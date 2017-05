Кухонная машина Electrolux EKM7300 Большой планетарный миксер с возможностью апгрейда

На сайте производителя данный прибор назван «кухонной машиной». Это неспроста. Дело в том, что моторный блок тестомеса оснащен узлом дополнительных насадок, и при желании к основному блоку можно присоединить мясорубку, насадку для изготовления пасты, насадку для нарезки и шинковки овощей. Тем самым прибор можно превратить в мощный и многофункциональный кухонный комбайн. Однако модель, попавшая в тестовую лабораторию iXBT.com, является базовой, чем и обусловлено содержание наших практических экспериментов. В ходе тестирования мы приготовим тесто разной густоты, проверим качество взбивания и разберемся, подходит ли кухонная машина для приготовления небольшого количества теста или все-таки объем чаши в 5,7 л накладывает определенные обязательства по объему перерабатываемых ингредиентов. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Electrolux Модель EKM7300 Тип кухонная машина (комбайн, планетарный миксер, тестомес) Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 1000 Вт Материал корпуса моторного блока нержавеющая сталь, пластик Материал чаши для взбивания и насадок нержавеющая сталь Аксессуары дополнительная чаша, лопатка для перемешивания, крышка чаши Насадки венчик для взбивания, металлическая плоская насадка для смешивания, пластиковая плоская насадка, крючок для замеса густого теста Цвет корпуса металлик Объем чаши 5,7 л Защита от перегрузок есть Тип управления механический регулятор скоростей Режимы скорости регулировка скорости от 1 (min) до 10 (max) Особенности подсветка рабочего места, отсек для хранения шнура Длина шнура 1,5 м Упаковка (Ш×В×Г) 46×48×29,5 см Габаритные размеры моторного блока (Ш×В×Г) 35,5×38,5×20см Вес с упаковкой 13,5 кг Вес моторного блока 9,8 кг Средняя цена T-14123622 Розничные предложения L-14123622-10 Комплектация Планетарный миксер поставляется в большой и весьма тяжелой коробке. Упаковка изготовлена из плотного глянцевого картона. На черном фоне размещены фотографии устройства и готовой выпечки: хлеба, багетов и других хлебобулочных изделий. На боковой стороне можно рассмотреть изображения аксессуаров к модели EKM7300 и других устройств, выпущенных в серии The Expressionist Collection. От ударов и повреждений устройство и его детали защищены пенопластовыми вкладками, плотно вставляемыми в коробку. Как извлечение, так и укладка прибора в упаковку не представляет сложностей. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: основание с мотором;

две чаши: основная с ручкой и дополнительная;

венчик;

пластиковую плоскую насадку;

металлическую плоскую насадку;

крюк для замешивания густого теста;

крышку для чаши, защищающую от брызг при взбивании;

цельную пластиковую крышку для чаши;

лопатку;

инструкцию по эксплуатации;

гарантийный талон. На первый взгляд Устройство выполнено в минималистичном дизайне: никакой вычурности и ярких цветов — простые округлые формы, нержавеющая сталь и пластик цветом под металл. Прибор отличается довольно большим размером, так что вопрос с местом хранения однозначно нужно решать до покупки. Вес блока с двигателем также велик — 9,8 кг, так что хрупкая барышня может столкнуться с определенными затруднениями при перемещении блока, особенно если его нужно разместить в верхнем кухонном шкафу. Получается, что комбайн не намекает, а просто-таки требует выделения отдельного места на рабочей поверхности, а следовательно, пользоваться им придется нередко. Основание с мотором облицовано нержавеющей сталью со вставками из серого пластика под основной цвет прибора. Округлые лаконичные формы, приглушенный глянцевый блеск и благородные цвета создают впечатление серьезного устройства, которое прочно и надолго попало на кухонный стол. С лицевой стороны можно увидеть регулятор скоростей. Вращается он легко, с тихими щелчками при переключении на каждую последующую скорость. С левой боковой стороны на выступающей верхней части моторного блока имеется крышка для узла насадок. Отсоединяется она без усилий при помощи надавливания на кнопку, расположенную с правой стороны от крышки. Узел насадок представляет собой глубоко расположенное четырехгранное отверстие, куда, собственно, могут вставляться мясорубка, шинковка и другие аксессуары, которые превращают планетарный миксер в кухонный комбайн. В нижней части находится основание для размещения чаши. Емкость устанавливается без усилий простым поворотом по часовой стрелке до щелчка, который фиксирует дно чаши на моторном блоке. Верхняя часть, в которой устанавливается месительная насадка или венчик, откидывается при нажатии на рычаг фиксации наклона, размещенный на правой боковой части корпуса прямо под вентиляционными отверстиями. В этой же части снизу имеется отсек для хранения кабеля питания. Механизм сматывания шнура отсутствует, поэтому кабель вталкивается в отсек вручную. Дно прибора пластиковое, с четырех сторон по периметру оснащено довольно мощными прорезиненными вставками. В данном случае они выполняют две функции. Несмотря на то, что вес самого основания с мотором довольно велик, ножки противодействуют скольжению по поверхности стола. Также они нужны для гашения вибраций во время работы. По центру можно увидеть шильдик с информацией об изделии. Ось для насадок, расположенная с нижней стороны откидной части блока двигателя, полностью изготовлена из металла. Насадки крепятся на оси очень просто, интуитивно понятным образом. Следует лишь совместить штифт, расположенный в верхней части насадки (крюка, венчика), с выемкой на оси. Затем следует надавить на насадку по направлению вверх и повернуть против часовой стрелки, чтобы зафиксировать штифт. Снимается все в обратном порядке: надавить на насадку вверх, повернуть по часовой стрелке и потянуть вниз на себя. В комплект к планетарному миксеру входят две чаши объемом 5,7 л, а также насадки для выполнения разных операций: венчик для взбивания, крюк для замешивания густого теста, металлическая насадка для замешивания теста средней густоты и пластиковая насадка с силиконовыми вставками по краям для смешивания жидких текстур. Все аксессуары выглядят прочными и долговечными, оснащены мощными металлическими штифтами для крепления. Также в комплекте предусмотрены две крышки для чаш. Одна из них плоская, закрывающая емкость полностью. Вторая используется в процессе работы для защиты окружающих поверхностей и самого корпуса от разлетающихся брызг. В данной крышке имеется отверстие для добавления ингредиентов непосредственно в процессе замеса или взбивания. По итогам осмотра можно сделать вывод, что к нам в руки попал мощный, вместительный и тяжелый планетарный миксер. Он отличается привлекательным внешним видом и удобством конструкции. Насадки производят впечатление надежных и продуманных. Ну а дополнительная чаша, крышка и лопатка сделают эксплуатацию удобной и позволят выполнять сразу несколько операций, что может быть особенно полезно для кондитеров. Инструкция Руководство по эксплуатации выпущено в виде толстой брошюры формата А5 на обычной бумаге. Информация представлена на многих языках, сгруппированных по четыре, в том числе русском в соседстве с румынским, польским и, похоже, португальским. Начинается руководство по эксплуатации с изображения схемы устройства с наименованием всех его аксессуаров и составных частей. Далее приведена общая информация по технике безопасности при эксплуатации кухонной машины. На всех следующих страницах в виде схем с описанием даны рекомендации по подготовке, эксплуатации, чистке и уходу за прибором. На последних страничках можно найти несколько рецептов, а также список возможных неполадок и путей их устранения. Информация стандартна, прибор на вид несложен и в эксплуатации, и в управлении, поэтому нам представляется возможным изучить руководство лишь единожды. Рецепты блюд и теста нам показались довольно простенькими. Из любопытного и нужного мы можем отметить лишь информацию о рекомендуемом количестве продуктов и времени их переработки. Так, мы узнали, что, несмотря на внушительный (для бытового тестомеса) объем чаши, в ней можно взбивать 100 г сливок и 1-2 белка. Еще инструкция сообщает о том, что ось насадок может регулироваться. Подробнее об этом мы расскажем в последующих разделах. Управление Все управление заключается в изменении скорости вращения. Процесс этот осуществляется посредством вращения регулятора, или, как его называет инструкция, селектора скорости, от положения Off до желаемой отметки от 1 до 10. С началом работы загорается белая светодиодная подсветка регулятора. Элементарно, без излишних усложнений и инноваций. Отметим, что при вращении регулятора (а следовательно, при начале работы) включается освещение рабочего места. По завершении процесса взбивания или замеса и переведении селектора в положение Off подсветка продолжает гореть еще три минуты, после чего автоматически гаснет. Использование Подготовка Никакой особой подготовки к эксплуатации прибор не требует: необходимо лишь промыть и высушить все аксессуары, соприкасающиеся с продуктами — чашу, крышку и насадки. Эргономика Прибор крайне удобен в использовании. Понять, как им пользоваться, можно и без изучения инструкции. Часть с приводным валом легко откидывается надавливанием на рычаг. В качестве меры предосторожности верхняя часть основания фиксируется в приподнятом состоянии. После этого опять-таки элементарным способом на приводной вал устанавливается насадка. Повторным надавливанием на рычаг верхняя часть приводится в рабочее положение. Чаша надежно фиксируется на основании с двигателем. Никаких затруднений или проблем. Снимается все также логично и привычным для пользователя миксеров или тестомесов образом. Отметим, что возможна регулировка оси для насадок. Заводские настройки предусматривают свободную работу насадки в деже. Если насадка задевает дно чаши или слишком отдалена от ее сторон, можно выполнить соответствующую настройку. Требуется для этого лишь гаечный ключ. В нашем случае такого рода манипуляций не потребовалось. Единственное, на что невозможно не обратить внимание — это размер устройства. Основание действительно крупное и требует наличия большой площади свободного места при установке. Именно поэтому мы еще в начале статьи отметили, что необходимо хорошо продумать вопрос с хранением и размещением прибора. Довольно востребованной оказалась плоская крышка для закрытия чаши. А вот воспользоваться с удовольствием комплектной лопаткой нам не удалось: этот аксессуар изготовлен из жесткого пластика, поэтому счищать со стенок чаши взбитые белки или соскребать липкое тесто неудобно — для этого нужен более гибкий скребок. Резюмируя, можно сказать, что с точки зрения эргономики планетарный миксер (кухонная машина) Electrolux EKM7300 продуман до мелочей. Удобное и простое управление, подсветка рабочего места, легкость установки чаш и подготовки к эксплуатации, наличие качественно исполненных насадок — все это свидетельствует о том, что инженеры Electrolux постарались создать устройство, с которым с удовольствием смогут работать не только маркетологи. Отметим и возможность хранить две объемные чаши друг в друге. Уход По окончании работы следует лишь очистить все части устройства, которые соприкасались с продуктами. Этот процесс можно осуществлять как вручную, так и с использованием посудомоечной машины. В инструкции отдельно оговорено, что при мытье в посудомоечной машине следует размещать детали тестомеса только на верхней полке. Однако при укладке чаши высотой в 19 см на верхнем уровне посудомоечной машины можно столкнуться с определенными трудностями. Поэтому мы мыли чашу вручную, а насадки и крышки — с помощью машины. Моторный блок традиционно рекомендуется протирать влажной тканью без использования абразивных чистящих средств и не применять для очистки прибора жесткие губки. Тестирование Объективные тесты Энергопотребление прибора зависит от режима работы и плотности теста. В ходе практических экспериментов была зафиксирована мощность в пределах от 45 Вт (изготовление молочного пудинга) до 160 Вт (замес густого пресного теста). Нам не удалось обнаружить в руководстве по эксплуатации сведений о непрерывном времени работы планетарного миксера. В ходе эксплуатации максимальная продолжительность составляла около 8-10 минут. Никаких посторонних запахов или звуков прибор при этом не издавал. Уровень шума можно охарактеризовать как средний. Услышать собеседника можно, только если он говорит громко, но попадали в нашу тестовую лабораторию и более шумные тестомесы. Что касается устойчивости прибора, то легкая вибрация появлялась лишь при замесе густого (дрожжевого или пресного) теста. Однако то ли общий вес прибора, то ли его конструкция достаточно успешно гасили возникающие попытки сместить центр тяжести. Оценивая минимальный объем обрабатываемых продуктов, мы пробовали взбить два белка от некрупных яиц. С этим тестом миксер прекрасно справился, доведя белки до стадии жестких пиков за четыре минуты. Молочный пудинг Молоко — 350 мл, сливки — 150 мл, желатин — 1 пакет, сахар — 3 ст. л., вода — примерно 50 мл. Желатин залили водой, после набухания нагревали до полного растворения. Добавили молоко, сливки и сахар. После того, как молочная смесь остыла, начали взбивать, постепенно увеличивая скорость. Остановились на 6-й скорости. За пять минут масса зримо увеличилась в объеме. Пудинг взбился превосходно, он остался достаточно густым, наполнился мелкими пузырьками воздуха, за счет чего структура получилась устойчивой, но не чрезмерно воздушной. Разлили по формам и убрали в холодильник до полного охлаждения. Результат: отлично. Картофельное пюре Хоть в инструкции и не сказано прямо о возможности использовать миксер для этой операции, мы решили проверить, как миксер справится с тем, чтобы равномерно размять картофель, не превратив его при этом в клейкую массу. Использовали пластиковую плоскую насадку. Перемешивали на минимальной скорости. По ходу процесса добавили в картофель горячее молоко, сливочное масло и сухую зелень укропа. Electrolux EKM7300 оправдал наши надежды: картофель был равномерно размят, текстура пюре при этом обычная, воздушная и без липкости. Небольшие комочки неразмятого картофеля встречались, но мы связываем это не с недостатками миксера, а с качеством зимнего картофеля. Результат: отлично. Плотное пресное тесто Рецепт приводить не будем, потому что в целом тесто делалось «на глаз». Использовали примерно следующие пропорции: размешали три яйца с тремя четвертями стакана воды и полутора чайными ложками соли. В чашу миксера всыпали три с половиной стакана муки, сделали углубление, в которое влили яично-водяную смесь. Месили сначала на второй, затем на первой скорости около 4 минут. Посмотрели на густоту получающегося теста и добавили еще несколько ложек муки. Продолжили обработку теста еще примерно три минуты. Во время изготовления густого теста в основном замес идет за счет того, что тесто мнется о края дежи, нависая при этом на крюке. Как бы то ни было, отметим, что даже довольно плотное тесто превосходно вымесилось. Дав тесту «отдохнуть» 15 минут, сформовали чебуреки. Затем обжарили чебуреки в большом количестве масла. Результат: отлично. Прибор отлично справился с замесом плотного пресного теста. Вес получившегося комочка при этом не так уж мал — 1,1 кг. Никаких зримых вибраций или повышенного уровня шума при обработке такого количества теста мы не заметили. Сырное печенье Масло сливочное — 100 г, желток — 1 шт., сыр твердый — 100 г, соль — 0,5 ч. л., мука — 100-130 г. Данный рецепт идеально подойдет для всех любителей сыра и несладкой выпечки. Он далек от аскетичности, но вкус и органолептические свойства получающегося печенья стоят пары десятков лишних отжиманий. С помощью данного эксперимента мы проверим работу плоской металлической насадки. В просеянную муку было добавлено масло комнатной температуры. Достаточно быстро миксер превратил два ингредиента в равномерную масляную массу. После этого добавили желток, соль и натертый сыр. Перемешивали буквально пару минут, после чего получили комок мягкого, пластичного и приятного на ощупь теста. Все ингредиенты были смешаны равномерно до образования единой массы. Разделили тесто на две части, скатали из них шарики и убрали в холодильник на час. После этого раскатали тесто в круглую лепешку толщиной 5-7 мм и нарезали ее на 8 равных сегментов. Затем, имитируя дырки в сыре, вырезали в каждом сегменте аккуратные выемки. Часть изделий присыпали сверху копченой паприкой. Пекли в духовке, разогретой до 180 °C, около 12 минут. Результат: отлично. Никаких претензий или замечаний к работе миксера предъявить невозможно. Даже малое количество ингредиентов было перемешано качественно, без слепых пятен и остатков продуктов на стенках чаши. Ангельский торт Белки крупные — 5 шт., сахарная пудра — 80 г, сахар мелкий — 50 г, ванильный сахар — пакетик, мука — 60 г. Для крема: 400 г сливок, 1 ст. л. сахарной пудры, 150 г малины, 200 г смеси ягод. Количество ингредиентов по рецепту Ирины Чадеевой (Сhadeyka) уменьшили в два раза. Вместо малины использовали появившуюся в продаже вкусную ароматную клубнику. Смешали сахарную пудру с просеянной мукой. Три белка от некрупных яиц взбивали до твердых пиков около пяти минут. Через минуту белки уже были превращены в хорошую пену, через три — достигли стадии мягких пиков. Именно тогда мы всыпали в белки сахар, жидкую ванильную эссенцию и продолжили взбивать на 10-й скорости миксера. В результате получили крепкую блестящую массу. Всыпали муку с пудрой и аккуратно вручную перемешали. Получили густое воздушное тесто. Выложили в круглую форму диаметром 16 см. Выпекали 30 минут на 180 °C. После того, как бисквит остыл, разрезали его вдоль на три части. Затем приступили к взбиванию сливок. Взбивали 300 г сливок, постепенно увеличивая скорость и следя за тем, чтобы не «перебить». Где-то в середине процесса добавили сахарную пудру. По завершении всех подготовительных этапов приступили к сборке торта. Намазывали корж толстым слоем сливок, аккуратно вдавливали в них нарезанную клубнику. Затем обмазали края и верх торта сливками и украсили ягодой. Результат: отлично. Со взбиванием малого количества белков миксер справляется без усилий, что подтверждает грамотную и серьезную продуманность форм как венчика, так и самой чаши. Пицца Пшеничная мука — 960 г, вода — 400 мл, растительное масло — 93 г, соль — 3 ст. л., сахар — 2 ст. л., сухие дрожжи — 1 ч. л. Рецепт взят из руководства по эксплуатации. Было решено приготовить половину порции, потому что с более чем полутора килограммами теста нам было бы не справиться — двумя десятками дополнительных отжиманий дело бы не обошлось. В содержании рецепта нас смутило количество соли и дрожжей. Поэтому соли мы положили значительно меньше, а количество дрожжей увеличили вдвое. Насыпали в чашу 480 г муки, столовую ложку сахара, по одной чайной ложке сухих дрожжей и соли. Тщательно перемешали сухие ингредиенты. Затем сделали углубление, куда влили 200 г воды и 47 г масла. Перемешивали сначала на второй скорости. Когда масса стала более или менее однородной, перевели миксер в работу на первую скорость. Всего изготовление теста заняло около 7 минут. В результате мы получили комочек плотного теста, не прилипающего к рукам и свободно отходящего от стенок дежи. Пока набухала клейковина, подготовили ингредиенты для наших пицц: колбасу, грибы, твердый сыр, зеленые оливки, корнишоны, помидоры, остатки горгонзолы и моцареллы. Разделили тесто на три части, решили сделать две мясных пиццы и одну сырную. Выпекали в разогретой до 220 °C духовке около 10-15 минут. А это сырная пицца с горгонзолой, моцареллой, грибами и оливками. В принципе, без грибов и оливок эта простая пицца также была бы фантастически вкусна. Тесто воздушное, мягкое, сыр ароматный, наполненный изысканным и пикантным вкусом. Результат: отлично. Миксер превосходно вымесил очень плотное пресное тесто. Отдельно радует возможность приготовить сразу полтора килограмма теста и обильно накормить друзей или наморозить полуфабрикатов на пару недель вперед. Однако рецептам, содержащимся в инструкции, не следует безоговорочно верить. Выводы Кухонная машина Electrolux EKM7300 проявила себя в работе как качественный и надежный прибор. Простые формы и благородные цвета придутся к месту на кухне, оформленной как в хай-тек, так в классическом стиле. Главное условие — помещение и поверхность, на которой планируется использовать устройство, должны быть достаточно обширны. Две чаши, качественно выполненные насадки, продуманная до мелочей конструкция, удобство эксплуатации, подсветка рабочего места — все это можно смело отнести к достоинствам планетарного миксера Electrolux. Отметим и возможность превратить планетарный миксер в многофункциональный кухонный комбайн посредством покупки дополнительных насадок (мясорубки, шинковки и др.). Мощности прибора оказалось достаточно для успешного прохождения всех практических экспериментов. Кухонная машина отлично справилась как с замесом плотного пресного теста, так и со взбиванием двух некрупных белков. При этом не было замечено ни особых вибраций, ни повышения уровня шума, ни разбрызгивания. Объемные чаши позволяют приготовить единовременно большое количество теста, но и с малым количеством ингредиентов миксер справляется превосходно. Пожалуй, за все время тестирования нам не удалось выявить ни одного минуса Electrolux EKM7300. Мы долго размышляли, можно ли отнести к минусам размер устройства и его стоимость. Коллегиально сошлись на мысли, что нельзя. Все-таки эта кухонная машина рассчитана на большую семью или людей, искренне любящих готовить и подходящих к этому процессу, как к творчеству. Ну а большая семья, как и хобби, обходится недешево. В конце концов, у пользователей всегда есть выбор между этим прибором и более дешевыми планетарными миксерами. Плюсы Современный минималистичный дизайн

Наличие двух емкостей объемом в 5,7 л

Возможность обрабатывать даже малое количество продуктов

Простота управления и эксплуатации, подсветка рабочего места

Отличные результаты всех практических тестов

Возможность расширить функциональность прибора









