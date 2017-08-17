Кинотеатральный DLP-проектор BenQ W11000

Содержание:

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Паспортные характеристики Технология проецирования DLP, 6 сегментов в светофильтре (RGBRGB), скорость 4× (60 Гц) Матрица Один чип DMD, 0,66″ Разрешение 2716×1528 физическое, 3840×2160 эмуляция в режиме XPR Объектив 1,5x, F2,05, f = 20,5—30,4 мм, 14 элементов, 6 групп Источник света Ртутная лампа высокого давления (UHE), 240 Вт, (Philips 240W E22.7) Срок службы лампы 3000/4000/6000 ч в зависимости от режима Световой поток 2200 ANSI лм Контрастность 50 000: 1 (full on/full off, динамическая) Размер проецируемого изображения, диагональ, 16:9 (в скобках — расстояние до экрана при крайних значениях зума) минимум 2032 мм (2400—3600 мм) максимум 5080 м (6000—9000 мм) Интерфейсы Видеовход, HDMI (2.0, HDCP 2.2, CEC)

Видеовход, HDMI (1.4a, HDCP 1.1, CEC)

Видеовход, VGA, Mini-D-sub 15 pin (совместим с компьютерными RGB и компонентными Y/Cb/Cr(Y/Pb/Pr)-сигналами)

Удаленное управление по RS-232C, D-sub 9 pin (m)

Управление экраном/анаморфотным объективом, гнездо миниджек 3,5 мм, 12 В, 2 шт.

Подключение внешнего ИК-приемника, гнездо миниджек 3,5 мм

Дистанционное управление по Ethernet, 100 Base-TX / 10 Base-T, RJ45

Сервисный разъем, USB, Mini-USB Type B Форматы входного сигнала Аналоговые RGB-сигналы: до 1080/60p (отчет MonInfo) Цифровые сигналы (HDMI): до 2160/60p (отчет MonInfo для HDMI 2.0, отчет MonInfo для HDMI 1.4a) Уровень шума 23 дБ в экономичном / 26 дБ в ярком режиме Особенности Технология увеличения разрешения — XPR

Сертификат THX

Цветовой охват Rec.709 (sRGB)

Сдвиг объектива ±65% по вертикали и ±27% по горизонтали

Поддержка анаморфотного объектива

Технология Dynamic Black

Технология SmartEco

Поддержка протокола AMX

Поддержка калибровки ISFccc Размеры (Ш×В×Г) 471×225×565 мм (с выступающими частями) Масса 14,8 кг Потребляемая мощность (220—240 В) 384 Вт максимум, 353 Вт нормальная работа, 290 Вт экономичный режим, менее 0,5 Вт в ждущем режиме, менее 6 Вт в ждущем режиме с активным сетевым интерфейсом Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки Проектор с крышкой на объективе

Кабель питания (европейская вилка)

ИК-пульт ДУ и два элемента питания ААА для него

Зажим для кабеля, 3 шт.

Краткое руководство

Гарантийный талон

CD-ROM c инструкциями по эксплуатации на нескольких языках, PDF-файлы, есть на русском языке Ссылка на сайт производителя www.benq.ru Средняя текущая цена T-1711237094 Розничные предложения L-1711237094-10

Внешний вид

Днище и заходящие на верх боковые панели корпуса проектора изготовлены из пластика с черным матовым нескользким покрытием, на ощупь напоминающим резину. Центральная часть верхней панели и вставка вокруг объектива пластиковые с темно-серым серебристым покрытием. Фронтальные решетки и задняя панель аналогично пластиковые, но с черным матовым покрытием. Дизайн симметричный — ось объектива совмещена с продольной осью корпуса проектора, — что приятно с эстетической точки зрения и несколько облегчает установку проектора. На правом боку ничего нет.

Интерфейсные разъемы находятся в глубокой нише на левом боку. Дно этой ниши защищено от воздействия острых кромок разъемов подкладкой из износостойкого пластика. Ниже — разъем питания в своей нише.

Так же на левом боку размещены кнопки управления, которые спрятаны за отодвигающуюся вбок крышечку, имеющую пружинный доводчик в крайние положения. На стыке днища и левого бока есть скоба, за которую проектор можно пристегнуть к чему-то массивному, чтобы не украли.

На задней панели — круглое окошко ИК-приемника.

Второй ИК-приемник — спереди. На стыке передней и верхней панели расположены индикаторы состояния. При работе проектора зеленым и неярко светится индикатор питания, при прогреве или охлаждении лампы индикатор питания мигает зеленым, а в режиме ожидания он светится оранжевым. Впрочем, для случая нормальной работы индикатор питания можно отключить в меню.

Выдувается теплый воздух через левую решетку на передней панели (вперед и влево), а забирается — через правую решетку. Вот схема с сайта производителя:

Проектор оснащен двумя передними вывинчивающимися из корпуса ножками (примерно на 23 мм, стальная стойка М8 и металлическая втулка с резьбой, закругленные резиновые подошвы), позволяющими устранить небольшой перекос и/или немного приподнять переднюю часть проектора при его размещении на горизонтальной поверхности, а сзади проектор опирается на ножку с широкой резиновой подошвой. Для крепления к потолочному кронштейну в днище проектора вделаны 4 металлические втулки с резьбой. Еще две пары резьбовых отверстий предназначены для крепления опциональных аксессуаров — внешнего анаморфотного объектива или фильтра. Лампу можно менять, не снимая проектор с потолочного кронштейна. Упакован проектор в большую и очень скромно оформленную коробку из гофрокартона. Сбоку на коробке есть прорезные ручки для переноски. Для защиты и распределения содержимого используются вставки из вспененного полиэтилена.

Пульт

Корпус пульта изготовлен из пластика. Передняя половина пульта имеет черное матовое покрытие, а задняя — серебристо-серое. Пульт довольно крупный. Кнопки большие по площади, но выступают чуть-чуть. Материал кнопок — это упругий бархатистый на ощупь пластик. Ход кнопок тугой и короткий, при срабатывании кнопок раздается выраженный щелчок. Надписи и значки на кнопках в передней половине пульта читаемые, так как выполнены черным по белому. В задней половине пульта надписи на кнопках также белые, но кнопки светлые, что сильно ухудшает читаемость надписей на них. Часть кнопок не задействованы. Есть достаточно яркая светодиодная подсветка, включающаяся при нажатии на любую кнопку с надписью или значком и выключающаяся через несколько секунд после последнего нажатия на кнопки пульта.

Включение и выключение разнесено на разные кнопки, но при выключении подтверждение все равно запрашивается. Кнопку выключения случайно нажать непросто, так как она меньше и чуть утоплена в корпус пульта.

Коммутация

Проектор оснащен двумя HDMI-входами и единственным аналоговым видеовходом — VGA. Входы HDMI неравнозначные, HDMI 1 имеет версию 2.0 и поддерживает HDCP 2.2. С практической точки зрения это означает, что именно он поддерживает не просто видеосигнал с разрешением 4К, но и с максимально возможной цветовой четкостью при частоте 60 кадр/с. Переключение между источниками осуществляется из меню выбора входа, которые выводится на экран с помощью кнопки Source на корпусе проектора или на пульте. Есть отключаемая функция автоматического поиска активного входа. В комплект поставки входят три пластиковых фиксатора, с помощью которых можно закрепить отходящие кабели HDMI и питания. Проектор может взаимодействовать по протоколу CEC с подключенным оборудованием по HDMI — совместное включение/выключение. Но далеко не все производители допускают для своих устройств подобное взаимодействие, чаще под видом собственных протоколов вводятся искусственные ограничения. Экран и/или анаморфотный объектив с электромеханическим приводом можно подключить к выходам со странным названием 12V Triggher — при включенном проекторе или при выборе анаморфного режима на любой или оба может подаваться 12 В (зависит от установок в меню).

Разъем Mini-USB Type B используется, по всей видимости, в сервисных целях. Для удаленного контроля и управления можно использовать интерфейсы RS-232C (подробности нужно выяснять у производителя) и Ethernet.

Заявлена поддержка протоколов PJLink, AMX и Crestron (eControl). Судя по документации, последнее — это встроенный в проектор веб-сервер с виртуальной панелью управления. Сетевые возможности данного проектора мы не тестировали.

Меню и локализация

Меню строгое, оно имеет преимущественно черно-серо-белое оформление. Шрифт меню достаточно крупный и удобочитаемый. Настроек много. Навигация удобная. Самая нижняя строчка содержит подсказку по функциям одной-двух кнопок. Кнопкой Default на пульте ДУ регулируемое значение можно вернуть в первоначальное состояние. При настройке некоторых параметров, влияющих на изображение, на экран выводится минимум информации — только название настройки, ползунок и текущее значение, что облегчает оценку вносимых изменений картинки (белый прямоугольник ниже — это вся область вывода изображения).

Есть русская версия меню, перевод адекватный, ошибок мало.

К проектору прилагается напечатанное краткое руководство пользователя с текстом и на русском языке, а также CD-ROM с полным руководством пользователя виде набора PDF-файлов. Руководство доступно на сайте производителя.

Управление проекцией

Фокусировка изображения на экране осуществляются вращением ребристого кольца на объективе, а регулировка фокусного расстояния — рычажком рядом. Два воротка на верхней панели позволяют смещать границы проекции так, что картинка смещается максимум на 65% от высоты проекции вверх и вниз по вертикали и на 27% от ширины проекции вправо и влево по горизонтали.

В описании не указано, но отсчет вертикального сдвига идет от точки, расположенной выше оси объектива, то есть объектив смещается больше вверх, чем вниз в случае настольного размещения проектора. Воротки тугие, вращать их получается только медленно, удерживая двумя пальцами. Для облегчения настройки проекции можно кнопкой Test Pattern пульта или из меню вывести на экран тестовый шаблон.

Режимов геометрической трансформации шесть.

Первых четырех достаточно для вывода на экране 16:9 картинки с типичным или исходным соотношением сторон, последние два предназначены для выполнения необходимой трансформации в случае использования опциональной анаморфотной насадки (объектива). С нашей точки зрения эти два режима работают некорректно, что, надеемся, будет исправлено в следующих версиях обновления ПО проектора. Отдельная настройка влияет на обрезку краев, она позволяет немного увеличить картинку так, что исходное изображение по периметру выходит за область проекции. В меню выбирается тип проекции (фронтальная / на просвет, обычное / потолочное крепление). Проектор среднефокусный, а при максимальном фокусном расстоянии объектива скорее длиннофокусный, поэтому при фронтальном проецировании его лучше располагать примерно на линии первого ряда зрителей или за ней.

Настройка изображения

На картинку большое влияние оказывает профиль изображения (список ТТ), поэтому начинать настройку имеет смысл с выбора того профиля, который лучше подходит под текущие условия.

За основу для одного из двух пользовательских профилей можно взять один из шести других.

Далее многочисленными настройками можно подправить цветовой и яркостный баланс, степень повышения контурной резкости, уровень подавления шумов и т. д., и т. п.















Дополнительные возможности

Есть функция автоматического включения при подаче энергии, таймер на выключение при отсутствии сигнала, блокировка кнопок на корпусе, кроме кнопки включения/выключения и защита паролем.

Измерение яркостных характеристик и потребления электроэнергии

Измерение светового потока, контрастности и равномерности освещения проводились по методике ANSI подробно описанной тут.

Для корректного сравнения данного проектора с другими, имеющими фиксированное положение объектива, измерения проводились при сдвиге объектива вверх примерно на 50% (низ изображения находился примерно на оси объектива). Результаты измерений для проектора BenQ W11000 (если не указано иное, то установлено минимальное фокусное расстояние, лампа включена на высокой яркости, выбран режим Bright и отключена динамическая регулировка диафрагмы):

Режим Световой поток — 2370 лм Экономичный 1570 лм Профиль THX , Brilliant Color = Выкл. 790 лм Равномерность +8%, −17% Контрастность 630:1

Максимальный световой поток выше паспортного значения (заявлено 2200 лм). Равномерность освещенности для проектора очень хорошая. Контрастность даже для DLP-проектора высокая, что свидетельствует о высоком качестве оптической системы. Также мы измерили контрастность, измеряя освещенность в центре экрана для белого и черного поля, т. н. контрастность full on/full off.

Режим Контрастность full on/full off — 1100:1 Динамическая диафрагма = Вкл. 4700:1 Режим освещения = SmartEco 2200:1 Максимальное фокусное расстояние 1300:1

Контрастность full on/full off типичная для современных DLP-проекторов, она уменьшается в режимах с цветокоррекцией и увеличивается при увеличении фокусного расстояния и/или выборе режимов с динамической регулировкой диафрагмы и/или мощности лампы. В случае двух последних вариантов такое управление световым потоком нисколько не влияет на реальный контраст в кадре, но восприятие темных сцен может улучшаться.

Ниже приведен график зависимости яркости от времени при переключении с вывода черного поля на вывод белого поля после 5-секундного периода вывода черного поля для случая, когда включен режим с динамическим управлением диафрагмы:



График роста яркости при переключении с черного поля на белое при Динамическая диафрагма = Вкл. Для наглядности график сглажен. График роста яркости при переключении с черного поля на белое приДля наглядности график сглажен.

Видно, что подстройка диафрагмы выполняется относительно быстро, примерно за 0,5 с.

Проектор оснащен светофильтром с шестью сегментами из повторяющейся триады красного, зеленого и синего цветов. При включении Brilliant Color яркость белого поля повышается за счет использования промежутков между сегментами. Разумеется, увеличение яркости белого относительно цветных участков изображения немного ухудшает цветовой баланс. При выключении режима Brilliant Color баланс выравнивается. Однако при этом понижается освещенность белого поля, а освещенность черного поля практически не меняется, что, в частности, приводит к снижению контраста.

Судя по графикам яркости от времени, частота чередования сегментов составляет 240 Гц при кадровой развертке в 60 Гц, т. е. светофильтр имеет скорость 4x. В режиме 24p частота чередования сегментов также равна 240 Гц. Эффект «радуги» присутствует, но заметен несильно. Как и во всех DLP-проекторах для формирования темных оттенков используется динамическое смешение цветов (дизеринг).

График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами, полученный при последовательном выводе 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) в случае оптимального сочетания параметров (Выбор гаммы = 2.2, Яркость = 50, Контрастность = 49, профиль THX):

Из графика следует, что далеко не каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего. При этом ближайший к черному оттенок не отличим по яркости от черного цвета, а ближайший к белому — от белого. Реальная гамма-кривая аппроксимируется степенной функцией с показателем 2,19, что близко к стандартному значению 2,2:

В тенях различаются все градации самых темных оттенков, кроме одного первого:

Звуковые характеристики и потребление электроэнергии

Внимание! Приведенные значения уровня звукового давления от системы охлаждения получены по нашей методике и их нельзя напрямую сравнивать с паспортными данными проектора.

Режим Уровень шума, дБА Субъективная оценка Потребляемая от сети мощность, Вт Высокой яркости 33,2 Очень тихо 302 Низкой яркости 31,5 Очень тихо 227

По кинотеатральным меркам проектор BenQ W11000 даже в режиме высокой яркости является очень тихим устройством. Выбор профиля Silence снижает уровень шума еще на примерно 0,5 дБА. Шум равномерный, но в нем превалирует слегка неприятное жужжание, а не шелест воздушных потоков. Динамическая диафрагма работает негромко. Однако даже в режиме с высокой яркостью на фоне работы системы охлаждения можно выделить характерное жужжание во время регулировки светового потока с помощью диафрагмы. Работа функции увеличения разрешения (XPR) сопровождается некоторым звуком, который можно расслышать на фоне шума от системы охлаждения при работе проектора на низкой мощности. В режиме Silence данная функция отключена, поэтому проектор работает немного тише.

Тестирование видеотракта

VGA-подключение

При VGA-подключении поддерживается разрешение 1920 на 1080 пикселей при 60 Гц кадровой частоты. Изображение четкое. Вариация цветовой примеси на шкале серого незначительная. Автоматическая подстройка под параметры VGA-сигнала на удобных изображениях выполняется быстро и качественно.

HDMI-подключение к компьютеру

При таком способе подключения к порту HDMI 1 и в случае подходящей видеокарты (мы использовали видеокарту с GPU AMD Radeon RX 580) поддерживается режим вплоть до 3840 на 2160 пикселей и 60 Гц кадровой частоты при кодировании цвета 4:4:4 (то есть без снижения цветового разрешения) с глубиной 8 бит на цвет. Белое поле выглядит равномерно освещенным, цветных разводов нет. Равномерность черного поля хорошая, бликов на нем нет. Геометрия практически идеальная, только при вертикальном сдвиге длинный дальний от оси объектива край проекции прогибается внутрь на 2-3 мм при порядка 2 м ширины. Четкость высокая. Хроматических аберраций практически нет. Равномерность фокусировки очень хорошая.

HDMI-подключение к бытовому плееру

В данном случае HDMI-подключение тестировалось при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Поддерживаются режимы 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i и 1080p@24/50/60 Гц. Картинка четкая, цвета правильные, слабые градации оттенков в тенях и на светлых участках изображения хорошо различаются (но нужна небольшая ручная коррекция настроек Яркость и Контрастность), оверскан отключается. В случае режима 1080p при 24 кадр/с кадры выводятся с чередованием длительности 2:3. Яркостная и цветовая четкость всегда очень высокая и определяется только типом видеосигнала.

Функции обработки видеосигнала

В случае чересстрочных сигналов только для неподвижных частей изображения (т. е. совпадающих для смежных кадров) выполняется «честный» деинтерлейсинг, а меняющиеся — выводятся по полям. Сглаживание зубчатых диагональных границ двигающихся объектов в случае чересстрочного видеосигнала есть. Функция шумоподавления работает очень эффективно, но не агрессивно, не доводя процесс улучшения картинки до появления артефактов.

В данном проекторе есть режим эмуляции увеличения разрешения относительно физического разрешения матриц. В этом режиме каждый исходный кадр сначала масштабируется (если это требуется) до разрешения 4К, затем разбивается на два полукадра с разрешением 2716×1528 пикселей (это физическое разрешение матрицы), которые выводятся последовательно, первый полукадр без сдвига, второй со сдвигом на 0,5 пикселя по диагонали. За сдвиг отвечает специальный оптоэлектрический элемент, размещенный на пути уже сформированного изображения, который включается и выключается с высокой частотой. По всей видимости, используется эффект двойного лучепреломления — при включении элемента меняется его показатель преломления, и изображение сдвигается на 0,5 пикселя по диагонали. В любом случае результирующее изображение не имеет истинного разрешения 4К, так как пиксели второго полукадра накладываются на пиксели первого, что снижает четкость интерполированного кадра. Тем не менее положительный эффект есть, что подтверждают приведенные ниже фрагменты изображения с выключенным и включенным режимом эмуляции 4К (нужно кликать мышью на картинку):

Выключено:

Изображение переведено в тона серого, чтобы не смущать читателей вариацией цвета, проявляющейся при съемке с короткой выдержкой изображения от DLP-проектора с одним чипом DMD. Видно, что изображение становится более «аналоговым», так как практически исчезает и так едва заметная пиксельная решетка, при этом детализация возрастает — мелкий текст становится более читаемым. Напомним, что это пример отображения сигнала 4К на проекторе с физическим разрешением матрицы 2716×1528 пикселей. Соответствующий набор микросхем разработан компанией Texas Instruments, ею же осуществляется поддержка разработчиков, внедряющих эту технологию в проекционные системы.

Подобные технологии применяются и в случае проекторов с ЖК-матрицами (просветными и на отражение), однако там, как правило, матрицы имеют физическое разрешение 1920 на 1080 пикселей. Вероятно, 4К-изображение, получаемое с матрицы 2716×1528 пикселей, все же ближе к настоящему 4К.

Определение времени отклика и задержки вывода

Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. Для сигналов 1080p при 60 Гц кадровой частоты эта полная задержка вывода изображения составила порядка 40 мс для подключения по HDMI. Такая задержка может быть будет чувствоваться в очень динамичных играх (да и то вряд ли), но не при работе за компьютером. В случае сигнала 3840 на 2160 пикселей и 60 Гц задержка увеличивается до примерно 80 мс, это уже может чувствоваться даже просто при работе за компьютером.

Оценка качества цветопередачи

Для оценки качества цветопередачи использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0).

Цветовой охват немного меняется в зависимости от текущего сочетания настроек. Например, в профиле Bright с максимальной яркостью охват чуть шире sRGB:

В профиле THX охват немного поджимается к границам sRGB:

В любом случае цвета имеют естественную насыщенность (напомним, что практически весь потребительский цифровой контент рассчитан на демонстрацию на устройствах с охватом sRGB). Ниже приведены спектры белого поля (белая линия), наложенные на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов) при включенном Brilliant Color с выбором самого яркого встроенного профиля Bright:

И при выключенном Brilliant Color после выбора профиля THX:

Видно, что при включенном Brilliant Color яркость белого заметно превышает яркость основных цветов в соответствующих областях спектра, поэтому в этом режиме основные цвета на фоне белых участков выглядят менее яркими, чем должны быть на самом деле. Цветокоррекция уменьшает чрезмерную интенсивность зеленой составляющей, а отключение Brilliant Color дополнительно выравнивает и яркостный баланс. Отметим, что в целом это типичные спектры для проекторов с источником света в виде ртутной лампы высокого давления.

Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) для самого яркого режима (при включенном Brilliant Color) и для встроенного профиля THX с наилучшей цветопередачей. Укажем, что близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая.







Дисбаланс оттенков в случае самого яркого режима очень существенный. Выбор режима THX с потребительской точки зрения уже обеспечивает хорошее качество цветопередачи, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К абсолютно черного тела, а ΔE меньше 10 единиц, при этом оба параметра не очень сильно изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. По совокупности характеристик правильнее всего смотреть кино при выборе профиля THX. Дополнительно, если есть желание и возможность, можно выполнить тонкую подстройку цветопередачи под конкретный экран, на который идет проецирование. Разумеется, как было показано выше, чем точнее настроена цветопередача, тем ниже яркость и контраст. Тут уж придется выбирать, что важнее.

Выводы

Проектор BenQ W11000 — это первый DLP-проектор из побывавших у нас на тестировании, который поддерживает вывод в режиме 4К. На его примере мы узнали, как работает технология компании Texas Instruments, позволяющая при физическом разрешении DMD-матрицы 2716×1528 получить изображение с разрешением, приближенным к 3840×2160. С точки зрения использования дома BenQ W11000 имеет некоторый запас по яркости, а по кинотеатральным критериям его ANSI-контрастность очень высокая. По совокупности характеристик данный проектор следует отнести к кинотеатральным проекторам высокого класса. Впрочем, не исключено его использование в качестве домашне-развлекательного, то есть для просмотра фотографий, видеосъемок и кино, а также для игр на большом экране в условиях обычной жилой комнаты, без специальной подготовки и затемнения.

Достоинства:

Высокие яркость и ANSI-контрастность

Эмуляция разрешения 4К, придающая изображению аналоговый вид и увеличивающая детализацию

Поддержка разрешения 4К/60p на входе

Хорошее качество цветопередачи при выборе ряда предустановленных режимов

Правильный вид светофильтра

Тихая работа

Регулируемый сдвиг объектива

Минимальные геометрические искажения проекции

Высокое качество оптической системы

Пульт ДУ с подсветкой

Строгий дизайн и черный цвет корпуса

Функции защиты от кражи и несанкционированного использования

Удобное и русифицированное меню

Недостатки:

Вариация длительности кадров в случае сигнала 24 кадр/с

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор DLP-проектора BenQ W11000:

Наш видеообзор DLP-проектора BenQ W11000 можно также посмотреть на iXBT.Video