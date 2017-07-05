Системная (беззеркальная) фотокамера

Fujifilm X-T20

Часть 2: практическая фотосъемка

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Напоминаем нашим дорогим читателям, что это вторая часть теста фотокамеры Fujifilm X-T20. Первая содержала лабораторные исследования героини нашего теста, а теперь мы посмотрим, на что та способна в реальной съемке. В частности, нас очень занимает вопрос, насколько быстр и точен автофокус Fujifilm X-T20, поскольку в лабораторных испытаниях он показал выдающиеся результаты.

Установки

В реальной съемке мы использовали следующие установки Fujifilm X-T20:

приоритет диафрагмы (выбор выдержек и ISO — в положениях «A»),

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

динамический диапазон 100%,

моделирование пленки — Provia (стандартное),

автоматический баланс белого (АББ),

без дополнительных корректировок цвета, резкости, тона светов и тона теней,

шумоподавление отключено.

Снимки записывались камерой на карту памяти в несжатом формате RAW (Fujifilm RAF), затем без корректировки и масштабирования подвергались «проявке» и сохранению в виде 16-битных TIFF при помощи «фирменного» пакета RAW File Converter EX 2.0 ver 4.2.6.0 powered by SilkyPix (Ichikawa Soft Lab). Затем, используя пакетную обработку в Adobe Photoshop CC ver. 2017.1.1, мы преобразовывали снимки в 8-битный JPEG.

В редких случаях ходе постобработки мы дополнительно корректировали баланс белого, в интересах композиции обрезали кадр по короткой или длинной стороне и в соответствии с замыслом трансформировали изображение в черно-белое.

Если в подписях к снимкам не указано иначе, все они сделаны с помощью объектива Fujinon XF 35mm F2 R WR. В единичных случаях для иллюстрации возможностей камеры мы использовали другие объективы Fujinon для Fujifilm X-mount и «несистемную» оптику (с байонетом Leica M). Сведения об этом приведены под соответствующими снимками.

Общие впечатления

Несмотря на малые размеры, работать с Fujifilm X-T20 очень удобно. Конечно, мужские руки по привычке ищут дополнительной опоры (и не находят ее), но это только при традиционном подходе к фотографированию, когда держишь корпус в правой руке, левой поддерживаешь объектив, а видоискатель находится у правого глаза. Если же поменять стиль работы, то меняется и характер впечатлений.

Откидной дисплей позволяет кадрировать и фокусироваться, не поднося видоискатель к глазу, а это очень выручает при съемке репортажа «полускрытой камерой». Большинство репортажных фотографий, помещенных ниже, сделаны именно таким образом. Много удобства добавляет сенсорный экран и навипад, с помощью которых можно менять положение фокусировочной зоны в ходе кадрирования.

F2; 1/105 c; ISO 400 F2; 1/100 c; ISO 400 F2; 1/140 c; ISO 400 F2; 1/60 c; ISO 400

Автофокус Fujifilm X-T20 работает безотказно. Если в двух-трех снимках из 1500, сделанных нами, и был выявлен брак, то это произошло не по вине камеры, а по вине фотографа, случайно сместившего точку фокусировки или положение камеры в момент нажатия на кнопку спуска затвора.

Создается впечатление, что компания Fujifilm задалась целью создать почти идеальный репортерский инструмент, и эта цель была успешно достигнута.

F2; 1/160 c; ISO 400 F2; 1/80 c; ISO 400

Мы достаточно интенсивно использовали прежние камеры системы Fujifilm X-mount (X-T1, X-Pro2, X-T2), и нам есть, с чем сравнивать эту, новую. В процессе работы у нас выработалось стойкое мнение, что Fujifilm X-T20 — самая удобная модель для съемки экспромтом, без подготовки, «навскидку», когда дорога́ не то что каждая секунда, а каждая доля секунды — то есть именно для репортажа, как и было сказано выше.

Цвета

Согласно распространенному мнению, цветопередача — одна из наиболее сильных сторон камер Fujifilm X-mount. Уже первые кадры, снятые с помощью Fujifilm X-T20, еще раз убеждают в этом. На фото, представленных ниже, видно, что в более-менее стандартной съемочной ситуации АББ не нуждается в корректировке.

F2; 1/420 c; ISO 200 F2; 1/200 c; ISO 400 F2; 1/75 c; ISO 200 F2; 1/120 c; ISO 400

Эти снимки сделаны в условиях освещения искусственным дневным светом газоразрядных ламп. При постобработке мы не корректировали баланс белого. Обратим внимание также на высокую насыщенность и «живость» цветов, причем не только в зоне резкости, но и в областях размытия заднего плана.

F2; 1/480 c; ISO 200

На больших полях с интенсивной окраской цвет воспроизводится точно и не «пачкает» смежных белых областей. Переходы тональных градаций красного сохранены бережно и деликатно.

F2; 1/60 c; ISO 200 F2; 1/160 c; ISO 400

С холодными тонами (синий цвет, на снимке слева) тоже все нормально. Кстати, синие оттенки не мешают адекватному воспроизведению своего антипода в субтрактивной модели — желтых. На снимке справа хорошо заметно не только правильное отображение красного, но и исходно адекватный АББ (серый фон покрытия пола почти нейтральный).

F2; 1/75 c; ISO 400

Удачная передача цветов кожи человека — одно из серьезных достоинств камер Fujifilim. Вот как это предстает на деле. Снимок сделан все в том же репортажном режиме, «навскидку», но без вскидывания камеры, как такового, а наоборот: съемка производилась «от живота». Причем кадрирование осуществляли по дисплею, а в работу автофокусировки, естественно, не вмешивались, да и не могли вмешаться: на таком расстоянии от глаз до дисплея оценить адекватность фокуса невозможно.

На наш взгляд, цветопередача здесь достаточно точная, причем не только в сюжетном центре, но и на слегка размытом фоне. «Охотники за пикселями» наверняка обратят внимание на некоторую мягкость изображения, «софт-эффект», различимый в зоне резкости (глаза). Его природа неясна, но скорее всего, это последствия микросдвига при съемке — либо сцены, либо камеры. Систем стабилизации изображения не имеют ни Fujifilm XT-20, ни объектив Fujinon 35mm F2 WR, которым мы пользовались, поэтому подобный эффект весьма вероятен. Но все же, на наш взгляд, в данном случае мягкость отнюдь не вредит, а скорее, наоборот, помогает.

Полутона

Извинимся за банальность, но все же напомним, что слово «фотография» переводится с древнегреческого буквально как «светопись». Поэтому первичным на снимках является, пожалуй, не цвет, а переходы светотени. Кстати, именно поэтому некоторые считают настоящими фотографиями лишь черно-белые. Это, конечно, радикализм, но суть вещей отражена точно.

Насколько хороша Fujifilm XT-20 в деле донесения до наблюдателя всех полутоновых нюансов? На этот вопрос мы постараемся ответить прямо сейчас.

F2; 1/60 c; ISO 500

Нехитрая сцена, простой сюжет: стеклянное ограждение и металлические перила. Но иногда и в бесхитростном лаконизме можно найти свое очарование.

Камера отлично воспроизвела тончайшие нюансы полутонов, причем узкая зона резкости только подчеркивает это. Горизонтальные полосы, заметные в этой области на металлической поверхности трубы-поручня, являются, на деле, отражением витрин, расположенных напротив, и их содержимого.

F2; 1/70 c; ISO 400

В этом репортажном кадре хорошо видно, настолько удачно камера рисует деликатные переходы светотени. Детали различимы даже в очень темных участках (ткань блузки), а уж на пальцах, шее и лице девушки они прямо-таки образцовые: нежные, осторожные, очень естественные.

F2; 1/60 c; ISO 2000

Нижняя, почти проваленная в темноту часть кадра — это идеально ровная поверхность черной каменной плиты, покрытая слоем воды, которая понемногу стекает с приподнятых краев. Интересная фантазия дизайнеров и строителей, а для нашего испытания — хорошая мишень. Прямоугольные формы на этой почти черной поверхности — это отражение плиток, расположенных на потолке. Уже сам факт того, что их рисунок хорошо различим, подтверждает способность матрицы камеры воспроизводить детали в густых тенях.

Кажущаяся шумом на высоком ISO «рябь» (зернистость) на колоннах — на самом деле, мелкоячеистая структура поверхности металлической сетки (или чего там?), хорошо различимая на самой большой наклонной колонне (справа). Отметим для себя, что даже на довольно высоком эквиваленте светочувствительности камера не пасует, а продолжает радовать полученным результатом.

Съемка при сложном освещении

Усложним условия. В конце концов, при идеальном свете можно добиться толку от любой камеры, даже от встроенной в смартфон или планшет. Нам же важно показать, на что способна Fujifilm XT-20, когда с ней не играют в поддавки, а нарочно осложняют работу.

F2; 1/125 c; ISO 400; недодержка −1 EV с последующим «вытягиванием» (pull) в Adobe Photoshop

Этот портрет сделан в свете одного-единственного светодиодного осветителя со световым потоком около 300 лм (согласно заверениям производителя; мы не удосужились проверить). Цветовая температура света довольно высока (около 7000 K), поэтому, чтобы избежать возни с синевой в кадре, мы предпочли преобразовать изображение в черно-белое. К тому же цвет в этом примере — распоследнее дело; нас интересуют полутона. А вот с ними почти все в порядке.

Не будем еще раз хвалить плавность переходов светотени в участках с нормальной экспозицией, а обратим внимание на самый проблемный — на левую щеку. Конечно, здесь невооруженным глазом виден небольшой пересвет, а это означает, что недодержка была недостаточной, следовало бы сделать −2 EV. Но в таком случае при последующем «вытягивании» светов темные зоны утрачивают детализацию, перестает «работать» в кадре тень от головы и сильно возрастают шумы матрицы. Здесь нам важно другое: в этой ярко-белой зоне различимы отдельные волоски, а это очень важно. Следовательно, матрица камеры в состоянии сохранить столь небольшие детали даже в пересвеченной области.

F2; 1/420 c; ISO 400

Съемка производилась на черном тканевом фоне при свете четырех монолайтов постоянного галогенового света без софтбоксов и рассеивателей, по два слева и справа от объекта. Снимок сделан с наклоном камеры для того, чтобы вписать стакан в кадр альбомного формата.

Конечно, в таких условиях получить на стекле что-нибудь, кроме бликов, довольно проблематично. Но, собственно, такая задача и ставилась: оценить, насколько удачно камера сможет нарисовать световой «скелет» стакана. Результат нам понравится за вычетом единственного «но» — области пересвета на предпоследней букве S в названии известного напитка. Однако не будем забывать, что Fujifilm XT-20 — камера, позиционирующаяся все же как любительская. А между тем, результат вполне достоин профессионала (во всяком случае, уж точно не подмастерья).

F2; 1/40 c; ISO 800

А вот доказательство того, что Fujifilm XT-20 хорошо справляется со съемкой в совершенно издевательских условиях. Единственный источник света — свеча (настоящая парафиновая). Конечно, все параметры «выкручены на полную»: максимальное открытие диафрагмы, максимально допустимая выдержка (по правилу выдержка равняется единице, деленной на фокусное расстояние объектива). Точное значение — 1/35 с, но автомат выбрал ближайшее из доступных. Эквивалент чувствительности ему пришлось поднять до ISO 800.

В ходе постобработки мы (натуральное дело!) довольно сильно поправили баланс белого (поелику все было желтым), но ничего существенного при этом, кажется, не потеряли.

На снимке все получилось удачно: различим даже самый мелкий текст на титуле книги, узнаваема фотография автора, Г. К. Честертона, неплохо проработаны фактура фоновой ткани и структура пламени свечи.

F2; 1/15 c; ISO 6400

Ночная съемка с рук. Автоматике было запрещено поднимать эквивалентную чувствительность выше ISO 6400, поэтому ей пришлось задать неподобающую длительность выдержки. Из-за этого мы снимали с упором в стену здания, чтобы избежать «смаза».

Проработка деталей очень хорошая. Полутона несколько сглажены из-за ночного тумана, но все же матрице удалось избежать пересветов, а детали в тенях проступают отчетливо.

А теперь совсем немного о студийной работе с Fujifilm XT-20. Строго говоря, камера для таких дел не предназначена, и подтверждением этому служат некоторые ограничения, перечисленные нами выше при сравнении возможностей X-T20 и X-T2. Но синхроконтакт на «башмаке» у нее есть, выдержка X-синхронизации известна, и мы решили все-таки попробовать, как пойдет работа с импульсным светом.

Мини-комплект импульсного света из двух вспышек Zeniko GN33 с приемниками синхросигнала и Fujifilm XT-20 с радиотриггером.

В качестве осветителей использовали две портативные вспышки Zeniko GN33 (ведущее число 33 при фокусном расстоянии 100 мм и ISO 100) с приемниками синхросигнала Godox CT-16, а также радиотриггер Godox CT-16X, установленный в «башмаке» камеры. В интересах результата мы устанавливали на вспышки сотовые фильтры, которые позволяют создать более контрастное освещение, чем нефильтрованный импульс.

Экспозицию при заданных значениях выдержки синхронизации и эквивалента светочувствительности определяли с помощью флешметра Sekonic Lightmaster Pro L-478D.

F5,6; 1/180 c; ISO 200

Флешметр рекомендовал нам установить значение диафрагмы F8, но пришлось скорректировать его в сторону увеличения на +1 EV, то есть до F5,6.

Надеемся, что не только нам видно, что камера, в принципе, вполне годится для студийной работы. Более длительная, чем это принято, минимальная выдержка синхронизации не сильно ограничивает нас в этом плане.

Световой импульс хорошо прорисовал детали японской глиняной статуэтки догу, полностью сохранив структуру поверхности.

Работа со сторонней оптикой

Беззеркальные камеры Fujifilm X-mount буквально побуждают энтузиастов фотографии экспериментировать с объективами других систем, особенно с некоторыми старыми оптическими инструментами. Среди этого «секонд-хэнда» немало прекрасных образцов, ставших легендарными. В отличие от зеркальных камер, такого рода занятиям способствуют, во-первых, малый рабочий отрезок, а во-вторых, облегчение процесса ручной наводки на резкость. Первое означает, что можно адаптировать для работы с камерами Fujifilm X-mount почти все зеркальные и даже некоторые дальномерные объективы. А второе подразумевает возможность увеличивать изображение для точной фокусировки плюс автоматический фокус-пикинг (focus peaking), то есть выделение автоматикой в видоискателе и на дисплее границ максимально контрастных контуров, находящихся в зоне фокуса.

Leica Tele-Elmarit M 90mm F2.8 при F2,8; 1/100 c; ISO 200.

Вот результат работы Fujfifilm X-T20 с одним из знаменитых (и довольно недорогих) объективов для дальномерной Leica-M. Этот Tele-Elmarit M 90mm F2.8 — очень компактный и легкий. Он уже не выпускается, но по-прежнему привлекает коллекционеров и энтузиастов.

На матрице типоразмера APS-C у камер системы Fujifilm X-mount он формирует изображение примерно такого же масштаба, как на полнокадровых матрицах — объектив с фокусным расстоянием 135 мм. Конечно, автофокуса у него нет, но он очень легок и компактен, что бывает полезно в путешествиях.

Carl Zeiss С Sonnar T* 50mm F1.5 ZM при F1,5; 1/100 c; ISO 200.

Этот снимок сделан одним из великолепных объективов с байонетом Leica M — знаменитым Carl Zeiss С Sonnar T* 50mm F1.5 ZM. Среди «коллег» он не отличается самой высокой резкостью, но зато рисует превосходное бокэ, которые некоторые ценители считают просто непревзойденным. На APS-C-сенсорах камер Fujifilm X-mount этот «Зоннар» создает такое же изображение, которое формируют на полнокадровых матрицах объективы с фокусным расстоянием 75 мм. Это означает, что в нашем случае его можно использовать как интересный по рисунку «портретник».

Видеосъемка

В качестве примера того, как Fujfifilm X-T20 справляется с видео в 4K, приведем клип, снятый с рук с объективом Fujinon XF 10-24mm F4 R OIS на максимально раскрытой диафрагме.

Несмотря на то что система оптической стабилизации объектива была включена, в самом начале клипа видно постепенно уменьшающееся по амплитуде дрожание. Конечно, — скажут многие, — нужно было установить камеру на штатив и забыть про стабилизацию. Это, разумеется, так, но ведь, во-первых, это не профессиональный инструмент (поэтому мы говорим здесь о любительском характере видеосъемки), а во-вторых, явно репортажные «наклонности» Fujifilm X-T20 побуждают использовать ее при видеографии так же, как и при фотосъемке — по-репортажному.

Что касается качества изображения, то оно вполне адекватно количеству пикселей в кадре. Цветопередача точная, насыщенность цветов высокая, но не настолько, чтобы понижать ее в ходе постобработки.

В статью для демонстрации сказанного вставлен уменьшенный по размеру кадра ролик, так как 4K-видео нормально покажут далеко не все браузеры. Но для изучения деталей мы, понятно, рекомендуем скачать и посмотреть оригинал.

Итоги

Сначала напомним, что итоги лабораторных испытаний уже подведены в первой части нашей статьи. Общий вывод примено такой: «Fujifilm X-T20 по результатам наших тестов получила почти одни пятерки. Меньше всего нас порадовало разрешение, количество различимых пикселей. Но при высоком разрешении матрицы этот недостаток практически незаметен. Больше всего нас порадовали очень высокая точность автофокуса и его высокая скорость».

А теперь мы перейдем к итогам по результатам реальной (не лабораторной) съемки.

Fujifilm X-T20 — камера, которую производитель не позиционирует как топовую, но она обладает рядом достоинств, которые вполне позволяют использовать ее в профессиональной деятельности, особенно в репортажной работе. Этому способствуют малые размеры и вес, откидной сенсорный дисплей с возможностью выбора фокусировочной зоны прикосновением пальца к экрану, наличие навипада, который можно использовать для этой же цели.

Отличный сенсор, располагающий 24 млн пикселей вкупе с «сообразительной» автоматикой камеры и высококачественной оптикой позволяет добиваться высокой четкости и детализации изображений.

Цветопередача очень хорошая, и автоматический баланс белого в большинстве случаев не требует дополнительной коррекции при постобработке.

Аппарат Fujifilm X-T20 — настоящий мастер воспроизведения полутонов. При явно не запредельном динамическом диапазоне возможности камеры воспроизводить детали и тонкие нюансы полутонов в тенях приятно удивляют, да и в светах она позволяет получить довольно много.

В сложных условиях освещения (очень контрастный свет, свет единственной свечи, свет ночных фонарей) Fujifilm X-T20 работает хорошо и вполне может использоваться в таких ситуациях с расчетом на высококачественный результат.

Автофокус работает безупречно: очень быстро, очень точно и очень тихо (с теми объективами, в которых его приводом является шаговый двигатель). По нашему мнению, брак фокусировки в случае Fujifilm X-T20 — это обычно вина фотографа, а не камеры.

Некоторые неудачные решения (заниженная минимальная выдержка механического затвора, единственный слот для карты памяти, расположенный в батарейном отсеке так, что ни карту, ни батарею невозможно заменить при установке камеры на штатив, и др.) демонстративно подчеркивают, что топовые представители семейства Fujifilm X-mount должны отличаться от X-T20 — если не матрицей и процессором, то хотя бы менее существенными деталями экипировки.

Мы рекомендуем Fujifilm X-T20 «продвинутым» любителям, энтузиастам фотографии и профессионалам как весьма удачный вариант камеры, предназначенной, в первую очередь, для репортажа, но умеющей неплохо работать и в студии.

Дополнительные иллюстрации можно найти в галерее, в которую мы решили собрать снимки без подписей.

Галерея

фото: Михаил Рыбаков

Также галерею снимков Михаила Рыбакова на Fujifilm X-T20 можно найти на iXBT.photo.

Редакция выражает благодарность компании Fujifilm

за предоставленную на тестирование фототехнику