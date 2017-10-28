Вакууматор Caso TouchVac 1383 с сенсорными кнопками и современным дизайном

Бытовые вакуумные упаковщики (вакууматоры) — далеко не новички на российском рынке, а следовательно — пользователю уже не нужно объяснять, что это за прибор и для чего он нужен. С другой стороны, многие из тех, кому был нужен вакуумный упаковщик, его уже приобрели. И поскольку необходимости в «апгрейде» вакууматоров нет, а новые модели по своей функциональности не сильно отличаются от предшественников, завлекать пользователя приходится другими способами — оригинальным внешним видом прибора, повышением удобства эксплуатации и пр. Caso TouchVac является примером именно такого прибора: этот вакууматор отличается не только оригинальным дизайном, но и наличием сенсорных кнопок, а также светодиодной подсветки, включающейся в процессе работы прибора. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Caso Модель TouchVac 1383 Тип вакуумный упаковщик Страна производства Китай Гарантия 1 год Предполагаемый срок службы нет данных Заявленная мощность 110 Вт Материал корпуса пластик Хранение шнура нет Скорость выкачивания 12 л/мин. Максимальная ширина пакетов 30 см Тип управления электронное, сенсорное Дисплей отсутствует Индикаторы выбора режима, работы Габариты 36×8×15 см Вес 1,33 кг Средняя цена 5000 на момент публикации обзора Комплектация Вакууматор поставляется в коробке из гофрированного картона, оформленной в стилистике серии Caso Design. Оформлена коробка с применением полноцветной печати: в строгих черно-бело-серых тонах изображен сам прибор, а также описаны его основные характеристики. Правда, вся информация представлена на основных европейских языках (английского в их числе отчего-то нет). Поэтому русскоязычным пользователям придется довольствоваться небольшой наклейкой с переводом. Для удобства переноски коробка оснащена пластиковой ручкой. Большой потребности, с учетом небольшого веса прибора, в ней нет, однако донести покупку из магазина окажется наверняка удобнее. Открыв коробку, внутри можно обнаружить: сам вакууматор;

гибкий шланг для использования с вакуумными контейнерами;

5 пакетов 20×30 см;

1 рулон 20×200 см;

инструкцию и ее перевод на русский язык. Содержимое коробки дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет и защищено от ударов с помощью картонных вкладок. Вакуумные контейнеры в стандартный комплект поставки не входят: их придется приобретать отдельно. На первый взгляд Визуально Caso TouchVac производит впечатление качественного, современного и стильного устройства. Первое, что привлекает внимание — конечно же, дизайн устройства. Верхняя панель (она же панель управления) полностью покрыта глянцевым пластиком, под которым находится текстура похожая одновременно и на дерево (благодаря характерным «прожилкам»), и на металл (благодаря серо-металлическому цвету). На этой панели расположен логотип Caso, пять сенсорных кнопок, имеющих встроенную подсветку, индикаторы выбора режима, а также большой горизонтальный индикатор работы. Единственное, что нас смутило: разные цвета подсветки. Индикаторы режимов и кнопки подсвечиваются белым цветом, а индикатор работы, имитирующий «прогресс бар» подсвечивается ярко синим цветом, который, на наш взгляд, совершенно неуместен в черно-сером дизайне прибора и выбивается из общего ряда. Впрочем, на этом наши претензии к внешнему виду устройства заканчиваются. Корпус вакууматора выполнен из черного глянцевого пластика высокого качества. Снизу можно увидеть резиновые ножки, препятствующие скольжению. По бокам расположены подпружиненные кнопки, фиксирующие крышку устройства. Открыв вакууматор, можно увидеть вполне стандартную начинку: мягкие зажимы для пакетов, препятствующие утечке воздуха в процессе вакуумации, нагревательный элемент-полоску, небольшой отсек для сбора протекшей жидкости. Внимание привлекает, разве что, разъем для крепления гибкого шланга и дополнительная механическая кнопка, запускающая режим откачки воздуха через этот шланг. Инструкция Русскоязычная инструкция к вакууматору представляет собой небольшую 20-страничную брошюру формата А5, отпечатанную на белой бумаге. Содержание брошюры довольно стандартно: правила эксплуатации прибора, очистка и уход, устранение возможных проблем и т. п. В общем, для тех, у кого уже есть бытовой вакууматор, тут вряд ли найдется что-то интересное. Тем же, кто сталкивается с подобным прибором впервые, не будет лишним ознакомиться хотя бы с основными правилами эксплуатации и режимами работы, а также узнать о том, как сделать вакуумный пакет из рулона и как подготовить продукты к вакуумированию. Управление Управление прибором осуществляется с помощью пяти сенсорных кнопок и является стандартным для бытовых вакууматоров. Назначение кнопок следующее: Stop — прерывает процесс вакуумирования и запаивания пакета;

Mode (Normal/Gentle) — выбор режима вакуумирования (обычный/аккуратный, для продуктов, требующих осторожного обращения);

Food (Dry/Moist) — выбор времени запаивания. Сухой (dry) — более короткое время запаивания, влажный (moist) — для влажного продукта или продукта с жидкостью, обычное время запаивания;

Seal — кнопка запуска процесса упаковки (запаивания пакета). Она же позволяет прервать выполнение режима «Vac Seal» и сразу перейти к запечатыванию продукта. Благодаря этому можно точнее управлять процессом вакуумирования и, например, предотвратить раздавливание чувствительных продуктов;

Vac Seal — кнопка последовательного запуска процесса откачки воздуха и упаковки. Чтобы исключить случайные нажатия, сенсорные кнопки, запускающие процесс вакуумации или запаивания пакета, требуют более длительного нажатия (около двух секунд). Остальные кнопки срабатывают сразу. Дополнительная механическая кнопка, расположенная под крышкой устройства, позволяет вакуумировать контейнеры с помощью специального шланга-переходника. Откачка воздуха будет продолжаться до тех пор, пока кнопка остается зажатой. Что касается светодиодных индикаторов, то с их помощью можно без труда определить выбранный режим. Также в процессе работы прибора подсвечиваются кнопки Seal и Vac Seal. Большой светодиодный индикатор, имитирующий «прогресс бар», состоит из четырех светодиодов, последовательно включающихся и отключающихся во время откачки воздуха или запайки пакета. Сделать какие-либо выводы о том, сколько времени осталось до завершения процесса, с помощью этого индикатора нельзя. То есть, фактически, данный индикатор является избыточным и попросту дублирует подсветку кнопок Seal и Vac Seal. Использование Подготовка Вакууматор не требует какой-либо специальной подготовки к работе. От пользователя потребуется лишь поместить продукты в готовый пакет, либо изготовить пакет самостоятельно — аккуратно отрезать от рулона «рукав» нужной длины и запаять его с одной стороны. Эргономика Правила вакуумирования довольно просты: достаточно поместить необходимые предметы в пакет так, чтобы между верхнем краем и открытым концом осталось достаточно свободного места (производитель рекомендует оставлять не меньше 8 сантиметров между продуктами и краем пакета). После этого следует выровнять открытый конец пакета и, в случае необходимости, очистить его от влаги и грязи (например, протереть бумажной салфеткой). Затем открытый конец пакета вставляется в вакуумный отсек прибора и зажимается с помощью двух фиксаторов. Нажатие кнопки Vac Seal запускает процесс откачки воздуха и запайки пакета. Таким образом, для запаковки нужно выполнить следующую последовательность действий: включить прибор в сеть;

поместить продукты в пакет;

выровнять открытый конец пакета, убедиться в отсутствии складок и неровностей, в случае необходимости — очистить его от грязи или влаги;

вставить открытый конец пакета в вакуумный отсек прибора;

одновременно придавить крышку с двух сторон до щелчка;

выбрать нужный режим работы;

нажать кнопку откачки и герметизации (Vac Seal) и дождаться завершения работы прибора (выключения светодиодного индикатора);

открыть прибор, нажав на кнопки разжимного механизма. Вакуумирование контейнеров и бутылок, оснащенных разъемом для подключения специального гибкого шланга, осуществляется с помощью кнопки Canister. С какими нюансами мы столкнулись в процессе эксплуатации прибора? Во-первых — необходимость тщательного контроля за положением пакета. Поскольку фиксаторы по бокам устройства следует нажимать одновременно двумя руками, то пакет в это время остается без присмотра пользователя и может сместиться относительного нормального положения внутри вакуумного отсека. Второй момент — контроль за жидкостью в процессе вакуумирования. Поскольку вакуумный отсек расположен на небольшой высоте относительно рабочей поверхности, в случае упаковки влажных продуктов жидкость может попасть в место запайки и помешать нормальной запаковке пакета. Вряд ли можно назвать эти особенности недостатком. Скорее, к особенностям данного прибора нужно привыкнуть. Уход Правила обращения с вакуумным упаковщиком и ухода за ним довольно просты: чистка заключается в протирании корпуса влажной тканью или губкой со слабым мыльным раствором, а внутренние части следует протирать от остатков продуктов или жидкостей с помощью бумажного полотенца. Для облегчения процесса очистки мягкие зажимные элементы можно извлечь из корпуса, после чего вымыть и высушить отдельно. Тестирование В процессе тестирования мы замерили энергопотребление прибора и приготовили несколько блюд, подразумевающих вакуумизацию продуктов. Ваттметр показал, что Caso TouchVac потребляет около 100 Вт в режиме запаивания пакета и 13 Вт в режиме откачивания воздуха. Работает вакууматор довольно тихо — как по субъективным ощущениям, так и в сравнении с другими приборами из той же категории: нам попадались и гораздо более шумные вакууматоры. Приятной неожиданностью стал тот факт, что Caso TouchVac смог запечатать даже те пакеты, в область «запайки» которых попало небольшое количество влаги. Это говорит о том, что в процессе эксплуатации прибор не будет «капризничать» при попадании на край пакета пары капель воды, что практически неизбежно при регулярном использовании прибора на кухне. Скажем пару слов о сроке хранения вакуумированных продуктов. Ни для кого не является секретом, что он существенно увеличивается по сравнению с обычным хранением в холодильнике. Это неоднократно подтверждалось нашими тестами, а сомневающиеся могут отправиться в ближайший гипермаркет и взглянуть на срок хранения, например, мяса в вакуумной упаковке. Те, кого интересуют точные данные (рекомендованные сроки хранения продуктов в вакуумных пакетах), без труда смогут найти в интернете соответствующие таблицы с такой информацией. Мы же, в свою очередь, оценили, насколько удобно оказалось пользоваться Caso TouchVac. Редис с маслом Нам потребовалось: около 0,5 кг редиса;

масло в объеме около 3 чайных ложек;

1 чайная ложка морской соли;

½ чайная ложка молотого перца. Редис очищается от хвостиков и режется пополам (особо крупный — на 4 части), смешивается с остальными ингредиентами, вакуумируется в пакете, после чего отправляется в мультиварку или су-вид и готовится в горячей воде при температуре 82 °C в течение 45 минут. Результат: отлично. Необычная консистенция «размягченного» редиса вместе с маслом и солью создает довольно оригинальный вкус. К тому же редис окрашивается в розовый цвет в процессе приготовления, в результате чего на тарелке он выглядит симпатично и аппетитно. «Корейские» куриные крылышки Куриные крылышки нужно приправить солью и перцем, вакуумировать, после чего отправить пакет в мультиварку или су-вид, предварительно разогретый до 64 °C, на 2 часа. Готовые крылья нужно извлечь из пакета, избавить от лишней влаги (например, с помощью бумажных полотенец), после чего переместить в емкость с соусом, а затем вместе с остатками соуса — на лист для выпечки и в духовку примерно на 10 минут, пока соус не станет липким. Готовые крылья можно подавать с луком и орешками кешью. Для соуса (из расчета на 8 крыльев) нам потребовалось: 2 столовых ложки (30 мл) соевого соуса;

2 столовых ложки рисового уксуса;

2 столовых ложки коричневого сахара;

1 столовая ложка соуса чили;

½ чайной ложки измельченного чеснока;

½ чайной ложки кунжутного масла;

щепотка белого перца. Все ингредиенты смешиваются, после чего соус уваривается на среднем огне вдвое (пока не станет тягучим и клейким). Результат: отлично. Крылья оказались именно такими, какими они и должны быть: равномерно приготовленными по всей глубине, впитавшие вкус соуса и со слегка поджаристой корочкой. Свиная вырезка Вырезку довольно сложно испортить: для приготовления этого отруба потребуется буквально несколько минут, при этом готовое блюдо гарантированно окажется мягким и сочным. С помощью вакууматора и су-вида, впрочем, можно добиться повышенной точности в «прожарке» мяса, а также существенно увеличить срок хранения готового продукта. Мы поместили в вакуумный пакет вырезку, соль с сахаром (пропорция 5:2, общий вес — 1%-1,5% от веса мяса) и отправили в воду, разогретую до подходящей температуры. Время приготовления вырезки составляет от 1,5 до 2,5 часов. Температура — от 55 до 65 градусов (в зависимости от требуемой степени «прожарки»). Наша вырезка провела 2 часа в воде, предварительно разогретой до 58 градусов. По завершении приготовления мы достали вырезку из пакета, обсушили и слегка обжарили на сковороде-гриль. Результат: отлично. Как и ожидалось, мясо оказалось равномерно приготовленным и крайне мягким (небольшие куски вырезки можно было с легкостью разделить пополам даже без помощи ножа). Ароматная свекла Для приготовления овощей требуются довольно высокие температуры и, зачастую, несколько часов времени. Именно поэтому стандартным способом приготовления для многих овощей является отваривание. В процессе, правда, неизбежно теряется овощной «сок», который переходит в воду и в результате пропадает зря (конечно, если вы не готовите овощной суп). Вакууматор позволяет решить эту проблему, поскольку овощи, «отваренные» в пакете, фактически будут готовиться «в собственном соку». Для приготовления свеклы мы взяли: несколько свекл среднего размера;

цедру апельсина;

несколько веточек тимьяна;

немного оливкового масла;

соль (из расчета 0,8%-1% от веса овощей). Свекла была почищена и помещена в вакуумные пакеты вместе с остальными ингредиентами. Время приготовления — от 1 до 5 часов (в зависимости от размеров овоща и желаемой степени мягкости, мы выбрали средний вариант — 3 часа), температура воды — 85 градусов. Результат: отлично. Свекла оказалась равномерно «проварена» по всей глубине, а также впитала в себя ароматы трав и специй. Такую свеклу можно использовать в салатах, либо просто подавать в качестве гарнира. Вакуумирование продуктов для длительного хранения Вакууматор используется не только для продления срока хранения скоропортящихся продуктов, но также и для создания более «комфортных» условий для тех продуктов, которые и без того могут храниться месяцами (сушеные овощи и фрукты, крупы, замороженное мясо и т. п.). Вакуумные пакеты предотвращают попадание влаги, препятствуют впитыванию посторонних запахов, защищают продукты от насекомых. А если заранее рассчитать вес продукта, то с помощью вакууматора можно заготовить порционные «наборы» для приготовления тех или иных блюд. Тестирование Caso TouchVac проходило в сентябре, что позволило нам запасти с его помощью некоторое количество сушеных белых грибов. Результат: отлично. Как показала наша предыдущая практика, в таком состоянии сушеные грибы легко доживают до следующей осени без холодильника. Что важно — независимо от уровня влажности в помещении. Выводы Вакууматор Caso TouchVac полностью оправдал возложенные на него ожидания. Он справился с вакуумацией самых разных продуктов и с достоинством преодолел сложности, которые встали на его пути (попадание жидкости в зону запаивания, сложная форма продуктов и пр.). Судя по тому, что мы не встретили никаких проблем ни в ходе эксплуатации прибора, ни в процессе ухода за ним, Caso TouchVac можно смело рекомендовать всем, кто подыскивает вакууматор для бытовых или кулинарных целей. Плюсы адекватная цена

симпатичный внешний вид Минусы не обнаружено

Вакуумный упаковщик Caso TouchVac 1383

предоставлен для тестирования компанией

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