Робот-пылесос iBoto Aqua V710

Содержание: Видеообзор

Паспортные технические характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид и функционирование

Тестирование

Выводы Видеообзор Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор робота-пылесоса iBoto Aqua V710: Наш видеообзор робота-пылесоса iBoto Aqua V710 можно также посмотреть на iXBT.Video Теперь давайте взглянем на спецификации устройства. Паспортные технические характеристики, комплект поставки и цена Кинематическая система Два ведущих колеса и опорный поворотный ролик Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация Пылесборник Одно отделение, емкость 0,6 л Основная щетка Отсутствует Боковые щетки Две Дополнительно Резиновый скребок-юбка на воздухозаборе, влажная/сухая протирка пола Режимы очистки Автоматический до разряда аккумулятора, уборка одной комнаты, локальный, вдоль препятствий, ручной, по расписанию, режим с увеличенной мощностью всасывания Уровень шума 45 дБ Датчики препятствий Механический передний/боковой бампер, ИК-датчики приближения и перепада высоты Датчики ориентации ИК-датчики поиска базы Управление на корпусе Механическая кнопка Дистанционное управление ИК-пульт ДУ Оповещение Светодиодная индикация и звуковые сигналы Время автономной работы 120-150 мин. Время зарядки 2 ч Способ зарядки На зарядной базе с автоматическим возвратом или напрямую от блока питания Источник питания Литий-ионный аккумулятор 2600 мА·ч Потребляемая мощность 25 Вт Масса 3 кг Размеры (диаметр×высота) ∅32×9 см Комплект поставки Пылесос

Зарядная база

Блок питания (100—240 В, 50/60 Гц на 19 В, 0,6 А)

ИК пульт ДУ

Виртуальная стена

Контейнер для влажной уборки

Салфетка из микроволокна, 2 шт.

Запасной комплект боковых щеток

Запасной складчатый фильтр пылесборника

Запасной тонкий поролоновый фильтр пылесборника

Кисточка

Руководство пользователя Ссылка на сайт iboto.ru Средняя цена T-14195510 Розничные предложения L-14195510-10 Внешний вид и функционирование Робот-пылесос iBoto Aqua V710 упакован в картонную коробку белого цвета с небольшой наклейкой, объясняющей, что же в коробке находится. Коробка не очень большая и оснащена пластиковой ручкой, поэтому донести покупку до дома будет нетрудно. В комплект поставки входят почти все необходимые для работы аксессуары, почти, так как элементы питания типа AAA для пульта и типа АА для виртуальной стены пользователю придется покупать дополнительно. Запасные части и расходные материалы в комплекте представлены сменным складчатым и поролоновым фильтрами, парой салфеток из микроволокна и двумя боковыми щеточками. Руководство пользователя представляет собой брошюру из нескольких страниц. Руководство, разумеется, на русском языке. Качество текста и полиграфического исполнения достаточно высокое. Корпус робота изготовлен из пластика. Верхняя часть белая, а днище черное матовое. Белые боковые поверхности матовые и маркие, тогда как ободок сверху по периметру зеркально-гладкий. Отметим, что светлого робота проще найти в темных закоулках квартиры, когда он по какой-то причине не вернется на базу. Верхняя панель прикрыта пластиной из минерального закаленного стекла, поэтому она не царапается и легко очищается. На верхней панели ближе к передней части есть единственная механическая кнопка с подсвечивающимся словом Auto и значком питания. В зависимости от текущего состояния этот индикатор ровно светится синим, или плавно мигает синим (зарядка), светится красным (низкий заряд батареи) или мигает красным (ошибка). Яркость индикатора умеренная, а так как покрытие кнопки серебристое и все отражает, то на свету разглядеть, что же там за состояние, порой сложновато. Дополнительно о своем состоянии робот информирует с помощью коротких и не очень громких звуковых сигналов. Отключить звуковое оповещение нельзя. В плане пылесос имеет почти идеально круглую форму. Края снизу скошены, что помогает роботу преодолевать препятствия. Всю переднюю половину корпуса огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом. Выраженный бортик сверху на бампере снижает вероятность того, что робот застрянет под низкими предметами обстановки, например, под диваном. Сдвиг бампера вызывает срабатывание механических датчиков препятствий. Для защиты мебели спереди на бампер в нижней его части наклеена полоса из резины средней жесткости. Выше на бампере за окошком из тонированного пластика находятся ИК-датчики обнаружения препятствий, базовой станции и, возможно, приемник команд с пульта ДУ. Что-то из перечисленного, видимо, также расположено за тонированными окошками на корпусе за бампером ближе к задней части пылесоса. Нажав на желтый фиксатор сзади, можно отсоединить пылесборник от корпуса робота. Корпус пылесборника выполнен из тонированного прозрачного пластика, но особой пользы это не приносит, так как разглядеть что-то в пылесборнике можно только или перевернув пылесос днищем вверх или вынув пылесборник. Передняя перегородка в пылесборнике имеет достаточную высоту, чтобы при аккуратных манипуляциях с ним из закрытого пылесборника мусор не выпадал. Верхняя часть пылесборника откидывается на большой угол, что позволяет без труда вытряхнуть тяжелый мусор из нижней части. Для полной очистки нужно вынуть предварительный сетчатый фильтр, стряхнуть с него легкий мусор, и при необходимости почистить поролоновый фильтр и складчатый фильтр тонкой очистки, установленные в верхней части пылесборника за отдельной крышечкой. Удобно производить эти операции, а также опустошать пылесборник с помощью обычного пылесоса с щелевой насадкой. Только при этом нужно постараться не сорвать уплотнение с крышки отсека складчатого фильтра. Для влажной очистки гладких полов вместо обычного пылесборника нужно установить входящий в комплект поставки специальный контейнер. На дно контейнера на липучке прикрепляется махровая салфетка из микроволокна. Салфетку можно предварительно увлажнить, а для поддержания ее во влажном состоянии, в резервуар контейнера нужно залить воду. Жидкость на салфетку просачивается через пористые вставки в днище резервуара. В режиме влажной уборки всасывающий вентилятор отключается, а боковые щеточки вращаются на пониженной скорости. В процессе уборки нужно следить за уровнем воды, чтобы при необходимости долить воду в резервуар. Перед зарядкой робота контейнер для влажной уборки нужно снять. Электромагнитный клапан, установленный в резервуаре, предотвратит вытекание воды из контейнера, когда он находится в неработающем роботе или вынут из робота. На правом боку расположены разъем питания для прямой зарядки аккумулятора и клавиша, отключающая батарею от цепей робота. На днище находятся две контактные площадки, передний опорный поворотный ролик, крышка батарейного отсека, две боковые щетки, всасывающее отверстие, обрамленное резиновыми скребками, и два ведущих колеса. Спереди ближе к краю расположены три ИК-датчика перепада высоты, благодаря которым робот-пылесос может избежать падения со ступенек. Масса робота равна 2460 г (с пылесборником для сухой уборки). Диаметр корпуса, согласно нашим измерениям, составляет 325-329 мм. Оси ведущих колес расположены на одном диаметре окружности корпуса, это позволяет роботу совершать разворот на месте без изменения границ, занимаемой им площади. Положительную роль играют относительно небольшая высота, равная 80 мм, и гладкий по периметру корпус. Ведущие колеса диаметром 60 мм оснащены резиновыми покрышками с выраженными грунтозацепами. Колеса установлены на подпружиненных шарнирах с ходом в 19 мм, что также улучшает способность робота преодолевать препятствия. Боковые щеточки имеют длинную и жесткую щетину, пучки которой выходят непосредственно из желтых пластиковых колпачков, насаженных на оси приводов. На месте щеточки фиксируются на защелках, поэтому для их снятия и установки инструмент не нужен. Отметим, что редукторы приводов щеток и колес позволяют их проворачивать рукой, это очень помогает, когда нужно вытащить робота, например, из под дивана, под которым он застрял, или распутать что-то намотавшееся на колеса или щеточки. База, на которой пылесос заряжается, имеет относительно большое основание. Сверху на базе есть углубление, предназначенное для хранения комплектного пульта ДУ. Снизу на основание наклеены резиновые противоскользящие ножки-накладки. Питается база от внешнего адаптера питания, который также можно использовать для зарядки робота, минуя базу, если по какой-то причине она недоступна. Длина кабеля от адаптера 153 см. К пылесосу прилагается небольшой ИК-пульт дистанционного управления. Экранчик в передней части пульта показывает текущее время, а значки указывают на последнюю отданную команду и на то, установлено ли расписание уборки. Робот-пылесос iBoto Aqua V710 имеет пять режимов уборки: Автоматический режим до почти полного разряда аккумулятора, при этом робот движется сначала по прямой от препятствия к препятствию, хаотично меняя направление после столкновения, потом какое-то время следует вдоль стен, затем возвращается к первому варианту движения и так по циклу. Включается этот режим нажатием на кнопку Auto на пульте или на самом роботе. Также данный режим используется во время уборки по расписанию. Завершив уборку, робот возвращается на базу для зарядки аккумулятора. В режиме уборки одной комнаты робот убирает определенное время и останавливается. Включается этот режим кнопкой пульта с изображением домика и змейки. В ручном режиме уборки направление движения робота задается с помощью кнопок пульта дистанционного управления. Для интенсивной очистки определенного места нужно перенести туда робота или направить его в нужное место в режиме ручного управления, а затем нажать на кнопку со значком прицела на пульте. Робот выполнит уборку по разворачивающейся и потом сворачивающейся спирали в круге диаметром примерно в один метр. Еще одним вариантом уборки является движение только вдоль стен и препятствий. Включает этот режим кнопка на пульте со значком из квадратика и стрелки. При желании пользователь может выбрать повышенную мощность всасывания, нажав на кнопку Max на пульте. Есть возможность назначить ежедневный запуск уборки в автоматическом режиме на определенное время. Для этого на пульте нужно установить текущее время и время начала уборки, контролируя по звуковым сигналам, что таймеры робота и пульта синхронизированы. С помощью специального устройства, так называемой виртуальной стены, входящей в комплект поставки, можно отгородить места, где выполнять уборку нежелательно. Виртуальная стена работает от двух элементов питания типа АА. В направлении от плоского к закругленному краю создается невидимая преграда, которую пылесос не пересекает. Включается виртуальная стена механической кнопкой сверху. Заявленный срок службы источника питания составляет более 30 дней. При уборке две передние щеточки подгребают мусор к центру, затем частички мусора через воздуховод на днище потоком воздуха засасываются в пылесборник, где задерживаются сетчатым фильтром, а мельчайшие пылинки остаются на поролоновом и складчатом фильтрах. Упругие прокладки на всем пути от воздуховода до вентилятора исключают паразитный подсос воздуха мимо фильтров и пылесборника. Отметим, что вентилятора в самом пылесборнике нет, поэтому пылесборник и фильтры можно мыть под водой, главное потом все хорошо высушить. В данном роботе установлена литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2600 мА·ч и напряжением 14,8 В. Батарейный блок составлен из четырех цилиндрических элементов популярного типоразмера 18650. Тестирование Ниже представлены результаты тестирования по нашей методике, подробно описанной в отдельной статье. Мы уже тестировали роботы-пылесосы с похожей системой сбора мусора и аналогичным набором фильтров, поэтому нам известно, что складчатый фильтр существенно уменьшает поток воздуха и сильно снижает эффективность уборки нашего тестового мусора в виде риса. В итоге складчатый фильтр мы не устанавливали, благо конструкция пылесборника это позволяет сделать без нарушения герметичности. На самом деле первичного сетчатого фильтра вполне достаточно для отделения даже очень мелких частиц, поэтому устанавливать складчатый фильтр нужно только в том случае, если убираемый мусор в основном очень легкий и необходима самая тщательная фильтрация воздуха. Интервал Общее время уборки, мин. % (суммарный) Первые 10 мин. 10 85,5 Вторые 10 мин. 20 95,5 Третьи 10 мин. 30 96,4 Продолжение 110 97,9 И в режиме повышенной мощности всасывания: Интервал Общее время уборки, мин. % (суммарный) Первые 10 мин. 10 90,6 Вторые 10 мин. 20 96,6 Третьи 10 мин. 30 97,5 Продолжение 86 98,2 Видео ниже снято с одной точки с полным охватом убираемой территории, база находится внизу по центру, при обработке часть видеоряда ускорена в десять раз, показано только начало уборки — первые 10 минут: Качество уборки высокое. Режим с повышенной мощностью всасывания несколько повышает скорость уборки, но и сокращает время автономной работы. Через 30 минут работы мусора остается очень мало: Уборка в тестовом помещении до разряда аккумулятора показала, что робот способен убрать почти весь мусор на доступной ему территории, совсем немного риса осталось в углах, в тесном загончике и чуть больше около базы:





Загон шире робота всего на 5 см, но это не помешало роботу заехать туда несколько раз. Робот объезжает базу с запасом по расстоянию, поэтому не толкает ее и не сдвигает с места, однако и мусора около базы остается относительно много. Между высокими вертикальными и хорошо отражающими ИК-лучи стенками и корпусом робота обычно остается небольшой зазор, тогда как к низким, наклонным (например, к плинтусу) или черным в ИК-свете стенкам робот подъезжает вплоть до срабатывания механического датчика в бампере. Почти полностью разрядив аккумулятор, робот выключает вентилятор, снижает скорость движения и скорость вращения боковыми щеточками и начинает искать базу. Видео ниже это демонстрирует: Согласно нашим тестам от полностью заряженного аккумулятора в режиме сухой уборки робот с нормальной мощностью всасывания убирает порядка 120 минут. В режиме влажной протирки пола время работы гораздо больше, так как вентилятор при этом отключен. На восстановление заряда роботу требуется провести на базе примерно 3 ч 30 мин. Во время зарядки от сети потребляется до 16 Вт. 1,0 Вт потребляется с роботом на базе в режиме ожидания и 0,4 Вт потребляет база без робота. В режиме уборки одной комнаты робот убирает ровно 30 минут и останавливается, не пытаясь вернуться на базу. Тестирование работы виртуальной стены показало, что эффективная длина преграды составляет как минимум 3 метра в случае свежих элементов питания. В режиме локальной уборки робот убирает по разворачивающейся и потом сворачивающейся спирали. Видео ниже это демонстрирует: Тестирование в режиме влажной уборки с установленным специальным контейнером показало, что за час работы расходуется порядка 170 мл. След на полу от робота слегка влажный и быстро высыхает. Салфетка загрязняется равномерно, за исключением места под выемкой на дне контейнера в области защелки, фиксирующей контейнер на корпусе робота. Отметим, что, с нашей точки зрения, в таком режиме стоит убирать очень гладкие полы с маскирующим разводы рисунком, также перед влажной уборкой этим роботом полы нужно хорошо очистить от мусора (тем же роботом, например). В режиме повышенной мощности всасывания уровень шума немного повышается: Мощность Уровень шума, дБА Обычная 52 Повышенная 54 Робот относительно тихий, характер издаваемого им шума не очень раздражает, в итоге находиться в одной комнате с работающим роботом вполне терпимо. Для сравнения, уровень шума в этих условиях обычного (не самого тихого) пылесоса равен примерно 76,5 дБА. Выводы Две боковые щеточки и высокая мощность всасывания обеспечивают роботу-пылесосу iBoto Aqua V710 хорошую эффективность уборки. В автоматическом режиме этот робот убирает, попеременно меняя алгоритм движения, и сам возвращается на базу для зарядки аккумулятора. Также пользователь может вручную управлять движением робота, включать режим повышенной мощности всасывания, режим следования вдоль стен, выбирать вариант уборки в одной комнате с ограничением по времени уборки и режим интенсивной очистки локального участка, кроме того робота можно запрограммировать на ежедневную уборку в заданное время. Функциональность робота дополнена способностью выполнять влажную уборку. Для этого взамен обычного пылесборника нужно установить специальный контейнер с резервуаром, предварительно заполненным водой, а на днище этого контейнера следует закрепить чистящую салфетку, которая во время движения робота увлажняется жидкостью из резервуара и протирает пол. Достоинства: Тихая работа

Верхняя панель из закаленного стекла

Удобный в использовании пылесборник

Защита от протечки из резервуара для воды

Невысокий круглый корпус

Хорошая комплектация Недостатки: Невысокая эффективность с установленным складчатым фильтром



Верхняя панель из закаленного стекла дает повод редакции iXBT.com присудить роботу-пылесосу iBoto Aqua V710 награду за оригинальный дизайн:

Виджет от SocialMart



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