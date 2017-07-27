Организация освещения в студии с помощью Hensel Wi-Fi Remote

На нынешнем витке развития технологий передовые производители электроники и различной техники просто-таки не могут игнорировать беспроводные тенденции. Передача информации, сигналов, недавно начали входить в нашу жизнь беспроводные зарядные устройства. И хоть беспроводная передача энергии еще очень далека от совершенства, опыт использования радиоволн для самых разных целей накопился обширный.

В фотографии радиоволны в первую очередь востребованы для осуществления синхронизации фотокамер и импульсного осветительного оборудования. К преимуществам радиосинхронизации относятся:

значительная практическая дальность использования: передатчик и приемник могут быть удалены друг от друга на десятки метров

независимость от условий освещенности (можно использовать как в помещении, так и на улице)

возможность передавать сигнал на разных частотах и каналах, выборочно обращаясь только к нужному осветительному прибору

Впрочем, конкретная реализация возможностей радиосигнала у разных производителей оборудования для фотосъемки может принимать самые разные формы. Простейший вариант: радиосигнал используется только для передачи импульса на срабатывание, а все возможности настройки заключаются в выборе радиочастоты передатчика и приемника.

Следующий шаг в развитии этих возможностей — встраивание приемников внутрь осветительных приборов. Чаще всего это решение сопряжено и с повышением функциональности передатчика: он начинает не только передавать сигнал, но и позволять регулировать некоторые настройки вспышки (мощность импульса — самый частый пример). И чем больше функций может регулировать передатчик, тем больше само устройство и тем больше на нем кнопок. В итоге некоторые синхронизаторы достигают уже внушительных размеров, что добавляет веса и габаритов камере, на которую они устанавливаются.

Одно из наиболее продвинутых решений, которое присутствует на рынке осветительного оборудования, это Wi-Fi Remote компании Hensel. С его помощью осветительные приборы и синхронизатор образуют собственную Wi-Fi-сеть, к которой фотограф подключается посредством своего мобильного гаджета — телефона или планшета. Это действительно штучная технология на рынке, предлагаемая лишь одним конкурентом.

Удобство и прелесть данного подхода заключаются в том, что внутри приложения не надо «экономить место», можно разместить все доступные настройки без необходимости их физической реализации в виде кнопок на синхронизаторе. Таким образом, синхронизатор остается легким и компактным, а пользователь получает полный доступ к настройкам прибора. А дистанционный доступ ко всем настройкам — это уже профессиональное решение, позволяющее серьезно экономить время, силы и, как следствие, бюджеты. И чем сложнее съемка, чем больше съемочная площадка, чем больше расстояние между приборами, чем больше высота отдельных приборов, тем сильнее проявляется удобство.

Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Любая, даже самая многообещающая технология находится в плену реализации. Посмотрим, как с этим справились в Hensel.

Для тестирования радиосинхронизации и управления нам удалось выпросить 4 моноблока Hensel Expert D500 последней версии. Последняя версия как раз и отличается наличием встроенного модуля Wi-Fi.

Включаем все четыре прибора, затем долгим нажатием на круглую кнопку включаем Wi-Fi. Для быстрой настройки включаем на приборах Dynamic Mode (все приборы самостоятельно и автоматически объединяются в одну сеть, назначают себе порядковые номера, появляется возможность приборы поочередно включать/выключать — сеть при этом теряться не будет).

Загружаем приложение Hensel Remote из App Store или Google Play и устанавливаем на свое мобильное устройство. Я установил его на телефон Samsung Galaxy S7 Edge и на планшет Samsung Galaxy Note 2014 Edition. На устройстве включаем Wi-Fi, находим защищенную сеть AP_Hensel_Team , подключаемся и запускаем приложение.

Приятно оформленное приложение с минималистичным дизайном смотрится интересно. К слову, пользователю доступны две темы оформления — светлая и темная. На стартовом экране мы видим перечень приборов, индивидуальные настройки мощности импульса, а также общую регулировку мощности всей «команды» приборов.

Нажимаем на изображение прибора и изучаем доступные настройки.

Итак, дистанционно мы можем менять мощность импульса, давать тестовый импульс, выключать пилотный свет, включать его в режиме максимальной мощности, включать в «пропорциональном» режиме (когда мощность пилотного света пропорциональна текущей мощности для импульсной лампы), переводить прибор в режим ожидания, включать/выключать режимы подтверждения заряда конденсатора, активировать световую ловушку для оптической синхронизации, выключать радиосинхронизацию (но при этом оставлять радиоуправление). Кроме того, мы можем назначать приборам каналы/группы для использования функции Freemask (система поочередного срабатывания групп приборов для создания кадра с освещенным объектом и кадра с освещенным фоном, который затем в редакторе превращается в маску прозрачности, так что фотограф получает готовый обтравленный объект съемки), получать информацию о мощности импульса в ступенях и информацию о продолжительности импульса.

Вернемся на общий экран, посмотрим настройки приложения.

Здесь помимо темы оформления мы можем выбирать отображение мощности импульса — в джоулях или ступенях, отключать отображение продолжительности импульса, включать счетчик импульсов, а также включать в приложении режимы подтверждения от приборов о готовности к следующему импульсу — визуальный, звуковой и вибро.

Еще одной интересной и полезной функцией является возможность объединения приборов в отдельные группы. Для каждой группы появляется общий ползунок регулировки мощности, а самой группе можно дать название. Так можно объединить в одну группу приборы, которые отвечают за равномерную подсветку фона или же два симметричных моделирующих прибора.

В версии приложения для планшетов дополнительное пространство экрана используется для одновременного отображения краткой информации обо всех приборах и детальной о выбранном.

Осталось проверить все это в действии!

Для первого портретного кадра я выбрал световую схему с двумя мягкими моделирующими источниками света, портретной тарелкой в качестве рисующего источника и стандартным рефлектором с сотами для создания пятна на фоне.

В рамках первого знакомства с управлением по Wi-Fi я решил не ставить приборы на неудобную высоту, чтобы в случае необходимости иметь быстрый доступ к настройкам на самих приборах. Однако мои опасения были излишними, все доступные настройки приборов сработали замечательно. Моделирующие источники я объединил в одну группу и регулировал их мощность одним ползунком. Отклик приборов на изменение настроек мгновенный — никаких пауз, никакой задумчивости. Информация о готовности приборов к следующему импульсу приходит в приложение также безо всяких задержек. Важной особенностью работы системы дистанционного управления Hensel является трехсторонняя связь приборов, приложения и синхронизатора. Таким образом, мы получаем возможность осуществлять изменение настроек приборов любым удобным в текущий момент способом. Например, настроили схему через приложение, начали снимать, после нескольких кадров пришло понимание, что нужно повысить мощность рисующего источника, который стоит рядом с нами. В таком случае быстрее отрегулировать мощность колесом на самом приборе, чем доставать телефон и открывать приложение, а новые настройки с прибора сразу же передадутся на телефон. Или же мы решаем приоткрыть диафрагму на камере, после чего физическими кнопками на синхронизаторе уменьшаем мощность всех приборов, а обновленная информация о мощности тут же отображается в приложении. Это кажется чем-то само собой разумеющимся, но у некоторых систем других производителей такого нет. В их случае настройки синхронизатора могут являться приоритетными: если изменить мощность на самом приборе, то после первого импульса мощность вернется в соответствие с настройками на синхронизаторе.

Для съемки следующего кадра я выбрал схему, которую без дистанционного управления реализовать было бы уже слишком сложно. Рисующую портретную тарелку я поднял на максимальные для стойки 3,5 метра, чтобы подчеркнуть рельеф фигуры и создать более драматичное освещение. Второй источник я расположил еще выше — для этого пришлось использовать строительную туру. Так удалось нарисовать на фоне косой луч через весь кадр. Ну и третий источник потребовался для подсветки малярного валика. Все, кто имеют опыт подобного высокого расположения приборов, могут подтвердить: выставление и настройка света может продолжаться очень долгое время, если регулировать мощность можно только на самом приборе. Технически, вариантов два: либо пользоваться приступкой/стремянкой, либо все время опускать/поднимать прибор для осуществления регулировки, что еще неудобнее, так как не гарантирует, что в итоге вы не измените высоту, наклон или поворот прибора. Очень часто такое неудобство приводит к тому, что фотограф начинает «регулировать» мощность прибора диафрагмой или светочувствительностью камеры, что не совсем правильно и означает отход от первоначального замысла.

К сожалению, на туру мне все-таки пришлось один раз залезть, но только для того, чтобы скорректировать наклон прибора. По части управления приборами никаких проблем не возникло. Если ваша съемка предполагает многочисленные смены световых схем для разных кадров, такая система уже не кажется роскошью, а воспринимается как необходимый профессиональный инструмент, позволяющий настраивать свет быстрее, оперативно вносить изменения в схему, экономить время, сократить физическую работу, осуществлять сложные съемки без ассистента. В ходе этой съемки я невольно протестировал и дальность устойчивой работы радиосигнала. Выйдя на перерыв в соседнее помещение, я обнаружил, что телефон по-прежнему видит сеть и регулирует параметры осветительных приборов, несмотря на 20 метров расстояния и две кирпичные стены.

Но не обошлось и без ложки дегтя. Чтобы управление через приложение было удобным, лучше на мобильном устройстве отключить гашение и блокировку экрана, иначе перед каждой редкой регулировкой надо будет сначала разблокировать устройство, затем открыть приложение и лишь после этого осуществить регулировку. В то же время, постоянно горящий дисплей очень эффективно съедает ресурсы батареи мобильного устройства.

Кроме того, интерфейс приложения выглядит простым, но это впечатление отчасти обманчиво. Мне потребовалось длительное время, чтобы привыкнуть к тому, как осуществляется управление приборами группы и редактирование группы (изменение названия и состава). Это не самый интуитивный интерфейс на свете.

Ну и третий момент, который, я надеюсь, поправи́м при помощи обновлений, это очень неустойчивая работа приложения. Задача создать три группы приборов и присвоить им правильные названия далась мне лишь с пятой попытки: приложение все время вылетало, а после этого процесс приходилось начинать заново — информация о группах и их названиях нигде не сохраняется. Еще хуже обстоят дела с сохранением в память приложения всей световой схемы (есть и такая опция, причем к световой схеме можно прикрепить картинку или фотографию) — этот процесс мне так и не удалось завершить. Но поскольку эта технология все еще в статусе новинки и определенные функции только анонсированы, но пока не внедрены, можно смело ожидать новых версий приложения, которые, я надеюсь, окажутся более стабильными.

Мой личный вывод заключается в следующем: я давно уже сделал выбор в пользу систем с дистанционным управлением по всем обозначенным выше причинам. Это единственный способ выполнять работу в предсказуемые сроки, не суетиться, больше времени уделять другим аспектам съемки. Wi-Fi Remote компании Hensel — одна из наиболее продвинутых систем дистанционного управления и пионер в области управления по Wi-Fi через приложение. Есть шероховатости, которые пока сложно игнорировать и которые затрудняют задействование всех функций системы. Но так как эти шероховатости носят программный характер, то есть надежда, что с ними удастся справиться.