчивого к перепадам температуры материала, не содержащего бисфенола А. Толщина стенок кувшина — чуть более 2 мм. Резиновая ручка удобно и надежно располагается в руках, явно не будет скользить даже во важной ладони. На наружные стенки стакана нанесены отметки объема размещенного внутри продукта: с одной стороны — в мл, с другой — в унциях авердюпуа (oz). Кувшин имеет сложную геометрическую форму. Носик облегчит слив готового продукта или напитка. На внутренних сторонах стенок можно увидеть четыре выступа, создающих в измельчаемой массе дополнительные завихрения, в результате чего продукт будет более интенсивно подаваться на ножи.

Ножевой блок, изготовленный из нержавеющей стали, представлен четырьмя лопастями. Две длинные лопасти ориентированы горизонтально под небольшим углом, трапециевидные кончики ножей ориентированы вверх. Два других небольших ножа имеют загнутые вверх треугольные лопасти. По словам производителя, такая форма ножевого блока предназначена для максимально эффективного измельчения крупных плодов, например, яблок без использования толкателя.

Во время работы кувшин накрывается резиновой крышкой. Крышка входит в горло стакана с небольшим усилием. По центру имеется съемная пластиковая вставка. Снимается и закрепляется она в крышке довольно просто: поворотом по или против часовой стрелки.

В качестве дополнительных аксессуаров к блендеру Rawmid BDG-03 идут толкатель и воронка. Обе детали сделаны из качественных и безопасных материалов, выглядят долговечными и действительно нужными.

Сито для процеживания орехового молока представляет собой простой плоский четырехугольный мешок из прочного синтетического материала с завязками сверху. С помощью мягкой силиконовой лопатки можно безопасно и эффективно извлекать из кувшина готовые перемолотые продукты.

В целом, осмотр и первое знакомство с блендером Rawmid BDG-03 не принесли нам никаких сюрпризов. Все детали и аксессуары оказались ожидаемо качественно сделанными, эргономичными и удобными.

Инструкция

Руководство по эксплуатации выпущено в форме брошюры формата А5. Документ отпечатан на качественной плотной бумаге. Содержание инструкции стандартно: начинается знакомство с прибором с его схемы с наименованием деталей и отдельных аксессуаров. Схема понятная и легко читаемая. Далее пользователь может узнать перечень мер безопасности и то, как правильно эксплуатировать прибор. Отдельная глава разъясняет, как правильно пользоваться толкателем. Так, мы узнали, что толкателем нельзя пользоваться более 30 секунд, в противном случае может произойти перегрев моторного блока. Далее даны рекомендации по настройке скорости, непосредственно эксплуатации, уходу, чистке и устранению неисправностей.

Наиболее полезными нам показались сведения, касающиеся времени непрерывной работы прибора и таблица с рекомендациями по измельчению продуктов с указанием максимального количества сырья и скорости вращения ножей в зависимости от обрабатываемого продукта. Некоторое недоумение вызвали советы по дезинфекции. Оказывается, кувшин можно очищать и дезинфицировать с помощью хлорки.

Язык написания инструкции довольно прост и будет понятен неподготовленному пользователю. Впрочем, вряд ли у кого-то возникнет потребность изучать инструкцию более одного раза.

Управление

Панель управления расположена очень удобно — на лицевой стороне моторного блока. Здесь имеются два тумблера с правой и левой сторон, а по центру и чуть выше расположен округлый регулятор скоростей. Окружность вокруг регулятора поделена на три сектора: зеленый отмечает работу при мощности от 1 до 2 л. с., желтый — в районе 2 л. с. (обозначено как «2 HP» — «horse power»), красный — в районе 3 л. с. Левый тумблер, над которым написано Rower, включает и выключает прибор. Сбоку имеются соответствующие подсказки: в нижнем положении тумблера прибор выключен, в верхнем — включен. Над правым рычагом нанесена надпись Pulse — данный переключатель активизирует работу в импульсном режиме. Сбоку также видны подсказки: в верхнем положении режим импульса выключен, при нажатии на тумблер вниз блендер переходит в режим периодической работы на максимальной мощности.

Управление прибором чрезвычайно просто. Начинать измельчение рекомендуется с низкой скорости. Для этого нужно вращать регулятор скорости в левое нижнее положение до упора. После этого перевести тумблер Power в верхнее положение. Далее, в ходе измельчения можно увеличивать или уменьшать скорость вращения ножей посредством вращения регулятора. Для завершения работы следует перевести переключатель в нижнее положение Off. Для запуска режима импульса следует надавить на соответствующий тумблер и удерживать его несколько секунд.

Производитель заявляет, что блендер Rawmid BDG-03 работает на 30 скоростях. Вероятно, это так. Посчитать скорости не представляется возможным по одной простой причине — переключение происходит плавно, от минимума до максимума. По поводу мощности у нас возникло лишь одно недоумение: теоретически, прибор с потреблением электроэнергии в заявленные 1500 Вт может выдать две лошадиных силы (1 л. с. = 746 Вт), однако и на сайте, и на самом переключателе скоростей мы видим 3 HP. Оставим это без комментариев.

Никаких затруднений с процессом управления не возникает. Не следует лишь забывать при включении и выключении переводить регулятор скоростей в минимальное положение — это рекомендовано в инструкции.

Использование

Подготовка

Перед эксплуатацией следует тщательно промыть все части прибора, соприкасающиеся в процессе работы с пищевыми продуктами: кувшин, крышку, толкатель, лопатку и воронку. Моторный блок можно протереть слегка влажной мягкой тканью, а затем протереть насухо.

Эргономика

Собственно, во время эксплуатации нам удалось выявить лишь одно замечание, о котором мы расскажем чуть ниже. В остальном — никаких претензий за все время работы с прибором у нас не возникло. Блендер действительно высокомощный, конструкция простая и удобная. Кувшин размещается на моторном блоке без каких-либо усилий и сложных движений. Нужно лишь установить его на резиновую опору таким образом, чтобы выступы на опоре совпали с выемками в основании кувшина. Никакой дополнительной фиксации кувшина не предусмотрено. Емкость можно размещать в любом положении относительно ручки. В общем, процесс этот не вызывает никаких усилий или раздражения. Резиновая ручка не скользит и надежно удерживается в руке. Воронка, вставляемая в отверстие крышки, позволяет добавлять ингредиенты прямо в процессе работы, не прерывая измельчение.

Несколько огорчило отсутствие в блендере каких либо предохраняющих устройств, не позволяющих включить мотор без установленной чаши, или хотя бы не позволяющих случайно перевести выключатель в положение «On» у отключенного от сети блендера (и потом, при включении в розетку, получить «сюрприз»). На функциональность устройства данный факт, конечно, не влияет, но о таком пробеле в безопасности лучше помнить, так как три (да и две тоже) лошадиные силы — это не шутка.

Почти все продукты рекомендуется измельчать на высоких скоростях, что уменьшает время работы блендера и предохраняет мотор от перегрева. В случае образования воздушной пробки незаменимым оказывается толкатель. Резюмируя, можем сказать, что блендер чрезвычайно удобен в работе.

Уход

Кувшин рекомендуется очищать следующим образом: налить до половины объема теплой воды, добавить несколько капель жидкости для мытья посуды, зафиксировать крышку и установить кувшин на моторный блок. Выставив минимальную скорость, включить блендер, постепенно увеличить скорость до максимальной. Прибор должен поработать на большой мощности около 30-60 секунд. Затем нужно выключить блендер, слить мыльную воду, тщательно ополоснуть кувшин чистой холодной водой и насухо протереть. При приготовлении напитков данная схема работает на «отлично». Когда же мы готовили вязкие или густые смеси (паштет, тесто средней густоты), мыть кувшин приходилось вручную, потому что остатки продуктов между стенками кувшина и выступами с внутренней стороны не промывались. Изнутри кувшин мы мыли с помощью губки или мягкой щетки на длинной ручке.

Мыть кувшин и все аксессуары в посудомоечной машине не рекомендуется. Крышку, клапан, резиновую опору можно мыть в теплой мыльной воде без использования жестких или абразивных моющих средств. Блок мотора запрещено погружать в воду. Его следует протирать слегка влажной тканью или губкой. Периодически нужно протирать переключатели. Делать это рекомендуется смоченным ватным тампоном, а излишки воды сразу же удалять, протирая переключатели и панель управления сухой мягкой тканью.

Тестирование

Объективные тесты

Максимальная зафиксированная с помощью ваттметра мощность стационарного блендера Rawmid BDG-03 составила 1440 Вт (приготовление паштета). В зависимости от объема и типа сырья в среднем мощность колебалась от 450 до 750 Вт. Также для измерения мощности мы произвели замеры при работе на разных скоростях. Кувшин был наполнен 1 л воды. Средние показатели мощности работы составили:

минимальная скорость — около 430 Вт;

средняя скорость — около 740 Вт;

максимальная скорость около 950 Вт;

режим импульса — около 1080 Вт.

Уровень шума по субъективным ощущениям можно оценить как высокий. Разговаривать так, чтобы собеседник вас услышал, при работающем блендере очень сложно. Однако это не вызывает заметных сложностей благодаря довольно малому времени измельчения. Но удивить близких свежеприготовленным на завтрак смузи вряд ли удастся — даже находясь в самой дальней комнате, члены семьи догадаются, что на кухне работает блендер.

Время непрерывной работы ограничено 120 секундами. Этого времени оказалось достаточно для приготовления всех выбранных для тестов блюд и напитков. Более того, если использовать блендер на максимальной мощности пару десятков секунд или продолжительное время на малой, то мотор начинает издавать явственный запах горелой смазки. Так что пользователю вряд ли удастся превзойти рекомендуемое время беспрерывной работы — если не напугает запах, то сработает автоматическая система защиты от перегрузки, и блендер будет отключен. Однако вызвать срабатывание системы защиты от перегрузки нам за все время тестов ни разу не удалось — аппарат успешно справлялся со всеми задачами в течение рекомендованного времени.

Обязательный тест

Обязательным при тестировании блендеров признан тест по измельчению томатов. Дело в том, что у этого овоща есть жесткая шкурка и мелкие семечки, так что измельчить помидоры в однородную массу может далеко не каждый блендер. В данном случае мы взяли 500 г сезонных помидор сорта «Сливки» с достаточно жесткой и толстой шкуркой. Нарезали на две части, удалив плодоножку.

Блендирование шло на средней, переходящей в высокую, мощности. Процесс продолжался ровно одну минуту. В итоге мы получили гомогенный томатный сок (или смузи): вся жесткая шкурка и большая часть семян перемолоты.

Результат: отлично.

В томатную массу густой однородной консистенции добавили один очищенный и нарезанный на кусочки болгарский перец и яблоко, несколько долек чеснока. Продукты были нарезаны довольно крупно.

Измельчили и перелили соус в кастрюлю. Всыпали соли по вкусу, столовую ложку сахара, немного свежемолотого черного перца и поставили варить. Варили до загущения и уменьшения объема почти в два раза. Затем перелили ароматный томатный соус (кто-то может назвать его кетчупом) в небольшие баночки и после охлаждения убрали в холодильник. Превосходный соус к мясу, блюдам из рубленого мяса, макаронам и многому другому.

Миндальное молоко

Миндаль неочищенный — 80 г, вода — 400 мл

Миндаль был замочен в холодной чистой воде на ночь. Утром мы поместили размокшие орехи и воду в блендер. Измельчали на средней, а затем на высокой скорости около одной минуты. За это время миндаль был полностью измельчен. Вылили получившуюся смесь во входящий в комплект к блендеру Rawmid BDG-03 мешок для процеживания.

Когда большая часть жидкости слилась, потихоньку отжали влажный остаток измельченных орехов. Как видно на фотографии, отходов немного. Консистенция получившегося напитка абсолютно однородная, вкус насыщенный, но в то же время нейтральный.

Результат: отлично.

Миндальное молоко можно использовать для приготовления других блюд и напитков как альтернативу коровьему молоку. Оставшийся миндальный жмых нам пригодился при изготовлении теста для пончиков.

Смузи из сухофруктов

Миндальное молоко — 2 стакана, курага — 80 г, темный изюм — 90 г, мед — 1 ст. л., овсяные хлопья — 3 ст. л.

Дабы использовать приготовленное в предыдущем тесте миндальное молоко, а заодно проверить, насколько хорошо блендер переработает вязкие и липкие сухофрукты, было решено приготовить смузи. Темный изюм был заменен на сушеную клюкву, ягоды которой более жесткие и мелкие. Сухофрукты были тщательно вымыты и на полчаса замочены в теплой воде.

Затем все перечисленные продукты были помещены в кувшин блендера.

Измельчали около минуты на средней скорости. В результате получили густой напиток, в котором не угадывалось отдельных фрагментов хлопьев или сухофруктов. Консистенция — однородная с включениями крошечных кусочков сухофруктов. Впрочем, это уже не напиток, а полноценное питательное и ценное по нутриентам блюдо.

Результат: отлично.

От удивления качеством работы устройства нас удержало только то, что мы не в первый раз тестируем блендеры от Rawmid. Но каждый раз результат восхищает. Вот и сейчас — неоднородные по структуре ингредиенты превратились в однородное густое блюдо.

Смузи «Зеленка»

Морковь — 1 шт., брокколи — 2 соцветия, яблоко — 1 шт., апельсин — 1 шт., шпинат — 75 г, апельсиновый сок — 250 мл.

Во-первых, нам очень понравилось название. Во-вторых, данный тест продемонстрирует нам возможности блендера не только по измельчению волокнистых травяных структур, но и по измельчению замороженных продуктов. Причем шпинат и брокколи пролежали в заморозке долго, а подтаять мы им не дали, чем значительно усложнили работу блендеру.

Все продукты подготовили: очистили и наломали на дольки апельсин, удалив сердцевину, крупно нарезали яблоко, очистили и так же крупно нарезали морковь. Измельчалась смесь овощей, фруктов и зелени не более минуты. Результат — смузи с однородной структурой, без видимых и ощущаемых отдельных кусочков овощей, фруктов или шпината. К сожалению, нам не удалось получить того ярко-зеленого цвета, который мы ожидали. Видимо, следует использовать свежий шпинат, но и без него цвет получившегося смузи был достаточно мммм... оригинален.

Результат: отлично.

Блендер одинаково легко перемолол в мелкую однородную крошку ледяные кусочки брокколи и шпината, жесткие морковь и яблоко, крупные мягкие дольки апельсина. Превосходный результат.

Хумус

Сухой нут — 200 г, чеснок — 5 зубчиков, лимон — 1/2 шт., тхина (кунжутная паста) — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., молотая зира — 1 ч. л., кунжутное (оливковое) масло — от 7 ст. л.

Давненько мы не брали в руки шашек, т. е. не лущили нут перед варкой. И данный случай не стал исключением. Мы отварили нут до полной готовности прямо вместе с жесткой шелухой, которая, конечно, становится более мягкой после тепловой обработки, но создает в готовом хумусе ненужную структурированность консистенции.

В контейнер блендера были помещены: остывший нут, пара ложек тхины, немного чеснока, соль, зира, лимонный сок и масло. Включили мотор на малую скорость, постепенно увеличивая обороты. Примерно через полторы минуты в чаше образовалась абсолютно гладкая пюреобразная масса. Попробовали, добавили еще немного масла, лимонного сока и соли, чтобы получить желаемый вкус.

Результат: отлично.

Ни отдельных фрагментов шелухи, ни чеснока — ни-че-го! За короткое время блендер сделал нам прекрасный ароматный хумус с гомогенной консистенцией.

Паштет из куриной печени

Обжарили на растительном масле репчатый лук и натертую морковь, потушили куриную печенку. Остудили, сдобрили солью и свежемолотым черным перцем, затем поместили вместе с кусочком сливочного масла в кувшин блендера.

Начали перемалывание с самой низкой скорости. Толкатель в данном тесте пришелся как нельзя кстати: масса густая и в основании кувшина постоянно образовывалась воздушная пробка. Толкателем надавливали на отдельные кусочки печени, подавая их тем самым на острие ножей. Постепенно масса становилась все более однородной, а скорость обработки повышалась.

Полученный паштет порадовал нас своей густотой и консистенцией. В паштете не встретилось ни единого неизмельченного ломтика овощей или печени. Все продукты превращены в гомогенную массу.

Результат: отлично.

Через несколько секунд после того, как мы перевели регулятор скоростей в крайнее правое положение, от мотора пошел запах горелой смазки. Все же паштетная масса была излишне густой для переработки на такой скорости. Однако наши читатели знают, что мы всегда даем приборам задачи на пределе возможностей. Так что именно в этом тесте нам удалось зафиксировать экстремум мощности в 1440 Вт.

Тесто для пышек

Кефир — 250 мл, мука — около 200 г, сахар — 100 г, масло сливочное — 100 г, яйцо — 1 шт., сода — 5 г, соль, ванилин — по вкусу.

Растопили сливочное масло и перелили его в кувшин. Туда же добавили кефир и сахар. На несколько секунд включили блендер на высокой скорости. Добавили в емкость остальные ингредиенты, при этом часть муки заменили жмыхом миндальных орехов. При перемешивании небольшое количество муки скапливалось на выступах с внутренней части кувшина. Один раз с помощью силиконовой лопатки стряхнули всю муку внутрь и еще раз включили мотор на пару десяток секунд.

Затем с помощью мультипекаря испекли пышки. После остывания слегка присыпали сахарной пудрой.

Результат: отлично.

Выводы

Скажем откровенно, стационарный блендер Rawmid BDG-03, специально разработанный для приготовления зеленых коктейлей, смузи, супов и пюре, нас не удивил. Но это произошло только потому, что мы уже неоднократно имели дело с высокомощными барными блендерами. Если же кулинар до этого прибора пользовался только обычными бытовыми блендерами, он будет приятно удивлен и восхищен. Аппарат без усилий справляется с любыми продуктами: волокнистой зеленью, вязкими сухофруктами, перемалыванием мелких зерен (льна, чиа) и орехов, измельчением шкурки помидоров и бобовых. С помощью Rawmid BDG-03 можно готовить как жидкие и средней густоты смузи, так и вязкие густые смеси, типа паштета.

Прибор сделан из качественных и безопасных материалов, выполнен аккуратно, никаких замечаний к сборке и качеству изготовления деталей мы предъявить не можем. Кувшин размещается на моторном блоке легко, аксессуары облегчают процесс эксплуатации. Прибор занимает немного места при хранении, шнур удобно убирается в отсек в нижней части основания. Единственный минус, обнаруженный нами в ходе тестирования, это отсутствие в блендере каких-либо предохраняющих устройств, не позволяющих включить мотор без установленной чаши и собственно блендер — без подключения к сети.

Плюсы

относительно небольшой размер

высокая мощность

плавная регулировка мощности

превосходные результаты всех тестов

наличие отсека для хранения шнура

Минусы