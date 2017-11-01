Пиццамейкер Kitfort KT-1614 Для тех, у кого почему-то не оказалось дровяной печи

Компания Kitfort давно известна читателям рубрики «Комфортный дом»: мы неоднократно публиковали обзоры самой разной бытовой техники, выпущенной под этим брендом. И, надо сказать, в большинстве случаев наши впечатления от использования оказывались весьма положительными, хотя попадались и экземпляры, работа которых вызывала определенные вопросы. Оно и не удивительно: при таком разнообразии (в ассортименте можно встретить и блендеры с миксерами, и вакууматоры, и кофеварки, и мясорубки, и многое другое) сложно добиться стабильного результата во всех категориях. Герой нашего сегодняшнего тестирования — довольно специфический, нишевый прибор. Пиццамейкер, по сути представляющий собой вариант настольного гриля (или большой электробутербродницы, кому что больше нравится), как следует из названия, предназначен для приготовления пиццы. Среди других заявленных возможностей — выпечка пирогов, а также прочие функции, присущие грилю — жарка мяса и овощей, приготовление яичницы и т. д. Давайте взглянем на этот прибор поближе и поймем, найдется ли ему место на современной кухне или его удел — отправиться на антресоль через пару недель. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Kitfort Модель KT-1614 Тип пиццамейкер Страна производства Китай Гарантия 1 год Предполагаемый срок службы 5 лет Заявленная мощность 1650 Вт Материал корпуса металл Диаметр гриля 30 см Покрытие гриля антипригарное Тип управления механическое Регулировки температура, таймер Индикаторы включения, нагрева Длина шнура 0,7 м Размер упаковки 36×43×19 см Вес с упаковкой 3,45 кг Средняя цена T-1730183441 Розничные предложения L-1730183441-10 Комплектация Прибор поставляется в довольно крупной коробке из гофрированного картона. Специальной ручки для переноски у нее не предусмотрено. Коробка оформлена в фирменной стилистике Kitfort: оранжевый фон и векторные рисунки, не слишком способствующие пониманию того, что же находится внутри. Изучив коробку, можно ознакомиться с основными техническими характеристиками прибора и узнать о его предназначении — приготовлении пиццы и пирогов, а также использования в качестве гриля. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: сам пиццамейкер;

инструкцию и гарантийный талон;

рекламные материалы. Содержимое коробки оказалось дополнительно упаковано в полиэтиленовые пакеты и уплотнено с помощью пенопластовых вкладок. Как мы видим, в дополнительных комментариях комплектация не нуждается. На первый взгляд Визуально пиццамейкер выглядит как симпатичный прибор из средней ценовой категории. Корпус сделан из металла, окрашенного в ярко-красный цвет. Снизу можно увидеть резиновые противоскользящие ножки и нехитрое устройство, позволяющее смотать излишек провода. Спереди находится панель управления, состоящая из двух механических переключателей, один из которых отвечает за интенсивность нагрева, а второй выступает в роли таймера, а также два индикатора — включения и работы системы нагрева. Сверху расположена массивная ручка, с помощью которой прибор открывается. Крышку можно откинуть на 90 или 180 градусов (для этого ее нужно будет немного приподнять вверх). Из-за особенностей конструкции петля, на которой закреплена крышка, может показаться слегка расшатанной. Присмотревшись, становится ясно, что на самом деле это не так: петля вовсе не люфтит, а такой эффект возникает из-за того, что крышка может фиксироваться в двух положениях. Внутри пиццамейкера расположены две формы диаметром 30 см с антипригарным покрытием. Глубина нижней формы составляет 2,5 см. Верхней — 0,5 см. На верхней форме также имеются выемки, служащие, очевидно, для выпуска избытков пара, который образуется в процессе эксплуатации пиццамейкера. Как мы видим, конструкция пиццамейкера довольно проста, а следовательно — никаких сюрпризов от прибора, единственная задача которого — нагревать формы до установленной температуры, мы не ожидаем. Инструкция Инструкция к пиццамейкеру представляет собой 8-страничную брошюру формата А5, отпечатанную на качественной глянцевой бумаге. Сама брошюра черно-белая, обложка — ярко-красная. Содержание инструкции, увы, не слишком обширно. Тут можно найти общие сведения о приборе и его технические характеристики, правила подготовки к работе и использования, рекомендации по очистке и меры предосторожности. Также можно найти базовые рекомендации типа «перед использованием смажьте рабочую поверхность маслом» или «выкладывайте пиццу на предварительно разогретую форму». Понятно, что ценность таких рекомендаций близка к нулю. Вот, например, как нам предлагают готовить пиццу: разогрейте прибор на максимальной мощности, смажьте поверхности маслом, выложите пиццу на поверхность, закройте крышку прибора и подождите 10-15 минут, по истечении которых проверьте готовность пиццы. Чего мы тут не найдем — так это рецептов и, что более печально — описания температурных режимов. А это означает, что к прибору придется «привыкать», пытаясь опытным путем установить, на каком температурном режиме лучше получится то или иное блюдо. Управление Управление пиццамейкером осуществляется с помощью двух механических переключателей. Первый из них (левый) отвечает за установку температуры. Чем больше значение на переключателе — тем выше температура. Это все, что положено знать пользователю. Второй (правый) одновременно выполняет роль кнопки включения и механического таймера. Прибор будет работать до тех пор, пока не истекло установленное время, после чего отключится. Максимальное время, которое можно установить на таймере — 30 минут. По завершении работы таймера раздается краткий механический звонок. Индикаторы, присутствующие на корпусе, позволяют понять, в каком состоянии находится пиццамейкер в данный момент. Первый индикатор свидетельствует о том, что прибор работает, второй — о том, что в данный момент включен нагревательный элемент. Использование Подготовка Для использования пиццамейкера нужно установить прибор на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии 15 сантиметров от стен и других предметов, и не менее 10 сантиметров от края стола. Перед первым использованием производитель рекомендует протереть рабочую поверхность формы влажной тканью и высушить, после чего включить прибор на максимальную мощность на 10 минут — чтобы прожечь остатки смазки. Процесс может сопровождаться характерным запахом (в нашем случае он исчез примерно через 30 секунд). По окончании нагрева нужно дать прибору остыть и еще раз протереть формы. Эргономика С какими особенностями мы столкнулись при использовании пиццамейкера? Как выяснилось, оказалось довольно сложно переместить пиццу столь большого размера в предварительно разогретый прибор. При использовании духовки, пиццу можно предварительно «собрать» на листе для выпечки, после чего «закинуть» ее прямо вместе с этим листом. С пиццамейкером, очевидно, такой трюк не сработает. В итоге нам пришлось формировать пиццу непосредственно в пиццамейкере. Уход Уход за прибором подразумевает регулярное протирание рабочих поверхностей бумажным полотенцем или салфеткой. При необходимости формы можно смочить мягкой губкой с мыльным раствором или даже налить немного воды, чтобы прилипшие частицы продуктов отмокли. Корпус разрешается протирать сухой или влажной тряпкой. Наш опыт показал, что обычной бумажной салфетки без каких-либо чистящих средств в большинстве случаев будет достаточно для удаления с жарочной поверхности всех остатков пищи и масла. Тестирование Объективные тесты Перед тем, как приступить к приготовлению тестовых блюд, мы вооружились инфракрасным термометром и попытались установить, каким именно температурным режимам соответствуют отметки на ручке регулировки. Для этого мы последовательно увеличивали мощность нагрева и замеряли температуру рабочей поверхности пиццамейкера в момент, когда срабатывало отключение ТЭНа. Крышка прибора в процессе нагрева осталась закрытой. Вот что у нас получилось: Режим Температура нижней панели (°С) Время от начала нагрева (мин:с) Энергозатраты (кВт·ч) 1 130 1:20 0,035 2 210 2:30 0,06 3 270 3:45 0,077 При открытой крышке цифры получаются немного другими: Режим Температура нижней панели (°С) Температура верхней панели (°С) Время от начала нагрева (мин:с) Энергозатраты (кВт·ч) 1 115 115 1:25 0,04 2 190 190 3:40 0,07 3 245 200 6:15 0,115 Тут стоит отметить, что 270 градусов — это максимальная температура, до которой нагрелась форма без продуктов в закрытом виде. На практике (например, при жарке яичницы) температура поверхности составила не более 210-220 градусов (что как раз соответствует температуре, при которой лучше всего выпекать пиццу). Также отметим, что на максимальной мощности температура нагрева панели, установленной в крышке, оказалась чуть ниже, чем у основной. Это стоит учитывать при использовании прибора в режиме, когда пиццамейкер открыт на 180 градусов. Чтобы проиллюстрировать энергопотребление прибора, приведем также замеры, которые мы сделали в процессе тестирования. Так, на приготовление яичницы (3-4 минуты на максимальной мощности) прибору потребовалось 0,065 кВт·ч, а на выпечку пиццы (15 минут на максимальной мощности) — 0,205 кВт·ч. Мощность прибора в процессе нагрева составила солидные 1600 Вт. Практические тесты В ходе практических тестов мы начали с самого простого — с яичницы, а затем попытались приготовить в пиццамейкере хорошо известные нам блюда — пиццу маргариту и фокаччу. При этом мы старались придерживаться проверенных рецептов, которые хорошо зарекомендовали себя при работе с обычной духовкой. Яичница Для приготовления яичницы мы не стали предварительно разогревать прибор, и разбили яйца на холодную поверхность, после чего капнули на поверхность формы немного растительного масла и включили пиццамейкер на максимальную мощность. Яичница была готова примерно через 3,5 минуты. За это время белки успели свернуться (местами даже начала образовываться характерная корочка), а желтки остались жидкими — именно такого эффекта мы и хотели достичь. Равномерность нагрева рабочей поверхности мы оцениваем как хорошую: точек с явно повышенным нагревом мы не заметили. Результат: хорошо. Овощи-гриль Для приготовления овощей-гриль мы разогрели пиццамейкер до максимальной температуры, добавили немного масла, выложили на основную панель овощи, слегка обжарили их в течении нескольких минут, после чего закрыли крышку и готовили овощи до появления характерных подпалин. Всего на приготовление у нас ушло 13 минут. Результат: отлично. Овощи приготовились именно так, как нам было нужно: стали достаточно мягкими, но сохранили свою форму. Пицца маргарита Ингредиенты: Для теста: итальянская мука semolina — 250 г;

свежие дрожжи — 7 г;

лимонный сок — 1 ст.л.;

оливковое масло extra virgin — 1 ст.л.;

теплая вода — около 150 мл;

немного соли; Для топпинга: моцарелла — 250 г;

свежий базилик;

соль и перец; Для томатного соуса: оливковое масло extra virgin — 4 ст.л.;

орегано сушеный — 1/2 ч.л.;

чеснок — 1 зубчик;

томаты консервированные (или свежие) — 400 г;

соль и перец. Семолина представляет собой муку из твердых сортов пшеницы крупного помола, и очень похожа на обыкновенную крупу-манку. Итальянская семолина производится только из пшеницы твердых сортов (тогда как манка обычно производится из мягких сортов) и имеет довольно высокое содержание белка. Выглядит такая мука как манка ярко выраженного желтого цвета. Для приготовления теста: поместить муку в подходящую емкость, раскрошить дрожжи, добавить лимонный сок, оливковое масло и щепотку соли, начать замешивать, по мере необходимости добавляя теплую воду. В результате должно получиться довольно мягкое и податливое тесто, которое следует переместить на поверхность, присыпанную мукой, и вымешивать около 10 минут до тех пор, пока оно не станет однородным и эластичным. Переместить тесто в чистую емкость, смазанную оливковым маслом, накрыть и оставить в теплом месте примерно на один час. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое. Такого количества должно быть достаточно для приготовления на тонком тесте двух пицц диаметром около 23 см. Для приготовления пиццы в нашем пиццамейкере мы использовали все тесто сразу. Толщина, теста в пицце, таким образом, увеличилась до средней. Пока тесто поднимается, самое время заняться соусом. В большом сотейнике нужно довести до большой температуры оливковое масло, после чего поместить в него измельченный чеснок, сушеный орегано и, наконец, нарезанные (измельченные) томаты. Готовить на большом огне около 5-8 минут, пока соус не загустеет. Добавить соль и перец. После этого соус нужно измельчить до однородного состояния (можно воспользоваться блендером) и, при необходимости, выпарить лишнюю влагу. Вернемся к тесту. Его нужно раскатать до подходящего размера, смазать соусом, выложить сверху нарезанной моцареллой и приправить солью и перцем. Оставить еще на 10 минут в теплом месте, после чего выпекать в предварительно разогретой до 220 градусов духовке в течении 18-20 минут. Финальный этап — украсить пиццу листиками базилика и слегка сбрызнуть оливковым маслом. Наша пицца была готова уже через 15 минут. За это время слой теста средней толщины полностью пропекся, а сыр расплавился. Как видно по фото, в процессе приготовления начинка «расползлась», поэтому традиционную корочку рассмотреть не удастся. Возможно, мы слегка пожадничали и положили многовато начинки. Результат: хорошо (почти отлично). Так или иначе, пицца получилась удачной и очень похожей по своим характеристикам на приготовленную в духовке. Фокачча Для приготовления фокаччи (из расчета на 2 фокаччи) нам потребуются следующие ингредиенты: мука из мягких сортов пшеницы «00» — 700 г;

свежие дрожжи — 25 г;

оливковое масло extra virgin — 150 мл;

теплая вода — 425-500 мл;

морская соль. На этот раз нам будет нужна мука из мягких сортов пшеницы типа 00 (именно такую маркировку с двумя нулями нужно искать на пачке). Муку нужно просеять и смешать с небольшим количеством соли, сформировать в центре углубление. Раскрошить дрожжи, влить 6 столовых ложек оливкового масла, хорошо перемешать. Влить воду и вымешивать руками до формирования однородной массы. Переместить тесто на поверхность, присыпанную мукой. Вымыть и высушить руки, после чего вымешивать 10 минут до тех пор, пока тесто не станет однородным и эластичным. В какой-то момент тесто может даже показаться слишком мягким, однако на этом этапе волноваться об этом не нужно. После вымешивания тесто нужно переложить в емкость, смазанную оливковым маслом, накрыть и поставить в теплое место пока оно не увеличит свой размер вдвое (примерно на 1-1,5 часа). Форму для выпечки смазать оливковым маслом, тесто разделить пополам, сформировать шар и раскатать его скалкой до нужного диаметра. Поместить тесто в форму для выпечки (в нашем случае — в пиццамейкер) и оставить еще на 30 минут. После этого в тесте с помощью пальцев нужно сделать углубления практически до самого дна формы и наполнить их оливковым маслом. Сверху фокаччу можно посыпать крупными кристаллами соли и украсить, например, веточками розмарина. Мы выложили на нашу фокаччу нарезанный красный лук и кусочки болгарского перца и оставили ее еще на 30 минут. Перед выпечкой фокаччу рекомендуется сбрызнуть водой, после чего отправить ее на 20-25 минут в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Как и в случае с пиццей, пиццамейкер мы предварительно не разогревали, а просто установили на максимальную температуру. Результат: хорошо. Несмотря на то, что полноценной золотистой корочки у нас не получилось, фокачча оказалась довольно съедобна и вкусна. Главная опасность заключалась в том, что в пиццамейкере оказалось довольно легко пересушить нашу выпечку: в ожидании той самой корочки (которую мы так и не увидели) можно передержать фокаччу и получить в результате если не сухарь, то булочку, которая, будто бы пролежала уже пару дней. Выводы Пиццамейкер Kitfort КТ-1614 оказался вполне пригоден как для выполнения своей основной функции — приготовления пиццы, — так и для вспомогательных задач (работы в качестве электросковороды или гриля). Конечно, настоящие ценители пиццы скажут, что для приготовления этого блюда не обойтись без духовки и специального камня для выпечки, а еще лучше — обзавестись специальной печью (возможно, дровяной), позволяющей достичь температуры в 350-400 градусов (пицца в такой печи выпекается буквально за 3-4 минуты). Однако профессиональные кулинары вряд ли в принципе будут рассматривать недорогой электрический пиццамейкер. Поэтому не будем придираться и скажем, что пиццу в нем приготовить можно (у нас это получилось с первого раза). Хоть и не полностью соответствующую мировым стандартам. Плюсы симпатичный внешний вид

довольно высокая мощность

простота в очистке Минусы отсутствие информации о температурных режимах

Пиццамейкер Kitfort KT-1614

предоставлен для тестирования производителем

Виджет от SocialMart



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