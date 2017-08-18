Видеосъемка фотоаппаратом.

Fujifilm X-T20

После довольно длительного перерыва мы возвращаемся к занимательной теме видеосъемки фотоаппаратом. За время, прошедшее с момента, когда фотокамера стала использоваться в качестве камкордера, практически ничего не изменилось — фотоаппараты, как и прежде, строятся в расчете прежде всего на фотосъемку, в то время как видеорежим является вторичной функцией. Почти не изменились количество и состав недостатков и преимуществ фотоаппаратной видеосъемки. Так, ее минусами являются характерный формфактор (неудобный хват, своеобразное расположение органов управления), фактическое отсутствие стабилизатора в большинстве моделей, искусственное ограничение длительности беспрерывной видеозаписи и невозможность использования имеющихся в камере уникальных функций, которые доступны только в фоторежиме. Основным же плюсами фотокамерной видеосъемки были и остаются возможность смены оптики на ту, которая наиболее соответствует поставленной цели, а также потенциально более высокая чувствительность, хотя этот момент в некоторых случаях легко оспаривается.

Понятно, что такие запросы — смена оптики, чувствительность, динамический диапазон и т. д. — исходят только от пользователя «продвинутого», не от любителя. Ведь любителю теперь достаточно и смартфона, современные модели которых затыкают за пояс любую видеокамеру начального уровня.

Тот, кто внимательно отслеживает рынок в поисках чего-то новенького, давно приобрел уверенность в том, что «индустрия топчется на месте» и «вообще прогресса не видать». Возможно, он и прав. Кардинальных изменений от модели к модели действительно не так и много. Например, решение вопроса с пресловутой частотой кадров в режиме 4K явно кем-то искусственно замалчивается и затягивается. То же относится и к используемому кодеку: логика подсказывает, что для кодирования 4K-видео требуется более совершенный HEVC (H.265), однако в подавляющем большинстве устройств до сих пор используется кодек AVC (H.264), эффективный для Full HD, но явно недостаточный для продуктивного кодирования 4K.

Очередная модель фотокамеры бренда Fujifilm с названием X-T20 отлично вписывается в построенную нами «теорию заговора»: 4K-съемка с привычной максимальной частотой 29,97 кадров в секунду, проверенный временем кодек H.264 и непременное ограничение длительности видеозаписи. Если исходить лишь из перечисленных особенностей, фотоаппарат не отличается от большинства «одноклассников». Но в каждой камере имеются свои, неповторимые нюансы. Как положительные, так и отрицательные. Поиском которых мы сейчас и займемся.

Конструкция, технические характеристики

Фотоаппарат был предоставлен для тестирования вместе с зум-объективом XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS X-Mount. Не самый удачный вариант для видеосъемки. Точнее, для видеосъемки в целях тестирования. Но в жизни, для каких-то отдельных случаев (портреты, удаленные объекты) этот объектив вполне годится и даже хорош, однако об универсальности в этом обзоре нам придется забыть. Минимальное расстояние фокусировки у данного объектива составляет более метра, что осложняет даже элементарные тесты (съемка таблиц, съемка в боксе, измерение роллинг-шаттера и т. д.). Светопропускание (светосилу) объектива тоже не назовешь высокими, это видно уже из диафрагменных чисел F4,5—F6,7. Таким образом, если в каких-то съемках картинка покажется слишком темной — чур, фотоаппарат не виноватый. А уровень усиления, на котором в кадре появляется шум, нужно соотносить с используемым «стеклом», то есть делать скидку на объектив.

Рассматриваемая камера продается как с объективом (поставка «kit», модель объектива следует уточнять в магазине), так и без него (поставка «body»). Состав прочих аксессуаров в комплекте неизменен:

Литий-ионный аккумулятор NP-W126S

Зарядное устройство BC-W126

Заглушка

Ремень

Металлическое крепление ремня

Защитный чехол

Приспособление для присоединения крепления ремня

Руководство пользователя

Стандартная для беззеркальных камер плоская конструкция корпуса могла бы представлять больший интерес для видеосъемки, если бы разработчик предусмотрел наклонно-поворотный механизм крепления дисплея. Здесь же в качестве крепления экрана используется отклоняющаяся рамка, позволяющая изменить угол наклона дисплея в пределах 160° (до 45° вниз и до 60° вверх).

Сенсорная технология дисплея используется не в полной мере: касанием можно лишь указать зону фокусировки да воздействовать на одну виртуальную кнопку быстрого доступа. Сенсор используется также для стандартных жестов во время просмотра фотографий. Однако навигация по служебному меню осуществляется строго механическими кнопками или колесиками.

Сколько ни ищи, а отдельной кнопки REC, которая запускала бы видеозапись, на корпусе камеры не найдешь. Вместо нее используется стандартная кнопка спуска. Следовательно, для того, чтобы этой кнопкой включалась видеозапись, а не создавалась фотография, требуется переключить камеру в режим видеосъемки. Он имеется на колесе выбора режимов работы, последняя по счету пиктограмма. Подобный способ включения режима видеосъемки удобен тем, что расставляет все по своим местам: те функции, которые доступны в фоторежиме, становятся неактивными в видеорежиме. Благодаря этому исключается возможность спекуляций и двусмысленности, когда описываемые кем-то уникальные функции фотоаппарата выдаются (случайно или намеренно) как доступные в видеорежиме. Реальность более сурова: видеосъемка предполагает лишь стандартное изменение основных параметров экспозиции плюс частичную подстройку характера картинки. Все прочие изыски, которые преподносятся как индивидуальные особенности, в видеорежиме недоступны. Это касается, например, способов фокусировки, некоторых функций программной обработки кадра и т. д.

Служебные интерфейсы камеры собраны под одной откидывающейся крышкой на левой стороне корпуса. Здесь находятся порт Micro-USB (используется устаревшая версия 2.0), Micro-HDMI, а также микроджек (2,5 мм) для подключения внешнего микрофона. Этот же разъем может использоваться для соединения с проводным пультом управления.

Слот для карты памяти находится рядом с батарейным отсеком в днище корпуса. Аппарат поддерживает карты формата SD/SDHC/SDXC. Близкое к батарейному отсеку расположение штативного резьбового отверстия не совсем удачно: получается, что заменить батарею или карту памяти можно лишь, полностью отсоединив штативную площадку, что никак не добавляет оперативности.

Камера комплектуется литий-ионным аккумулятором NP-W126 емкостью 1280 мА·ч. Измерить точное время, которое камера способна проработать от заряженной батареи, оказывается непросто ввиду имеющегося ограничения на длительность беспрерывной видеозаписи:

Формат Максимальная длительность, минут 4K (3840×2160) 10 Full HD (1920×1080) 15 HD (1280×720) 30

По истечении указанного времени запись остановится, а возобновить ее можно будет только вручную повторным нажатием кнопки спуска. Путем наблюдения за процессом видеосъемки, в ходе которой приходилось вручную возобновлять запись, удалось выяснить примерное время автономной работы фотоаппарата от полностью заряженного аккумулятора: его ресурса хватает на 56 минут съемки в режиме 4K (4096×2160 30p) и до 75 минут в режиме Full HD (1920×1080 60p).

Но такому измерению серьезно мешает не только искусственное программное ограничение длительности записи. Увы, наш фотоаппарат склонен к перегреву. Через пять-десять минут после начала записи в режиме 4K в правой части дисплея появляется тревожная желтая пиктограмма термометра с восклицательным знаком. Спустя минуту-две цвет пиктограммы изменяется на панический красный и аппарат аварийно отключается, остановив перед этим запись. Включение камеры невозможно до тех пор, пока внутренние электронные компоненты не охладятся в достаточной мере.

Предупреждение — желтый индикатор Отключение — красный индикатор

Мы провели съемку аппарата тепловизором в момент одного из критических перегревов из-за 4K-съемки. На снимках видно, что отдельные участки корпуса нагрелись до 49-50 °C. Кажется, не такая уж и высокая температура, чтобы аварийно отключаться. Но взгляните внимательней: самым горячим узлом камеры является ее процессор, расположенный под откидным дисплеем чуть правее матрицы (белый квадрат на пятом снимке). Однако на этих снимках мы видим лишь тепло, переданное от процессора на пластиковую стенку корпуса. Но какая баня творится внутри, под корпусом — об этом можно только догадываться.

Вид сверху Вид слева Вид справа Вид снизу Вид сзади при откинутом дисплее Температура датчика

Важное дополнение: скорость нагрева целиком зависит от режима видеосъемки. Так, если 4K-запись доводит аппарат до перегрева за пять-десять минут, то при съемке в режиме Full HD желтый индикатор появляется через 10-15 минут после начала записи и остается таким еще около 15 минут, пока, наконец, его цвет не сменится на красный. Тестирование производилось при комнатной температуре 22-24 °C, дисплей камеры был откинут в горизонтальное положение, поскольку примкнутый к корпусу экран теоретически мешает отводу тепла от нагревающейся стенки корпуса.

Основные технические характеристики объектива, участвующего в тестировании, а также самого фотоаппарата, приведены в следующей таблице:

Объектив Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS X-Mount фокусное расстояние f=50—230 мм максимальная диафрагма F4,5—F6,7 минимальная диафрагма F22 мин. расст. фокусировки 1,1 м байонет Fujifilm X-Mount габариты 69,5×111 мм масса 710 г диаметр резьбы для фильтра ∅58 мм прочее 13 элементов в 10 группах

два регулировочных кольца (фокус, зум)

встроенный оптический стабилизатор Фотокамера Fujifilm X-T20 процессор X-Processor Pro датчик изображения 23,6×15,6 мм (APS-C) X-Trans CMOS III с фильтром основных цветов, 24,3 эффективных Мп габариты, масса 118×83×41 мм без объектива

383 г с аккумулятором и картой памяти время записи от батареи, входящей в комплект до 56 минут в формате 4K 30p

до 75 минут в формате Full HD 60p носитель карта памяти SD (до 2 ГБ) / SDHC (до 32 ГБ) / SDXC (до 256 ГБ) UHS-I форматы видео в тексте статьи интерфейсы вход для микрофона микроджек 2,5 мм

Micro-USB 2.0

Micro-HDMI

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n прочие характеристики стабилизация в объективе

0,39-дюймовый цветной видоискатель OLED, ≈2,36 млн точек

наклонный TFT-дисплей 3″ 1,04 млн точек

«Горячий башмак» для TTL-вспышек Стоимость без объектива (Body) Средняя цена T-1717471813 Розничные предложения L-1717471813-10 Стоимость с объективом (Kit) Средняя цена T-1717471814 Розничные предложения L-1717471814-10

Видео/фотосъемка

При подготовке статей с обзорами видео- или фотокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того хочется некоторым читателям. Цель каждой сугубо технической статьи — рассказать об эксплуатационных свойствах прибора, по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также ознакомиться с оригинальными видеороликами, снятыми в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемками, которые сделаны другими аппаратами.

Обработкой изображения в камере занимается процессор X-Processor Pro. Этот мощный чип, как мы уже убедились, выделяет значительное количество тепла. Впрочем, в фотосъемке данная особенность, может быть, не так критична.

Фотоаппарат во время видеозаписи разбивает видеофайлы на части по 4 ГБ, даже если карта памяти отформатирована в exFAT. Снимаемое видео сохраняется контейнер MOV. В настройках имеется 16 вариантов размера и частоты кадра. Выбор битрейтов и качества сжатия отсутствует.

Контейнер Кодек Размер кадра Частота кадров Макс. битрейт Формат звука MOV AVC IP 3840×2160 23.97/24/25/29.97 100 Мбит/с PCM 2 канала 1536 Кбит/с 1920×1080 23.97/25/29.97/50/59.94 40 Мбит/с 1280×720 23.97/25/29.97/50/59.94 20 Мбит/с

Сжатие видеопотока производится кодеком AVC (H.264), при этом используется только два типа кадров: I (ключевые) и P (разностные). B-кадры (двунаправленные) в видеопотоке отсутствуют.

Наглядно представить разницу в детализации и характере картинки, которые дают некоторые выбранные нами режимы записи, можно с помощью следующих стоп-кадров.

Во-первых, совершенно очевидно, что видео с размером кадра меньшим, чем 4K, создается методом интерполяции либо пропуска строк во время сканирования матрицы. На это указывает наличие алиасинга — ступенчатости границ контрастных наклонных объектов. В некоторых случаях картинка может содержать также муар, который возникает при съемке регулярных растров. В природе таких объектов не существует, они встречаются лишь в элементах архитектуры, в повторяющихся рисунках на одежде, в текстурах и т. д. Таким образом, для того, чтобы не получить перечисленные типично фотоаппаратные недостатки, видеосъемку следует вести в «родном» для камеры формате, 4K. Правда, тем самым мы лишаемся высокой частоты кадров, которая в максимуме может достигать 60 кадров в секунду.

Максимальная разрешающая способность аппарата достигает 1500-1600 ТВ-линий по горизонтальной стороне кадра в режиме 4K. При съемке в Full HD разрешающая способность снижается до 950 ТВ-линий. Это очень неплохие показатели.

Разрешающая способность при смене оптики остается постоянной, обычно на нее не влияет ни тип, ни стоимость «стекол». Увеличить разрешающую способность вряд ли возможно, а вот уменьшить — пожалуйста. Достаточно прикрыть диафрагму. Однако в реальной съемке это снижение вряд ли будет сильно заметно, все-таки тестовые таблицы в кадре попадаются редко. Более значимые последствия будут выражаться в увеличении глубины резко изображаемого пространства и в снижении количества света, падающего на матрицу.

F4,6 F22

Угол обзора камеры при использовании одного объектива всегда один и тот же, он не изменяется при смене формата и режима записи. Это означает, что при съемке в любом режиме используется вся площадь матрицы, а не ее участок. Поскольку датчик APS-C довольно большой и многомегапиксельный, рассчитанный на создание высококачественных фотографий, то приходится ожидать заметный уровень роллинг-шаттера (подробнее см. в материале Роллинг-шаттер в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения). Чтобы оценить его степень, измерим угол наклона вертикалей с помощью нашего стенда с цилиндром, который вращается с постоянной скоростью 72 оборота в минуту. На этот цилиндр нанесена вертикальная полоса, эта полоса при прохождении через кадр наклоняется вследствие построчного считывания информации с датчика. Из полученного видео берется стоп-кадр и анализируется: чем больше угол наклона вертикальной линии — тем выше степень роллинг-шаттера в фотоаппарате или видеокамере. Такой способ измерения роллинг-шаттера — единственный, позволяющий измерить и зафиксировать в цифрах хотя бы одно из проявлений этого дефекта.

Полученный результат в 7,8° при съемке в 4K можно считать результатом ниже среднего, а используемый в фотоаппарате датчик не назовешь высокоскоростным. Для сравнения приведем несколько примеров наклона вертикалей, которые получаются при съемке в 4K разными фотокамерами: Samsung NX-500 — 4,9°, Panasonic DMC-GX8 — 6,7°, Panasonic DMC-G7 — 7,7°, а фотоаппарат Sony DSC-RX100M4 наклоняет линию и вовсе до 9,5°. При съемке нашей камерой в Full HD угол наклона снижается до 4,5°, оно и понятно, сказывается адресное считывание (или, по-простому, пропуск строк).

Наклоны вертикалей, которые дает рассматриваемый фотоаппарат, в реальной съемке выглядят так:

Второе проявление роллинг-шаттера, желейность картинки, измерить нельзя, но увидеть — проще простого. Небольшая масса и габариты камеры вполне позволяют прокатить ее на игрушечном электроавтомобильчике, который дает нужную степень тряски и рысканья. Правда, слишком малый угол обзора используемого объектива немного мешает адекватно оценить желейность, но общий ее характер очевиден.

Примерно такой же эффект колышущегося желе мы увидим при съемке с рук, когда оператор использует кольцо зума или производит другие операции с камерой. Отсюда правило: пользоваться штативом. Только статичное положение камеры может спасти от роллинг-шаттера.

Как уже говорилось, камера не имеет встроенного стабилизатора, вся надежда на оптическую стабилизацию используемого объектива. Характерный признак оптической стабилизации в фотообъективах известен — это собственно назначение такой стабилизации. Она рассчитана на фотосъемку, поэтому устраняет лишь мелкую дрожь (тремор) и почти бесполезна при движении камеры или оператора. Иногда работа фотостабилизатора сопровождается характерными «залипаниями» с последующим резким сдергиванием картинки.

Мы уже говорили о положительном эффекте, который дает отдельная функция видеосъемки. Благодаря наличию такого режима устраняется возможная путаница: прокрутив колесо режимов до пиктограммы видеокамеры и зайдя в меню настроек, пользователь убедится, что большинство фотографических козырей стали недоступны. Все эти динамические диапазоны, эффекты зернистости, количество точек фокусировки, распознавание лиц/глаз, шумоподавление и т. д. Например, фокусировка во время видеосъемки ограничивается двумя пунктами:

Мульти — автоматический выбор точки фокусировки

По кадру — фотокамера фокусируется на объекте в выбранной зоне фокусировки

Очевидно, что первый способ автофокусировки, когда камера самостоятельно подбирает объекты, на которых нужно сфокусироваться, работает чуть медленнее, чем второй способ. Поскольку во втором способе камера изучает гораздо меньшую площадь кадра, которая ограничена указанной заранее зоной (в данном случае был выбран центр кадра). Впрочем, скорость реакции фотоаппарата в обоих случаях оказывается достаточно высокой, чтобы не раздражать зрителя затяжным расфокусом. Также скорость реакции автофокуса может зависеть от модели используемого объектива и даже от настроек привода фокуса (такие настройки имеются в служебном меню камеры).

Автофокус аппарата ошибается редко, происходит это преимущественно в условиях недостаточной освещенности. Здесь лучше воспользоваться ручной подстройкой фокуса с помощью кольца объектива. Небольшой дисплей, конечно, не позволит точно сфокусироваться на нужном объекте, но тут серьезную поддержку оказывает помощник по фокусировке. Он обводит цветным контуром границы объектов, находящихся в фокусе.

Впрочем, иногда автофокус обманывается и на ярком свету. По каким-то причинам фокусировка вдруг сбивается, хотя в центральной части кадра, которая заранее была обозначена как зона фокусировки, находится достаточно контрастный объект. Это может произойти при съемке контрастной и неконтрастной сцены, без зума и на полном зуме — строгой математической зависимости поведения автофокуса от условий съемки не обнаруживается.

После довольно большого количества съемок в разных условиях мы сделали вывод, что при работе на полном автомате пользователь получит до 10% брака фокусировки. В общем-то, нормальная цифра для фотоаппаратного непостановочного видео. Даже хорошая. У операторов, которые зарабатывают видеосъемкой, наверняка имеется статистика. Не думаем, что она более позитивна, чем полученные нами результаты. Скорее, сильно наоборот.

Кстати, в этих роликах можно было заметить типично фотоаппаратное скачкообразное изменение параметров экспозиции. Эти ступеньки отчетливо видны в следующих роликах и в большинстве видео аналогичного содержания, когда количество света во время съемки уменьшается или увеличивается.

Получается, что следует избегать съемок сцен, в которых освещенность может измениться. Либо стараться пользоваться ручными настройками экспозиции, заранее зафиксировав их в нужном положении или подстраивая во время съемки, благо фотоаппарат позволяет изменять выдержку и диафрагменное число поворотом двух колесиков на корпусе камеры.

Впрочем, мы, похоже, слишком драматизируем ситуацию. Наверное, потому, что к большинству видеороликов, даже полученных камерой в автоматическом режиме, трудно придраться. Эх, если бы в этот фотоаппарат добавить еще и встроенную матричную стабилизацию...

Перейдем к изучению качества кодирования в разных режимах. Статичное видео не вызывает никаких нареканий, в этом можно было убедиться в примерах, которые приведены ранее. А вот к съемке динамики, большого количества движения, могут появиться вопросы. Наилучшим типом сцен, на которых видны недостатки кодека — если таковые имеются — является съемка падающей или льющейся воды. Такую и проведем.

Если в Full HD можно заметить слабый намек на так называемую пикселизацию — видите эти мелкие квадратики в зонах в активным движением? — то к кадру 4K претензий не предъявишь. Более того, даже те артефакты, которые случайным образом появятся на стоп-кадрах, в живом видео будут попросту незаметны.

Наверное, не бывает камер, которые бы не имели инструментов, позволяющих изменить характер картинки еще на этапе съемки. В рассматриваемом фотоаппарате такая функция называется Моделирование пленки.

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Provia/Стандартный Velvia/Яркий Astia/Слабая Classic Chrome Pro Neg. Hi Pro Neg. Std Acros (вариант монохрома) Сепия

Помимо заводских пресетов, пользователь может использовать свои установки. Здесь разрешается отрегулировать тон светов, теней, увеличить или уменьшить насыщенность и резкость.

Резкость +4 Резкость 0 Резкость −4

Наконец, рассмотрим съемку в условиях недостаточной освещенности. Во время видеосъемки камера позволяет изменить чувствительность в диапазоне ISO 100 до ISO 12800. Цель съемки — определить, на каком уровне ISO в картинке появится заметный шум. Также не упустим возможность оценить степень разумности автоматики, которая самостоятельно определяет максимальную яркость картинки — а учитывает ли автоматика риск появления шума? Вынуждены напомнить, что тестирование производится с объективом, который не отличается высокой светосилой. Во время съемки диафрагма была полностью открыта, а выдержка установлена на значении 30 (из-за этой выдержки в кадре видно мерцание светодиодных ламп, которыми изнутри подсвечена колокольня).

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Изучить полные стоп-кадры из приведенной съемки можно в следующей таблице:

ISO Auto ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 4000 ISO 6400 ISO 8000 ISO 12800

Похоже, что автоматика при съемке в условиях недостаточной освещенности выставляет ISO около 6400. При такой чувствительности картинка действительно повторяет реальность, именно такую яркость имело снимаемое чистое небо (июньский поздний вечер, центральная Россия). Однако можно видеть, что в кадре при этом имеется незначительное количество шума. Который полностью пропадает на чуть меньшей чувствительности, при ISO 4000. Таким образом, для того, чтобы полностью избавиться от шума в кадре, такие съемки при недостатке света лучше проводить с ручными настройками чувствительности. Жаль, но такая важная функция, как снижение шума, работает только в фоторежиме.

Камера создает фотоснимки размером до 6000×4000 пикселей и с разным соотношением сторон, доступна серийная съемка и панорамный режим. Огромное количество настроек, работающих в фоторежиме, позволит не ограничивать фантазию. Например, нам удалось остановить капли дождя. Однако опытный фотограф наверняка лучше расскажет о фотовозможностях аппарата в тематическом обзоре, который опубликован в соответствующем фоторазделе сайта iXBT.com.

Программное обеспечение

HDMI-выход камеры может транслировать живой видеопоток с информационным наполнением и без него.

Сигнал с информацией Чистый сигнал

Однако это утверждение касается только сигнала Full HD. В случае с трансляцией сигнала с размером кадра 4K дело обстоит немного сложнее, запутаннее: фотоаппарат не может вести видеозапись и одновременно подавать на свой видеовыход 4K-видеопоток. В служебном меню камеры имеется даже специальная настройка, позволяющая сделать выбор: записывать 4K-видео на карту памяти либо транслировать его на HDMI видеовыход. И то и другое одновременно сделать не допускается.

Хорошо, что в служебном меню присутствует выделенный раздел видеонастроек. В нем все предельно ясно и точно: что можно, что нельзя. Некоторые функции, касающиеся обработки картинки, остаются активными в режиме видео, но далеко не все. Отдельный плюс разработчику нужно дать за наличие редактируемого пользовательского раздела Мое меню. В этот раздел можно добавить любую настройку и параметр, которые пользователь посчитает для себя основными.

Многие функции камеры в видеорежиме недоступны Раздел видеонастроек Настраиваемый раздел Мое меню Настройки стабилизатора объектива

Порт Micro-USB в фотоаппарате может использоваться для подзарядки аккумулятора, оно осуществляется только в случае, если камера выключена. Напрямую от USB порта камера не работает — для ее функционирования требуется заряженная батарея.

Включенная камера при соединении по USB с ПК превращается в переносной накопитель.

USB-порт имеет версию USB 2.0. Жаль, что в конструкции камеры не был использован скоростной USB 3.0. Это странно, ведь аппарат нельзя назвать дешевым гаджетом. Копировать видеоконтент 4K с его стомегабитным битрейтом по медленной 2.0 шине — занятие длительное. Следовательно, для быстрого переноса данных на ПК следует изымать карту памяти из фотоаппарата и пользоваться скоростным картоводом.

Дистанционное управление камерой с помощью мобильных устройств обеспечивается приложением Fujifilm Camera Remote (версия для Android). Мобильное приложение радует надежностью работы и скоростью, однако настроек здесь оказалось немного. Например, нет возможности даже изменить формат видеозаписи. Зато поддерживается подстройка экспозиции и фокусировка методом касания по нужному участку кадра.

Стартовый экран приложения Режим видеотрансляции и управления Настройки камеры

Wi-Fi-соединение осуществляется простой активацией в камере Wi-Fi-точки. Все остальное сделает установленное на смартфон приложение — отыщет камеру и осуществит соединение. Хорошо, что разработчик не поддался модным трендам и не снабдил камеру лишними адаптерами, NFC или BLE. Их наличие серьезно сужает круг используемых мобильных устройств и в целом только осложняет процесс соединения.

Расстояние, на котором возможна устойчивая видеосвязь с камерой, зависит от погодных условий, наличия преград и от наличия других Wi-Fi-точек. В нашем случае, при полном отсутствии преград и сторонних Wi-Fi-сетей, максимальное расстояние, на котором камера передавала видеопоток и слушалась команд, составило 55 метров.

Сравнительное тестирование в одинаковых условиях

Данное тестирование проводится согласно опубликованной методике в целях установления чувствительности камеры в неизменяемых условиях.

700 люкс 260 люкс 20 люкс 5 люкс

0 люкс

В данном случае съемка велась с частично ручными настройками (включена предустановка баланса белого Лампа накаливания, также заранее был настроен и заблокирован фокус). Все прочие параметры устанавливались камерой автоматически. В очередной раз повторяем: мы не стремимся добиться наилучшего результата, в частности, получить съемку с малым уровнем шума. Гораздо больше информации о камере содержится в видео, снятом «на автомате». Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что при освещенности, равной или меньшей, чем пять люкс, съемку следует производить с ручными настройками экспозиции, чуть-чуть уменьшив чувствительность относительно числа ISO, которое было выставлено автоматикой. Лишь в этом случае удастся избежать шума, пусть картинка и станем немного темнее «оригинала». Впрочем, еще раз напомним: тестирование проводилось не со светосильным объективом, на что требуется делать скидку. Вполне возможно, что объектив с бо́льшим относительным отверстием значительно осветлит кадр и автоматике не придется задирать чувствительность до появления шума.

Выводы

Касаемо видеосъемки на Fujifilm X-T20 уверенно заявляем: единственным значимым минусом рассмотренного аппарата является его склонность к перегреву. Нет, не готовы еще матрицы и процессоры камер доступного сегмента осуществлять беспроблемную высокочастотную 4K-видеосъемку. Ведь если перегрев происходит при съемке видео 4K с частотой 30 кадров в секунду, то какой бы нагрев происходил, доведись камере иметь режим 4K с высокой частотой кадров?

Отсутствие встроенного стабилизатора нельзя считать изъяном. Вот если бы матричный стабилизатор имелся, но плохо работал — другое дело. Все прочие характеристики аппарата видны как на ладони, и все они говорят скорее в пользу камеры как камкордера:

высокая разрешающая способность

низкий уровень шума при съемке в условиях недостаточной освещенности, которая в нашем случае усугублена еще и не совсем подходящим объективом

хорошее качество сжатия видео 4K

индивидуально настраиваемое служебное меню пользователя

простое, быстрое и надежное Wi-Fi-соединение с мобильными устройствами

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор фотокамеры Fujifilm X-T20:

Наш видеообзор фотокамеры Fujifilm X-T20 можно также посмотреть на iXBT.Video