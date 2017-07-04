Системная (беззеркальная) фотокамера

Fujifilm X-T20

Часть 1: лабораторные тесты

Название Fujifilm X-T20 Дата анонса 19 января 2017 г. Тип Mirrorless

(беззеркальная) Производитель Fujifilm Информация о камере Fujifilm X-T20

на сайте производителя Цена T-1717471813

Содержание

В бумажных изданиях часто можно было встретить такую фразу: «Ну ты замахнул, батенька! Это тебе не интернет — только он резиновый». То есть автор или редактор подготовил слишком большой по объему материал, которые никак, физически не влезет на полосу печатного издания. Но когда мы готовили тест Fujifilm X-T20, материал получился слишком большим даже для «резинового интернета». Так что мы решили разбить его на два: лабораторные тесты, представленные в первой части, и практическую съемку, представленную во второй части.

Так. Присказка сказана, давайте переходить к делу.

Системная (беззеркальная) фотокамера Fujifilm X-T10 была выпущена на рынок два года назад, побывала в нашей лаборатории, получила очень неплохие оценки. Мы высоко оценили ее дизайн, качество снимков, но точность автофокуса нас не впечатлила. Оказалось, что при пониженной освещенности камера довольно часто промахивается.

Всё это мы вспоминаем, чтобы определить, на что обращать внимание в тесте новой Fujifilm X-T20, которая без объектива сейчас значительно дороже предшественницы, X-T10. Стоит ли X-T20 своих денег?

Fujifilm X-T10 Fujifilm X-T20 Дата анонса 18 мая 2015 г. 19 января 2017 г. Корпус, защита магниевый сплав и композитные материалы; влаго- и пылезащиты нет Матрица 16 Мп, APS-C, X-Trans CMOS II 24 Мп, APS-C, X-Trans CMOS III Чувствительность, ISO 200 — 6400

100 — 51 200* 200 — 12 800

100 — 51 200* Экспозамер 256-сегментный ТТL-замер Автофокус гибридный, 49 фазовых датчиков гибридный, 91 фазовый датчик Экран TFT 3″, 920 000 точек, откидной TFT 3″, 1 000 040 точек, откидной, сенсорный Видоискатель OLED, 0,39 дюйма, 2 360 000 точек, покрытие кадра ≈100%, увеличение ≈0,62x Скорость серийной съемки до 8 fps до 14 fps** Видео Full HD 1920×1080 60p 4K 3840×2160 30p

Full HD 1920×1080 60p Стабилизатор в камере — нет Процессор EXR Processor II X-Processor Pro Затвор механический: 30 — 1/4000 с, X-sync — 1/180 c

электронный: 1 — 1/32000 с Карты памяти 1 слот: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Вспышка есть, ведущее число 7 (ISO 200) Wi-Fi / USB / GPS встроенный / USB 2.0 / нет Размеры, вес 118×83×41, 381 г 118×83×41, 383 г Цена, корпус T-12562538 T-1717471813

* в расширенном диапазоне

** в режиме «Только электронный затвор»; в режиме «Механический затвор» — до 8 кадров в секунду

После просмотра сравнительной таблицы образ Fujifilm X-T20 становится более четким:

Во-первых, процессор X-Processor Pro, по данным производителя, в 4 раза более мощный, чем EXR Processor II, которым оснащена Fujifilm X-T10. Его быстродействие и увеличенная емкость буфера позволяют реализовать потенциал матрицы X-Trans CMOS III.

Далее. Матрица X-Trans CMOS III (третьего поколения) позволила поднять разрешение до 24 Мп и рабочую чувствительность до ISO 12 800. Когда мы тестировали флагманские камеры Fujifilm X-Pro2 и X-T2, мы убедились, что при более высоком разрешении уровень шумов X-Trans CMOS III ниже, чем у X-Trans CMOS II (второго поколения). Пожалуй, имеет смысл сравнить работу Fujifilm X-T20 и X-T10, чтобы еще раз в этом убедиться.

Из таблицы это не видно, но автофокус у Fujifilm X-T20 более эффективный. В матрицу X-Trans CMOS III встроен 91 фазовый датчик. Эти датчики покрывают поле кадра на 50% по горизонтали и на 75% по вертикали — так же, как у флагманов Fujifilm X-T2 и X-Pro2. Кроме того, следящий автофокус Fujifilm X-T20 может работать в разных сценариях слежения.

Следующее важное приобретение — сенсорный экран. Конструкция у него примерно та же, что и у предшествующей модели, но разрешение увеличено до 1 040 000 точек.

Данные по скорости серийной съемки нужно уточнить: при работе механического затвора скорость осталась такой же, как у Fujifilm X-T10 (8 кадров в секунду), но у X-T20 появился дополнительный скоростной режим «14 кадров в секунду, только электронный затвор». На первый взгляд, его польза сомнительна: при фотографировании малоподвижных объектов столь высокая скорость не требуется, а при съемке динамичных объектов наверняка появятся артефакты роллинг-шаттера.

Еще одна важная деталь — видеосъемка в разрешении 4K со скоростью 30p. Мы не уверены, что это реально полезный режим для домашнего видео. Но Fujifilm X-T20 по функциональности можно отнести и к полупрофессиональным моделям, поэтому если она хорошо снимает 4К-видео, этот режим оказывается совсем не лишним.

Размеры и вес камеры остались практически прежними: Fujifilm X-T20 всего на два грамма тяжелее, чем X-T10, но это не в счет.

Зато у Fujifilm X-T20 появилась приятная особенность: камера умеет заряжаться от USB (у X-T10 такой особенности не было).

Предварительный итог можно подвести уже сейчас. Fujifilm X-T20 очень неплохо продвинулась на фоне X-T10. Новые матрица, процессор, автофокус, разрешение, сенсорный экран, 4K-видео — все это радует и, похоже, до известной степени оправдывает увеличение цены по сравнению с Fujifilm X-T10.

Основные характеристики Корпус, защита магниевый сплав и композитные материалы; влаго- и пылезащиты нет Объектив съемная оптика, байонет Fujifilm X-mount Матрица 24 Мп, X-Trans CMOS III APS-C (23,6×15,6 мм)

коэффициент пересчета фокусного расстояния — 1,5 Светочувствительность ISO 200 — ISO 12 800; в расширенном режиме: ISO 100 — ISO 51 200 Управление фокусировкой гибридная TTL-автофокусировка (контрастная и фазовая) с определением лиц и глаз; зона фазовой фокусировки — 91 точка, более 50 процентов площади кадра Управление экспозицией TTL-замер при полностью открытой диафрагме, 256 сегментов экспозамера Экран 3″ TFT RGB, 1 040 000 точек, откидной, сенсорный

угол обзора более 170°, покрытие кадра ≈100% Видоискатель электронный, OLED: 2 360 000 точек, 0,62x, охват ≈100% Стабилизация изображения в камере — нет Режимы съемки PASM, Bulb — до 60 минут, Time — от 30 до 1/4000 c, панорамная съемка, мультиэкспозиция, два режима Adv (наложения фильтров), покадровая съемка, медленная серийная, быстрая серийная, 2 режимы брекетинга, съемка видео Серийная съемка до 14,0 fps с электронным затвором, до 8,0 fps с механическим затвором Затвор механический: 30 — 1/4000 с, X-sync = 1/180 c; электронный: 1 — 1/32 000 с Формат файлов JPEG (Exif 2.30), RAW (14 бит), RAW + JPEG Видео 4K 3840×2160 30p, 100 МБ/с до 10 мин.

Full HD 1920×1080 60p, 100 МБ/с до 15 мин.

формат MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) Память 1 слот: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Источник питания литий-ионная батарея NP-W126S: ≈330 кадров с визированием по экрану Размеры, вес 118×83×41 мм; 383 г (включая вес батареи и карты памяти) Дополнительные характеристики «Горячий башмак» есть Встроенная вспышка есть, ведущее число 7 (ISO 200) Подсветка автофокуса есть Брекетинг по экспозиции, по ISO, по «пленке», по балансу белого, по динамическому диапазону Разъемы и беспроводная связь USB 2.0 (Micro-B)

HDMI (Type-D)

микроджек (2,5 мм) для внешнего стереомикрофона

Wi-Fi Wi-Fi / USB / GPS встроенный модуль / USB 2.0 / нет Автоспуск 10/2 секунды Форматы съемки (3:2) 6000×4000 / (16:9) 6000×3376 / (1:1) 4000×4000 Особенности Матрица X-Trans CMOS III (третьего поколения)

Гибридный автофокус с 91 фазовым датчиком

Возможность выбора сюжета слежения для АФ

Откидной сенсорный экран

Встроенный модуль Wi-Fi, возможность дистанционной съемки

Конструкция, дизайн, управление

Мы рассмотрели внушительный список характеристик. Героиня нашего теста, конечно, не дотягивает до флагмана Fujifilm X-T2. Она оснащена такой же матрицей и процессором, но кое-что в конструкции (не)умышленно опущено:

Fujifilm X-T20, в отличие от флагмана, не имеет ни цельнометаллического корпуса, ни защиты от пыли, брызг воды и холода (до −10 °C). Дисплей из традиционного стекла имеет одну ось наклона (у Fujifilm X-T2 дисплей из закаленного стекла и изменяет положение по двум осям). Нет диска установки значения ISO (у Fujifilm X-T2 имеется). Нельзя поменять наглазник (у Fujifilm X-T2 можно). Площадь видоискателя меньше, чем у Fujifilm X-T2. Слот для карт памяти один, он помещается внутри батарейного отсека; карты стандарта UHS II не поддерживаются (у Fujifilm X-T2 два слота для карт памяти, отдельный отсек для них; поддерживаются карты стандарта UHS II). Подключение к компьютеру осуществляется посредством интерфейса USB 2.0 с более низкой скоростью обмена данными (у Fujifilm X-T2 — USB 3.0). Скорость механического затвора ограничена 1/4000 с (у Fujifilm X-T2 — 1/8000 c). Максимальная длительность записи 4K-видео составляет 10 минут (у Fujifilm X-T2 с батарейным блоком — 30 минут). Нет записи F-Log при съемке видео (у Fujifilm X-T2 — есть). Выдержка синхронизации при работе со вспышкой составляет x180 (у Fujifilm X-T2 — х250). Нет дополнительного батарейного блока (батарейный блок Fujifilm X-T2 расширяет энергоресурс до тысячи снятых кадров, длительность записи 4К-видео — до 30 минут, позволяет заряжать батареи и подключать внешние наушники). Емкость буфера непрерывной съемки составляет 62 кадра в JPEG или 23 в RAW (у Fujifilm X-T2 — 83 в JPEG или 27 в RAW).

Но у героини нашего теста есть по крайней мере одно преимущество перед флагманом: встроенная вспышка.

Начинаем осмотр передней панели, но здесь, как у всех фотокамер Fujifilm, почти нет органов управления.



Мы видим справа от объектива переключатель режима автофокуса (ручной — следящий — покадровый). Слева внизу — кнопку отсоединения объектива. А слева сверху — основное управляющее колесо (с возможностью выбора параметра, для этого на колесо надо нажать).



«Глазок» рядом с колесом — это подсветка АФ и индикатор таймера. И еще на этом «слайде» можно увидеть профиль рукоятки — точнее, форму «хвата». Очень удобного — как раз по весу и размеру камеры. На задней панели есть дополнительный «хват» — под большой палец, элемент почти обязательный для беззеркалок Fujifilm.



Над ним — второе управляющее колесо и функциональные кнопки AE-L и AF-L. По умолчанию это кнопки блокировки экспозиции и автофокуса, но их можно перепрограммировать. Рядом с видоискателем мы видим кнопку View Mode — она переключает режим визирования (по видоискателю или по ЖК-дисплею). Иногда она бывает полезна, хотя видоискатель оснащен «датчиком глаза».



А управление другими параметрами осуществляется с помощью кнопки Q (быстрое меню), 4-кнопочного навипада и кнопки Menu/OK в центре. И чуть ниже — кнопки Display/Back, она определяет набор информации на экране и помогает вернуться к предыдущей странице меню. Слева от видоискателя — колесико для диоптрийной коррекции и еще две кнопки: «Корзина» и «Просмотр».



Но, конечно, главный объект этого слайда — откидной сенсорный экран с надежной, проверенной конструкцией. Вверх он откидывается примерно на 100 градусов, вниз — на 45. То есть это экран для обычной съемки, а не для селфи. Сенсор экрана позволяет выполнять все необходимые операции: выбирать точку АФ, производить снимок, листать фотографии в режиме просмотре, а также увеличивать и уменьшать их.



Под крышкой разъемов нас не ждет никакое чудо. Там мы найдем разъем микроджек (2,5 мм) для внешнего стереомикрофона, USB 2.0 (Micro-B) и HDMI (Type-D). Верхняя панель X-T20 несет традиционные элементы беззеркалок Fujifilm. Сверху — кнопка спуска, окруженная кольцом включения/выключения камеры. Рядом — функциональная кнопка Fn.



Слева — диск выбора выдержки (в положении «А» камера переходит в режим приоритета диафрагмы). Справа — диск экспокоррекции.



Рычажок у диска выдержки включает и выключает автоматический режим съемки. Очень удобный элемент управления. С другой стороны верхней панели мы видим диск выбора типа съемки: панорамная, мультиэкспозиция, два режима наложения фильтров — Adv1 и Adv2.



Далее — режимы «промотки»: покадровая съемка, медленная и быстрая серийная (S, CL и CH). Далее — два режима брекетинга Bkt1 и Bkt2. И наконец, режим видеосъемки.



Рычажок у этого диска выбрасывает вспышку, которая (как и у модели X-T10) замаскирована под пентапризму. Наконец, на «брюшке» мы видим общий отсек аккумулятора и карты памяти. А рядом — резьбу 1/4 дюйма для крепления головки штатива. Понятно, что при установке на штатив крышку батарейного отсека открыть невозможно, а значит, в такой ситуации не удастся заменить ни батарею, ни карту памяти.

Меню у Fujifilm X-T20 организовано примерно так же, как и флагманской модели. Его многочисленные пункты разделены на группы:

I.Q. — Image Quality, «Качество изображения». Это настройки формата файлов, вида RAW (со сжатием или без сжатия), моделирования «пленки», эффекта зернистости, установки динамического диапазона и др.

AF/MF — настройки автоматической и ручной фокусировки.

«Настройка съемки» — здесь сосредоточены пункты настройки «привода» (в частности, брекетинга), таймера, интервальной съемки, затвора, чувствительности и др.

Вспышка — здесь есть почти профессиональные настройки внешней вспышки: можно выбрать режим работы(TTL, стандарт, медленная синхронизация), выбрать тип синхронизации, настроить индикатор и т. д.

Видеозапись

Общие настройки

«Мое меню»

Если меню камеры содержит очень много интересных пунктов, мы разбиваем «путешествие по скриншотам» на две части — просто чтобы разбить большой блок информации.

Даже беглый осмотр пунктов меню занял у нас немало времени. Fujifilm X-T20 вплотную приближается к профессиональному уровню, но черту не переступает. В камере прекрасно продумано оперативное управление, вплоть до того, что настройки можно объединять в пользовательские банки. Можно задавать разные сценарии работы следящего автофокуса, мгновенно переходить от автоматического режима к творческому. Но у героини нашего теста нет механизмов для студийной работы — для управления системой вспышек, например. Подобные модели мы видели и среди зеркалок. Первое, что вспоминается, это Canon EOS 7D Mark II.

Fujifilm X-T20 и конкуренты

В ценовой категории 50—80 тысяч рублей выбор беззеркалок гораздо больше, чем может вместить наша таблица, но самые интересные экземпляры здесь представлены.

Canon

EOS M5 Fujifilm

X-T20 Olympus

OM-D E-M5

Mark II Panasonic

Lumix DMC-G80 Panasonic

Lumix DMC-GX8 Дата выхода сентябрь 2016 г. январь 2017 г. февраль 2015 г. сентябрь 2016 г. июль 2015 г. Матрица 24 Мп APS-C

CMOS 24 Мп APS-C

X-Trans CMOS III 16 Мп 4/3″

Live MOS 16 Мп 4/3″

Live MOS 20 Мп, 35 мм

Live MOS Автофокус TTL, гибридный

чувствит. от −1 до +18 EV TTL, гибридный

чувствит. — N/D TTL, гибридный

чувствит. от −2 до +20 EV TTL, гибридный

чувствит. от −4 до +18 EV TTL, гибридный

чувствит. от −4 до +18 EV Чувствительность ISO 100 — ISO 25 600 ISO 200 — ISO 12 800

ISO 100 — ISO 51 200* ISO 200 — ISO 25 600

ISO 100 — ISO 25 600* ISO 200 — ISO 25 600

ISO 100 — ISO 25 600* ISO 200 — ISO 25 600

ISO 100 — ISO 25 600* ЖК-экран 3,0″ RGB TFT

1 620 000 точек

откидной, сенсорный 3,0″ RGB TFT

1 040 000 точек

откидной, сенсорный 3,0″ RGB TFT

1 040 000 точек

откидной, поворотный, сенсорный 3,0″ RGB TFT

1 040 000 точек

откидной, поворотный, сенсорный 3,0″ RGB OLED

1 040 000 точек

откидной, поворотный, сенсорный Видоискатель OLED

2 360 000 точек

≈100%, N/D TFT

2 360 000 точек

≈100%, ≈0,62x TFT

2 360 000 точек

≈100%, ≈1,48x OLED

2 360 000 точек

≈100%, ≈0,67x OLED

2 360 000 точек

≈100%, ≈0,77x Затвор мех. 30—1/4000 с

Х-sync N/D мех. 30—1/4000 с

Х-sync 1/180 с

электрон.

1 — 1/32 000 с мех. 60—1/8000 с

Х-sync 1/250 с

электрон.

1 — 1/16 000 с мех. 60—1/8000 с

Х-sync 1/250 с

электрон.

1 — 1/16 000 с мех. 60—1/8000 с

Х-sync 1/250 с

электрон.

1 — 1/16 000 с Встроенная вспышка есть есть в комплекте внешняя вспышка FL-LM3 есть есть Стабилизатор матричный

5-осевой** нет*** матричный

5-осевой матричный

5-осевой матричный Серийная съемка мех. до 9 fps электр. до 14 fps

мех. до 8 fps мех. до 10 fps электр. до 40 fps

мех. до 9 fps электр. до 10 fps

мех. до 8 fps Wi-Fi / USB / GPS встроенный

USB 2.0

нет встроенный

USB 2.0

нет встроенный

USB 2.0

нет встроенный

USB 2.0

нет встроенный

USB 2.0

нет Видео 1920×1080

60p 3840×2160

30p 1920×1080

60p 3840×2160

30p 3840×2160

25p Запас аккумулятора 295 кадров 330 кадров 310 кадров 330 кадров 330 кадров Размеры, вес 116×89×61 мм

427 г 118×83×41 мм

383 г 124×85×45 мм

469 г 128×89×74 мм

505 г 133×78×63 мм

487 г Цена (только корпус) T-14225966 T-1717471813 T-12114518 T-14225959 T-12824269

* расширенный диапазон ISO

** только для видео

*** стабилизация возможна в объективе

Героиня нашего теста встречает здесь довольно сильных конкурентов — мы бы выделили Olympus OM-D E-M5 Mark II и Panasonic Lumix DMC-GX8. Это не очень «молодые» камеры, обе выпуска 2015 года. Но обе они оснащены поворотным откидным экраном, матричным стабилизатором и «профессиональным» электромеханическим затвором — с короткой выдержкой до 1/8000 секунды и уровнем синхронизации со вспышкой до 1/250 секунды. Собственно, в момент выпуска эти камеры стоили дороже, но сейчас, как «двухлетки», немного сбросили цену.

Еще два конкурента — новенькие, не прошло и года с момента их выхода на рынок. И по параметрам они ближе к нашей героине, хотя компания Canon не стала оснащать свою модель электронным затвором и не стала выводить видео на уровень 4К. Это сделано почти демонстративно — дескать, мы делаем хорошие фотоаппараты и не занимаемся новомодными «глупостями». А вот Panasonic, выпуская модель Lumix DMC-G80, напротив, оснастила камеру и возможностью снимать 4K-видео, и электронным затвором. Кто прав — определит потребитель, но скорее всего, каждая модель найдет своего покупателя.

Качество изображения — разрешение и шумы

Конечно, интересно будет узнать, насколько Fujifilm X-T20 стала качественнее по сравнению с моделью X-T10, и часть сравнительного анализа будет касаться этой темы. Но все же основной камерой для сравнения мы выбрали флагмана Fujifilm X-T2. Поскольку матрицы у героини теста и у флагмана одинаковые, можно предположить, что по шумам и разрешению Fujifilm X-T20 не сильно отстанет от X-T2.

Fujifilm X-T20, RAW Fujifilm X-T2, RAW

Вот такую картину мы получили, сравнивая тестовые снимки RAW с выключенным фильтром шумов: все-таки по разрешению Fujifilm X-T20 заметно уступает флагману. В светлой сцене разрыв относительно невелик — чуть больше 0,5 различимых мегапикселей, но в темной сцене Fujifilm X-T20 проигрывает более 1 различимого мегапикселя. Само по себе это беда небольшая, но если исходить из того, что матрицы у камер одинаковые, то флагман реализует возможности матрицы X-Trans CMOS III лучше.

Что касается шумов, то Fujifilm X-T20 тоже отстает, но не сильно: в светлой сцене — 1,3 балла против 1,1 у флагмана, а в темной сцене уровень шума обеих камер почти одинаковый — 3,4 балла у Fujifilm X-T20 и 3,3 балла у флагмана.

Fujifilm X-T20, RAW Fujifilm X-T2, RAW

Идем дальше, к сравнению работы Fujifilm X-T20 и X-T2 по тестовым снимкам в JPEG со включенным фильтром шумов. Здесь разрыв по разрешению в светлой сцене — порядка 1,5 различимых мегапикселей, а в темной — чуть меньше 2 Мп. Разница тоже ощутима и хорошо демонстрирует, что качество «шумодава» у флагмана выше (меньшее количество пикселей на матрице становятся неразличимыми). Так, по идее, и должно быть.

Уровень шума у двух камер и здесь практически одинаковый: порядка 1,6 балла в светлой сцене и порядка 3,6-3,7 балла в темной, то есть со своей основной задачей — подавлением шумов — «шумодав» Fujifilm X-T20 справляется очень неплохо (подробно с нашей методикой оценки качества изображения по уровню разрешения и уровню шумов можно ознакомиться в этой статье).

Теперь давайте сравним, как выглядят тестовые снимки Fujifilm X-T20 и Fujifilm X-T2. При тестировании Fujifilm X-T2 мы обнаружили, что в Adobe Camera RAW «сырые» снимки с этой камеры проявляются очень плохо, поэтому для проявки использовали фирменную программу RAW File Converter EX 2.0 powered by SilkyPix (Ver.4.2.6.0)

Fujifilm X-T20

RAW, фильтр шумов выкл.

светлая сцена

уровень шумов N=1,3 Fujifilm X-T2

RAW, фильтр шумов выкл.

светлая сцена

уровень шумов N=1,1 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12 800

Уровень шума у Fujifilm X-T20 ненамного выше, чем у флагмана, хотя различия становятся заметны уже на ISO 3200.

Для полной картины мы дадим еще одну таблицу — сравним тестовые снимки Fujifilm X-T20 и ее предшественницы Fujifilm X-T10. Кстати, максимальная чувствительность в этой сравнительной таблице будет равна максимальной чувствительности Fujifilm X-T10 — ISO 6400: в расширенном диапазоне эта камера RAW не снимает.

Fujifilm X-T20

RAW, фильтр шумов выкл.

светлая сцена

уровень шумов N=1,3 Fujifilm X-T10

RAW, фильтр шумов выкл.

светлая сцена

уровень шумов N=1,4 ISO

3200 ISO

6400

Здесь, конечно, надо учесть, что у Fujifilm X-T20 разрешение матрицы в полтора раза выше. Но шумы при этом чуть ниже, чем у предшественницы. Именно совокупность этих двух факторов позволяет говорить о том, что матрицы X-Trans CMOS III круче, чем X-Trans CMOS II. Даже небольшой прирост в качестве нужно ценить, хотя в отдельности каждый шаг кажется небольшим и не слишком важным. Но попробуйте сравнить камеру, выпущенную 10 лет назад, с сегодняшней. Разницу вы почувствуете без труда.

Теперь посмотрим, какой шум покажет героиня нашего теста на снимках RAW при плохом освещении.

Fujifilm X-T20

RAW, фильтр шумов выкл.

темная сцена

уровень шумов N=3,4 Fujifilm X-T2

RAW, фильтр шумов выкл.

темная сцена

уровень шумов N=3,3 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12 800

И здесь мы видим картину, весьма лестную для Fujifilm X-T20. В темной сцене она дает почти такой же уровень шума, как гораздо более дорогая Fujifilm X-T2 — 3,4 балла. Хотя, как ни странно, характер шумов у этих двух камер несколько различается. Возможно, это связано с различиями в аппаратной обработке RAW. Но в любом случае камеры Fujifilm с матрицей X-Trans CMOS III дают невысокий шум в темной сцене. У нас накопилась достаточная база для сравнения: например, полнокадровая зеркалка Nikon D610 в этой сцене показывает 2,9 балла, а весьма продвинутая камера формата APS-C Pentax K-3 — 3,8 балла.

Идем дальше, анализируем внутрикамерный JPEG со включенным «шумодавом».

Fujifilm X-T20

JPEG, фильтр шумов вкл.

светлая сцена

уровень шумов N=1,6 Fujifilm X-T2

JPEG, фильтр шумов вкл.

светлая сцена

уровень шумов N=1,4 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12 800

Здесь приходится признать, что «шумодав» флагмана Fujifilm X-T2 работает эффективнее, хотя отставание Fujifilm X-T20 не слишком заметно. На уровне ISO 12 800 картинка в левом столбце довольно чистая, намного чище, чем дают многие зеркалки формата APS-C.

И наконец, посмотрим, как «шумодав» справляется с темной сценой.

Fujifilm X-T20

JPEG, фильтр шумов вкл.

темная сцена

уровень шумов N=3,5 Fujifilm X-T2

JPEG, фильтр шумов вкл.

темная сцена

уровень шумов N=3,5 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12 800

Здесь отставание Fujifilm X-T20 также заметно, но оно небольшое. Теперь можно сделать окончательный вывод по шумам и разрешению: Fujifilm X-T20 почти догоняет флагмана. По шумам отставание незначительное, по разрешению — более заметное. Но при этом показатели героини теста вполне достойные. Мы можем подтвердить это, сравнив результаты теста Fujifilm X-T20 с результатами двух полнокадровых зеркалок начального уровня.

Canon EOS 6D Fujifilm X-T20 Nikon D610 Шумы RAW-Light 1,4 1,2 1,4 Шумы JPEG-Light 1,7 1,6 1,8 Шумы RAW-Dark 2,1 3,3 2,9 Шумы JPEG-Dark 2,9 3,6 3,9

Как видите, по шумам Fujifilm X-T20 держится на уровне полного кадра начального уровня. Впрочем, здесь мы должны вспомнить, что в нашей лаборатории побывали уже несколько беззеркалок Fujifilm. Все они показывали прекрасные результаты в лаборатории, но не такие впечатляющие — при портретной съемке. То есть специалисты Fujifilm разработали очень умные «шумодавы», которые прекрасно избавляют от шумов на искусственных фактурах, но если в кадре появляется человеческое лицо, то даже очень умный «шумодав» не может сделать его естественным. И в этом случае беззеркалки Fujifilm работают на уровне формата матрицы — APS-C.

Fujifilm X-T20

тест «шумы»

фрагменты снимков тестового стенда RAW

фильтр выкл.

светлая сцена JPEG

фильтр вкл.

светлая сцена RAW

фильтр выкл.

темная сцена JPEG

фильтр вкл.

темная сцена Клик на каждом фрагменте раскроет окно, где он будет представлен в 6 вариантах:

в верхнем ряду — с чувствительностью 100 — 800 — 1600 единиц ISO

в нижнем ряду — с чувствительностью 3200 — 6400 — 12 800 единиц ISO

Зато искусственные фактуры беззеркалки Fujifilm обрабатывают очень искусно, выше среднего уровня APS-C. Здесь они действительно приближаются к «полному кадру». Посмотрите, как героиня теста обработала другие фрагменты нашего стенда. Они были сняты в темной и светлой сценах с выключенным и включенным «шумодавом». Всего четыре варианта.

Работа автофокуса при пониженной освещенности

В статье с тестированием Fujifilm X-T2 мы уже писали, что матрица X-Trans CMOS III снабжена 91 фазовым датчиком с перекрытием более 50% кадра. Если фотографу нужна высокая скорость съемки, он может выбрать 91 точку фокусировки — фактически, выключить контрастный АФ и оставить фазовый. Если скорость не так важна, а объект может оказаться на периферии кадра, фотограф выбирает 325 зон фокусировки — они перекрывают всю площадь кадра.

В нашем тесте мы выбрали вариант «91 фазовый датчик», но приоритет фокусировки установили на «фокус», согласно методике. Ее полное описание см. в статье о Canon 7D Mark II, комментарии к ней — в статье о Nikon D5500.

Средняя точность = 9,8 балла

Сумма баллов = 295 (из 300)

Время теста = 37,0 секунды Средняя точность = 9,5 балла

Сумма баллов = 284 (из 300)

Время теста = 43,0 секунды

Результаты теста нас приятно удивили. Fujifilm X-T20 фокусируется точнее, чем флагман Fujifilm X-T2. Правда, первый тест, при освещенности −1 EV, героиня теста прошла намного медленнее — за 37 секунд против 30 секунд у Fujifilm X-T2. Возможно, поэтому она показала превосходные результаты по точности, ведь в автофокусировке точность и время тянут «одеяло» на себя, каждый параметр старается забрать ресурсы камеры.

Контрастный

(гибридный) АФ,

условия съемки, параметр Fujifilm

X-T20 Fujifilm

X-T2 Fujifilm

X-T10 Sony

RX-100 IV Nikon

D5500 Canon EOS

7D Mark II −1 EV, точность (сумма баллов) 295 282 230 245 279 286 −2 EV, точность (сумма баллов) 284 278 217 200 253 265 −1 EV, скорость (затраченное время) 37,0 30,1 56,8 29,2 114 62 −2 EV, скорость (затраченное время) 43,0 42,0 52,4 29,3 119 62

Тест при освещенности −2 EV Fujifilm X-T20 прошла так же медленно, как и флагман, но точность фокусировки осталась высокой, в среднем 9,5 балла.

Если же сравнивать Fujifilm X-T20 с предшественницей X-T10, то разница получается не просто внушительной, а огромной. На диаграмме видно, что покадровый АФ Fujifilm X-T20 находится на одном уровне с АФ Fujifilm X-T2. А автофокус X-T10 занимает гораздо более скромную позицию, на уровне контрастного АФ Nikon D5500 — это, скажем так, невысокий уровень.

Данные, которые вы видите на диаграмме, можно свести в таблицу. Напомню, что точность — это средний балл, который камера набирает в двух тестах при освещенности −1 EV и −2 EV. Максимально возможный балл — 10, и в обоих тестах Fujifilm X-T20 набрала больше 9 баллов.

Контрастный или гибридный АФ Fujifilm

X-T20 Fujifilm

X-T2 Fujifilm

X-Pro2 Sony

RX-100 IV Nikon

D5500 Canon EOS

7D Mark II Точность (средний балл) 9,7 9,3 9,3 7,4 8,9 9,2 Скорость (200 / затраченное время) 2,5 2,8 2,5 3,4 0,9 1,6

Скорость считается по формуле 200 / (затраченное в двух тестах время), и как видите, она у Fujifilm X-T20 также очень высока. Так что сам собой напрашивается главный вывод этого теста: по совокупности точности и скорости гибридного автофокуса Fujifilm X-T20 — одна из лучших камер, побывавших в нашей лаборатории. Она уступает лишь гораздо более дорогим флагманам Canon, Fujifilm, Nikon и такой беззеркалке, как Leica SL. Но это, как говорится, совсем другая ценовая категория.

Автофокус и серийная съемка

Итак, мы разобрались с покадровой съемкой при пониженной освещенности, а теперь переходим к нормальной освещенности, контрастному объекту и серийной съемке (в условиях низкой освещенности снимается малоконтрастный объект).

Сначала посмотрим, как камера справляется со съемкой JPEG. И на низкой, и на высокой скорости автофокус работает неидеально, время от времени «мажет», но в среднем точность фокусировки очень высокая — 9,6 баллов из 10 возможных. Напомним, что мы следим за фокусировкой с помощью «таблицы офтальмолога», и если на снимке можно без труда прочитать нижнюю строчку, автофокус сработал идеально точно, а кадр получает 10 баллов. Если же нижние строчки расплываются, кадр теряет баллы, вплоть до нуля.

Средняя точность АФ — 9,6 балла

Скорость до заполнения буфера — 4,0 fps / ∞ Средняя точность АФ — 9,6 балла

Скорость до заполнения буфера — 7,9 fps / ∞

На низкой скорости камера ни разу не промахнулась грубо, неточность автофокуса была незначительной (промахи порядка 9 и 8 баллов). А вот на высокой скорости несколько кадров сильно выпали из фокуса. Но их было мало, и в среднем точность получилась очень высокой. Точнее в нашем тесте работали только очень дорогие камеры, флагманы Canon и Nikon.

И на низкой, и на высокой скорости Fujifilm X-T20 может «щелкать» JPEG до бесконечности. Если точнее, на высокой скорости после примерно 350 кадров буфер все же наполняется и камера переходит в неторопливый режим 1,2 кадра в секунду. До наполнения в режиме Low-JPEG мы получили скорость 4 fps, а в режим High-JPEG — 7,9 fps, практически обещанные в ТТХ 8 кадров в секунду.

Теперь перейдем к съемке RAW+JPEG.

Средняя точность АФ — 9,6 балла

Скорость до заполнения буфера — 4,0 fps / 30 кадров

Скорость после заполнения буфера — 1,3 fps / ∞ Средняя точность АФ — 9,5 балла

Скорость до заполнения буфера — 7,9 fps / 26 кадров

Скорость после заполнения буфера — 1,3 fps / ∞

Здесь и на низкой, и на высокой скорости мы наблюдаем высокую точность фокусировки — 9,5-9,6 балла из 10 возможных. Вероятность грубых промахов на высокой скорости возрастает, но их также немного, как и в случае съемки JPEG.

На низкой скорости камера выдает 4 кадра в секунду, 30 кадров до заполнения буфера. А потом переходит в неторопливый режим 1,3 fps.

На высокой скорости мы можем снять 26 кадров в темпе 7,9 fps. После чего также попадем в режим «насыщения», когда камера может «щелкать» со скоростью 1,3 fps до заполнения карты памяти.

Давайте подведем итог. Серийную съемку Fujifilm X-T20 ведет с очень высокой точностью и заявленной скоростью — до 8 кадров в секунду.

Бесконечностью в этом тесте мы считаем возможность сделать в установившемся режиме 100 и более кадров. Съемка производилась с диафрагмой f/4 и выдержкой 1/250 — 1/500 секунды, со скоростной картой памяти SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I 16 ГБ (скорость записи до 95 МБ/с). Установки автофокуса: группа в центре кадра, следящий, приоритет — фокус.

Итоги лабораторного теста

Давайте посмотрим, что у нас накопилось в тестовой карте. Она способна сказать о многом, а мы лишь добавим, что приведенная здесь оценка качества видео взята нами из следующей части статьи с практической съемкой. Однако это только проба, а не полноценный тест. Мы взяли то, что видно сразу: по меркам «домашнего видео» камера выдает прекрасные результаты — и по точности автофокуса, и по разрешению, и по качеству экспозиции и цветопередачи. А по меркам (полу)профессионального видео ее надо тестировать серьезно, чем занимается наш раздел «Цифровое видео» — результаты ждите немного позже.

Показатель Оценка количественная Оценка качественная¹ Дизайн, эргономика — Отлично Функциональность — Отлично Минимизация веса, размеров — Очень хорошо Соотношение качество / цена — Отлично Разрешение в светлых сценах

(различимые мегапиксели) 19,3 из 24 (80%) Хорошо Разрешение в темных сценах

(различимые мегапиксели) 16,2 из 24 (68%) Хорошо Уровень шума в светлых сценах 1,5 балла Очень хорошо Уровень шума в темных сценах 3,6 балла Очень хорошо Точность гибридного АФ в светлых сценах 9,6 балла Отлично Точность гибридного АФ в темных сценах 9,5 балла Отлично Скорость гибридного АФ в светлых сценах — Отлично² Скорость гибридного АФ в темных сценах 2,5 балла Отлично Скорость серийной съемки

со следящим АФ JPEG — 7,9 fps / ∞

RAW+JPEG — 7,9 fps / 26 кадров Отлично Общие показатели видеосъемки — Отлично

¹ учитывает класс камеры

² полностью соответствует быстрой скорости серийной съемки — 8 кадрам в секунду

Бо́льшая часть оценок Fujifilm X-Т20 — твердые пятерки. Единственное, что нас не слишком порадовало, — уровень разрешения: он не такой высокий, как у многих зеркалок и беззеркалок среднего уровня. Такое падение разрешения означает одно: при увеличении чувствительности выше ISO 1600 мы не получим жесткую, очень четкую картинку, она будет мягкой. Ну, будем считать это особенностью Fujifilm X-Т20. А в остальном к работе камеры даже сложно придраться. Наши тесты и опыт реальной съемки это подтверждают.

Часть 2: практическая съемка →

Редакция выражает благодарность компании Fujifilm

за предоставленную на тестирование фототехнику