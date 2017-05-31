Спортивный блендер Electrolux ESB2450

Не только для спортсменов

Название «спортивный блендер», подчеркнутое на коробке, нас заинтриговало: неужели маркетологи придумали еще одну подкатегорию? Как оказалось, спортивность блендера заключается в его компактных размерах и крышке с отверстием для питья в комплекте. Блендер Electrolux предназначен для приготовления смузи и соусов на одного-двух человек и позволяет легко взять напиток с собой, навинтив крышку-непроливайку на чашу.

Оглавление

Характеристики

Производитель Electrolux Модель ESB2450 Тип спортивный блендер Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 300 Вт Материал корпуса нержавеющая сталь, пластик Объем чаши 600 мл Материал чаши пластик без бисфенола-А Материал ножей нержавеющая сталь Аксессуары герметичная крышка с пробкой Управление механическое Высота с чашей 37 см Длина сетевого шнура 1 м Упаковка (Ш×В×Г) 16×24×23 см Вес с упаковкой 1,7 кг Средняя цена T-14110297 Розничные предложения L-14110297-5

Комплектация

Аккуратная белая картонная коробка привлекает внимание яркими сочными ягодами и изображением блендера с чашей, полной смузи предположительно из этих ягод. Компания Electrolux прямо заявляет модель как «спортивный блендер» и рисует на коробке девушку-спортсменку и слоган «мешай — иди — пей» (blend — go — drink). Коробка проклеена скотчем по швам и за счет маленьких размеров прекрасно обходится без ручки для переноски. Внутри все комплектующие плотно упакованы и зафиксированы картонными вставками.

Комплектация включает:

блендер;

чашу;

насадку с ножами;

крышку для чаши;

инструкцию;

сертификат соответствия;

гарантийный талон.

На первый взгляд

Корпус блендера выглядит привычно для категории: сочетание стали и матового черного пластика, плавно сужающаяся кверху форма, утопленная квадратная кнопка управления посередине. Пластиковая чаша на 600 мл, по сути узкая и высокая бутылка, придает прибору в сборке немного космический вид. Герметичная крышка с отверстием для питья легко навинчивается на бутылку, оранжевый клапан создает яркий акцент, бутылку удобно держать в руке за счет небольшой «талии» посередине.

Сборка и разборка блендера интуитивно понятны и безопасны: на чашу навинчивается либо насадка с ножами, либо крышка. Для правильной установки насадки в корпус блендера на нем есть специальные метки с символом замочка, нигде не требуется применять силу.

Корпус устойчиво стоит на четырех прорезиненных ножках и на его дне есть специальное углубление, чтобы компактно хранить электрический провод.

Инструкция

Инструкция представляет собой толстую брошюру на 26 языках, где дан стандартный набор сведений о технических параметрах и безопасной эксплуатации прибора, а также приведены рекомендации по уходу и рецепты. В соответствии с инструкцией, время непрерывной работы прибора не должно превышать одну минуту, и после такой максимальной нагрузки ему следует отдохнуть 10 минут. Блендер подходит для измельчения овощей, фруктов и даже орехов и сушеных продуктов, однако в нем запрещается перемалывать мясо и замешивать тесто и картофельное пюре.

Рецепты показались нам довольно неожиданными для спортивной тематики и совсем не локализованными: например, пюре из сырых и из вареных овощей, яблоко и цветная капуста, наличие экзотических питайи и папайи. Также в пропорциях и единицах измерения ингредиентов есть опечатки: строки перепутаны для жидких и твердых продуктов.

Управление

После включения собранного блендера в сеть электропитания нужно нажать на кнопку включения и держать ее нажатой столько секунд, сколько требуется для перемалывания продуктов. Производитель рекомендует включать прибор на 5-10 секунд, делать перерыв и при необходимости повторять.

Использование

Подготовка

Перед началом работы мы сполоснули чашу теплой водой и обсушили. Ни до, ни во время первого использования блендер не издавал посторонних запахов.

Процесс

Пользоваться блендером удобно и приятно, уровень шума у него средний, а включать его требуется на считанные секунды. Несмотря на рекомендации повторять заходы по 10 секунд до 6 раз прибор справлялся со своими задачами уже за 2 повтора. Когда мы устроили ему стресс-тест и держали кнопку включенной целую минуту, стал понемногу появляться характерных запах, а корпус чуть потеплел.

Однако для ежедневных нужд пары нажатий по 10 секунд будет достаточно для приготовления молочного коктейля, смузи или соуса. Более длительное тестирование показало, что после минутной непрерывной работы блендер стал быстро нагреваться и запах нагретого пластика появлялся уже спустя 20 секунд работы, поэтому рекомендуем запускать его исключительно с паузами.

Уход

Собирается и разбирается прибор быстро и без усилий, моется моментально, особенно если не откладывать это важное дело. Корпус традиционно можно только протирать чуть влажной тканью, а посудомойке доверять какие-либо детали не рекомендуется.

Тестирование

Объективные тесты

Поскольку рекомендуемая схема работы блендера — несколько подходов по 10 секунд, максимальный уровень энергопотребления мало отличается от среднего. Замеры с помощью ваттметра показали максимальное значение 316 Вт.

Часть рецептов мы взяли из инструкции, часть заданий придумали сами:

пюре из сырых овощей

молоко, банан и груша

яблоко и цветная капуста

сушеный лук и зелень

соус из авокадо и кабачка

Пюре из сырых овощей

Мы строго следовали инструкции, очистили и нарезали кусочками около 2 см по 40 г моркови, картофеля и лука. Добавив 80 мл воды, мы запустили блендер, и, как и было обещано, за 2 раза по 10 секунд прибор справился с измельчением овощей.

Результат: хорошо.

Пюре получилось однородным, но один кружочек моркови выжил — он оказался сверху овощной массы и не успел добраться до ножей. Возможно, связь со спортом в этом рецепте Electrolux состоит в добавлении перемолотых овощей в фарш — по крайней мере, мы нашли им такое применение.

Молоко с бананом и грушей

На основе молока можно создать бесчисленное множество напитков; мы выбрали беспроигрышный банан, а затем попробовали добавить грушу. Опытным путем было установлено, что сладкие, но плотные груши сорта Конференц требуют предварительной обработки в блендере с небольшим количеством жидкости, а затем можно добавлять молоко и банан, иначе твердые фракции груши будут портить нежную консистенцию коктейля.

Результат: отлично.

На первом фото молоко смешано только с бананом, на втором — с грушей и черникой. Объем чаши 600 мл отлично подходит для приготовления двух хороших порций.

Яблоко и цветная капуста

Сочетание ингредиентов насторожило нас, но мы решили довериться рецепту и честно покрошили в чашу блендера половинку красного яблока, 50 г цветной капусты, налили 120 мл воды и немного лимонного сока (в инструкции была указана четверть лимона, однако мы побоялись, что, перемолотый вместе со шкуркой и косточками, он будет слишком горчить).

Результат: средне.

За 4 захода по 10 секунд блендер успешно перемолол все ингредиенты, однако пить сей полезный напиток охотников не нашлось — капуста совсем забила вкус яблока, а текстура сохранила зернистость.

Сушеный лук и зелень

После тестирования электросушилки у нас остался сушеный лук, мелко нашинкованный и порезанный кольцами. За минуту работы с перерывами блендер превратил его в удобную в использовании приправу с разной степенью помола: кольца лука превратились в мелкие кусочки, а резаный сушеный лук — практически в порошок.

Результат: отлично.

Набор разнообразной зелени также прошел через дегидратор и за полминуты превратился с помощью блендера в мелко перемолотые петрушку, укроп и зеленый лук и чуть более крупно смолотые чабрец и мяту (виной тому веточки чабреца).

Соус из авокадо и кабачка

Мы нарезали спелый авокадо, добавили запеченный до полуготовности кабачок, веточку кинзы, 3 зубчика чеснока, лимонный сок и оливковое масло и запустили блендер два раза по 20 секунд. Результат нас порадовал: нежный однородный соус без лишних усилий.

Результат: отлично.

Выводы

Блендер Electrolux ESB2450 показал себя компактным и надежным кухонным помощником, неприхотливым в уходе и достаточно мощным для приготовления напитков, пюре, соусов и даже не упомянутых в инструкции сухих приправ. Удобная конструкция, не проливающая ни капли крышка и спокойный дизайн делают данную модель весьма удачным выбором.

Плюсы

удобная и компактная конструкция

чаша 600 мл

крышка позволяет взять напиток с собой

Минусы

запах стал появляться быстрее после минутной нагрузки