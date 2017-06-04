Аэрогриль Kitfort KT-1621

Аэрогриль Kitfort КТ-1621-2, попавший к нам на тестирование, предлагается в двух цветах: красном и белом. Если белый пластик регулярно встречается в оформлении кухонной техники, то красный цвет в сочетании с черным — это редкость. Помимо привлечения внимания, у аэрогриля есть масса других функций: он может использоваться как духовка, гриль, сковорода, кастрюля, пиццамейкер и даже фритюрница при определенных условиях. В этой статье мы постараемся осветить их и проверить, насколько комфортно с ним работать.

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Характеристики

Производитель Kitfort Модель KT-1621-2 Тип электрический аэрогриль Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 1800 Вт Верхний нагревательный элемент 1000 Вт, галогеновый Нижний нагревательный элемент 800 Вт, алюминиевый Материал корпуса пластик Управление аналоговое Тип кнопок механические Диапазон температур 150/200 °C Таймер до 30 минут Индикаторы работы Длина шнура 1,07 м Ёмкость противня 3 л Покрытие противня антипригарное Daikin Особенности съемный перемешивающий модуль, съемный противень, автоматическое отключение, сигнал о завершении работы Габариты 45×34×25 см Вес 5,7 кг Средняя цена T-1723414858 Розничные предложения L-1723414858-5

Комплектация

Компания Kitfort придерживается единой стилистики оформления упаковки: одноцветный фон, логотип компании с китом и скетч устройства на лицевой стороне, его краткие характеристики на боковых сторонах. Коробка ярко-красного цвета из картона с матовым покрытием не имеет ручки для переноски, зато по бокам есть специальные отверстия для рук, швы проклеены скотчем, а вес позволяет отнести покупку до автомобиля без ущерба для здоровья.

В комплектацию входят:

аэрогриль;

съемный противень;

решетка;

перемешивающий модуль;

сетевой шнур;

руководство пользователя;

гарантийный талон.

На первый взгляд

При знакомстве с аэрогрилем Kitfort первым делом хочется улыбнуться. В ярком футуристичном дизайне и провокационно-красном цвете корпуса есть что-то задорное и веселое. Обтекаемые формы и прозрачная стеклянная крышка сглаживают впечатление от внушительных габаритов прибора.

Прозрачная стеклянная крышка поднимается с помощью крупной ручки и четко фиксируется под углом 95° к плоскости корпуса с характерным щелчком. Внутри крышки мы видим галогеновую лампу и вентилятор, его привод спрятан в выступающей части корпуса, покрытой матовым черным пластиком.

На корпусе перед крышкой расположены два механических регулятора: времени и уровня нагрева. Между ними находится зеленая лампочка, которая подсвечивается во время набора температуры.

Шнур электропитания можно отсоединить, но нельзя спрятать в нижней части прибора — дно цельное, выступают только 4 ножки с присосками на двух передних.

Инструкция

В коробке мы обнаружили руководство по эксплуатации — тонкая брошюра, отпечатанная на белой глянцевой бумаге и, конечно же, в красной обложке. В ней можно найти общие сведения об устройстве и его технические характеристики, рекомендации по использованию и меры безопасности. Информация изложена доступно и лаконично, для полной идиллии не хватает только проверенных рецептов.

Управление

Управление устройством максимально упрощено: с помощью двух регуляторов мы выставляем время работы и уровень нагрева. Первый уровень соответствует 150 °C, второй — 200 °C, верхняя граница времени составляет 30 минут. Сразу запускается таймер обратного отсчета, поэтому можно добавить 2-3 минуты к продолжительности работы, чтобы гриль успел прогреться. Чтобы к работе подключились вентилятор и верхний нагревательный элемент, нужно закрыть крышку. После этого можно наблюдать периодическое включение лампы.

Использование

Подготовка

После извлечения из коробки мы промыли съемные детали теплой мыльной водой и вытерли насухо. Никаких посторонних запахов до или во время работы замечено не было.

Эргономика

Элементарное управление и надежный механизм фиксации крышки делают использование аэрогриля исключительно приятным. Массивная стеклянная крышка легко поднимается и надежно фиксируется с характерным щелчком, поэтому риск ее падения на пальцы повара минимален. Решетка с крохотными ножками имеет заметно меньший диаметр, чем противень, и это может озадачить таких же перфекционистов, как мы, но зато она легко моется и при аккуратной установке не царапает антипригарное покрытие.

Покрытие работает исправно: за время тестирования продукты не пригорали даже без добавления масла. Лопатка для перемешивания легко устанавливается через совмещение двух шестеренок, а для компактного хранения можно спрятать под крышкой и ее, и решетку.

Уход

Все пачкающиеся в процессе приготовления элементы сделаны съемными и легко очищаются либо просто струей теплой воды, либо губкой с неабразивным моющим средством. Если оставить загрязнения подсохнуть в течение суток, они все равно легко смоются, так что запрет на использование посудомоечной машины не критичен.

Тестирование

Объективные тесты

Энергопотребление мы проверили в таких ситуациях:

нагрев противня — 850 Вт поддержание тепла противня — 15 Вт режим 1 (при включенной лампе) — 1080 Вт режим 2 (при включенной лампе) — 1910 Вт

Практические тесты

Мы попробовали приготовить в аэрогриле следующие блюда:

Котлеты на решетке

Жареная свинина

Кабачки гриль

Тефтели под соусом

Картофельные чипсы

Зажарка из лука и моркови

Стейки из семги

Творожная запеканка

Котлеты на решетке

Это блюдо получилось совсем диетическим за счет добавления к мясному фаршу овощей и приготовления котлет на решетке, то есть без обжаривания с маслом. Наше любимое сочетание 20 минут и 2-го режима дало полностью готовые и красиво подрумяненные сверху котлеты, однако они могли бы быть сочнее, если бы сок не стекал с решетки на дно противня.

Результат: отлично.

Жареная свинина

Свиной стейк на решетке и просто на противне получился одинаково отменным, как просто с солью и перцем, так и предварительно замаринованный в соусе. Быстро, просто и без брызг жира на готовочной поверхности. Рекомендуем!

Результат: отлично.

Кабачки гриль

Кабачок мы порезали на кружки толщиной 0,5 см, немного посыпали солью и специями и выложили сверху мелко нарезанный чеснок. Нам понадобилось 25 минут на 2-м режиме, чтобы кабачок стал румяным и нежным. Спустя 13 минут чеснок подсушился и зарумянился за счет мощной лампы сверху, и мы решили его убрать, чтобы затем вернуть в готовое блюдо.

В результате кабачки были добавлены в быстрый и вкусный салат со свежей зеленью, помидором и сыром, заправленный тыквенным маслом с ореховым ароматом, а хрустящий сладковато-острый чеснок придал ему особую изюминку.

Результат: отлично.

Тефтели под соусом

Мы добавили к фаршу вареный рис и сформировали шарики, в народе именуемые «ежиками». Смешав томатную пасту со специями, давленым чесноком и сушеной зеленью, мы получили соус, который должен был стечь по шарикам, пропитывая их. Однако даже после добавления воды соус остался довольно густым, так что каждый ежик получил по шапке. Тефтели готовились 20 минут на 1-м режиме и получились такими вкусными, что рецепт был сразу записан в фавориты.

Результат: отлично.

Картофельные чипсы

Кружки картофеля толщиной менее 1 мм мы смазали солью и выложили сверху мелко нарезанный чеснок. Мы выбрали режим 2 и выставили время 20 минут, а за 5 минут до конца перевели в режим 1. Однако мощность галогеновой лампы оказалась избыточной для чипсов, и они зарумянились местами до подгорания.

Толщина нашей любительской нарезки не позволила картошке превратиться в те чипсы, что создаются промышленной шинковкой, однако мы приятно похрустели несгоревшими экземплярами. При наличии большего опыта эксперименты с картофелем в аэрогриле представляются нам весьма перспективными.

Результат: хорошо.

Зажарка из лука и моркови

Здесь мы хотели проверить сразу несколько вещей. Во-первых, нам показалось удобным делать такую универсальную зажарку для супа в столь крупной емкости, так как она всегда норовит сбежать из обычной сковороды. Во-вторых, мы хотели сделать это с максимальным комфортом и потому установили автоматический перемешивающий модуль. Первый раз мы его опробовали при обжарке фарша, и он категорически отказался этот фарш перемешивать.

Лук и морковь перемешивающий модуль устроили, и нам осталось только вовремя открыть крышку, чтобы тепло сверху не было чрезмерным. Весь процесс занял у нас 25 минут на режиме 2, крышка была открыта примерно 60% времени.

Результат: отлично.

Стейки из семги

Охлажденную рыбу мы порезали на стейки, приправили их специями и выложили на решетку аэрогриля. Через 13 минут на 2-м режиме ароматная нежная семга была к нашим услугам. Данный тип кухонной техники часто используется для рыбных стейков, и наш тестируемый экземпляр достойно справился с задачей.

Результат: отлично.

Творожная запеканка

Рецепты выпечки часто фигурируют на кулинарных сайтах, посвященных аэрогрилям, поэтому мы решили проверить, как сработает самый простой из них. Мы взбили яйца (в нашем арсенале нашлись перепелиные) с сахаром, добавили творог 5%-ной жирности, немного молока и муки (чтобы усложнить задачу, мы взяли не пшеничную, а безглютеновую смесь из льняной, амарантовой и конопляной муки с кукурузным и картофельным крахмалом).

Полученную густую массу мы равномерно распределили по противню, но равно могли бы использовать порционные силиконовые формочки. В инструкции есть обтекаемая рекомендация выбирать 2-й режим на 15 минут для выпечки с пометкой «используйте готовое тесто», поэтому мы добавили еще 10 минут к времени работы.

В середине процесса мы открыли крышку на 5 минут, так как наша запеканка начала активно подрумяниваться сверху, но в результате эта предосторожность оказалась излишней. Наша в меру сладкая выпечка приобрела фактурный румянец ближе к центру, оставшись внутри нежной и чуть влажной. Подавать такое диетическое блюдо можно с ягодным вареньем, наши дегустаторы оценили его на отлично.

Результат: отлично.

Выводы

Аэрогриль подкупает своей широкой функциональностью, возможностью оздоровить процесс приготовления пищи и, конечно, ярким и стильным дизайном. Съемный противень объемом 3 л позволяет ему конкурировать за кухонное пространство с таким уже привычным агрегатом, как мультиварка, хотя габариты аэрогриля более внушительные.

Плюсы

съемный противень с антипригарным покрытием

автоматический перемешивающий модуль

быстрое и безвредное приготовление пищи

2 уровня нагрева нижнего элемента

возможна работа с открытой крышкой

яркий стильный дизайн

Минусы

крупные габариты требуют стационарного места на кухне

температура нижнего нагревательного элемента ниже заявленной

перемешивающий модуль работает не со всеми продуктами