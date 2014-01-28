  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    28 января 2014

    Nokia X: новые подробности: Nokia X получит 512 МБ оперативной памяти и АКБ емкостью 1500 мА·ч

    23:2531

    Samsung признала проблему с неоригинальными аксессуарами для смартфона Galaxy Note 3 и пообещала исправить ситуацию: Samsung признала проблему со смартфонами Galaxy Note 3 после обновления до Android 4.4

    21:1326

    Seagate отчиталась за второй квартал 2014 финансового года : Доход Seagate за три месяца составил 3,53 млрд долларов

    20:21

    EK Water Blocks предлагает снимать крышки с APU AMD серии A для лучшего охлаждения: Набор EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked APU стоит 4 евро

    19:5119

    Ноутбук MSI CX61 2PC оснащен 3D-картой Nvidia GeForce GT820M: В конфигурацию ноутбука MSI CX61 2PC входит до 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1600L

    19:332

    QLogic выпускает первый в отрасли адаптер Fibre Channel для серверов Open Compute Project: Адаптеры QLogic Fibre Channel OCP будут входить в конфигурацию серверов Quanta STRATOS S215-X1M2Z

    19:171

    В этом квартале Intel выпустит 10-ядерный процессор Xeon E5-4624L v2: Процессор Xeon E5-4624L v2 имеет 25 МБ кэш-памяти третьего уровня

    19:07

    SkyDrive переименован в OneDrive: Профессиональная версия SkyDrive получила название OneDrive for Business.

    19:034

    Sochi 2014 Results — официальное приложение Олимпийских зимних игр 2014 года для Windows Phone: Оно позволяет следить за ходом игр, результатами соревнований, быть в курсе новостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

    18:59

    Обновление Facebook 6.9 для iOS : Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    18:56

    Chrome 32 для iOS добавляет сжатие данных: В этом релизе также добавлен переводчик веб-страниц

    18:531

    Opera 19 с панелью закладок и новым режимом для опытных пользователей: Кроме этого, появилась возможность использовать любое изображение в качестве темы браузера

    18:483

    Music PlayerPro 2.86 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    18:43

    LectureNotes 2.4.4 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    18:36

    Статистика Android-угроз за 2013 год от компании «Доктор Веб»: Как и ожидалось, за прошедшие 12 месяцев значительно возросло число новых вредоносных, нежелательных и потенциально опасных программ для Android-устройств

    18:36

    Банк России считает операции с Bitcoin спекулятивными: Банк России напомнил о статье 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», согласно которой выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.

    18:287

    Представлена беззеркальная камера Fujifilm X-T1: В России камера Fujifilm X-T1 без объектива будет стоить 54 999 рублей

    17:0535

    Фото дня: телеконвертор HD Pentax DA 1.4x AW AF: Ожидается, что телеконвертор HD Pentax DA 1.4x AW AF будет представлен в феврале

    16:246

    По подсчетам IDC, в 2013 году впервые было выпущено более миллиарда смартфонов: Лидером рынка является компания Samsung, отгрузившая в 2013 году 313,9 млн смартфонов

    16:1623

    Планшетный компьютер Epson Endeavor TN10E оснащен экраном Full HD и построен на платформе AMD: Epson Endeavor TN10E оценен в $710

    16:155

    Системная плата Biostar A58MD оснащена процессорным разъемом AMD FM2+: Оснащение Biostar A58MD включает четыре порта SATA 3 Гбит/с

    15:072

    Часы Samsung Galaxy Gear 2 получат гибкий экран AMOLED: Анонс Samsung Galaxy Gear 2 ожидается в Лондоне, в марте или апреле этого года

    14:4142

    В гарнитуре Func HS-260 используются 50-миллиметровые излучатели: Рекомендованная производителем розничная цена игровой гарнитуры Func HS-260 примерно равна $80

    14:102

    In Win 901 — младший брат модели In Win 904, все так же выполненный из стекла и алюминия: In Win 901 совместим с материнскими платами типоразмера Mini-ITX

    13:592

    Компания Foxconn представила системные платы T70S-F и T70S типоразмера mini-ITX: На платах Foxconn T70S-F и T70S предустановлены двухъядерные процессоры Intel Celeron 1037U

    13:557

    Ультрапортативные ПК заняли в прошлом году 12% рынка: Эксперты ABI Research ожидают, что модемы LTE станут стандартным оснащением ультрапортативных ПК

    13:382

    Производитель оценил механическую клавиатуру CM Storm Trigger-Z в 119 евро: В феврале начнутся продажи механической клавиатуры CM Storm Trigger-Z

    13:185

    Spreadtrum SC5735 — SoC для планшетов с поддержкой голосовой телефонии и трех карт SIM: Spreadtrum SC5735 совместима с экранами Full HD и ОС Android 4.4

    12:591

    3D-карта Asus GeForce GTX Titan Black имеет 6 ГБ памяти и стоит почти 1000 евро: 3D-карта Asus GeForce GTX Titan Black построена на GPU GK110 с 2880 ядрами CUDA

    12:404

    Kingston выпускает сувенирный флэш-накопитель Flying Horse Limited Edition: Объем накопителя, получившего каталожное обозначение DTCNY14/16GB, равен 16 ГБ

    12:292

    Intel готовится выпустить сопроцессор Xeon Phi 7120D: Модель Xeon Phi 7120D имеет два важных отличия от моделей 7120P и 7120X

    12:051

    FastPictureViewer Pro v.1.9 Build 331 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    09:458

    LameXP v.4.09 - графическая оболочка для MP3-кодека LAME: Графический интерфейс для MP3-кодека LAME

    09:10

    В 2015 году Samsung прекратит выпуск обычных ноутбуков: Samsung планирует в этом году отгрузить всего 7 млн ноутбуков

    09:0023

    Сеть отелей Starwood планирует оснастить два заведения замками, открывающимися при помощи смартфона: Замки отелей Starwood можно открыть посредством Bluetooth

    09:009

    NFOPad v.1.68 - небольшой, но функциональный текстовый редактор: Небольшой, но достаточно удобный и функциональный текстовый редактор

    08:35

    Bing Travel - бесплатное приложение для активных путешественников: Бесплатное приложение для активных путешественников

    08:00

    По оценке Digitimes Research, поставки планшетов в текущем квартале будут на 20,8% меньше, чем в предыдущем: Digitimes Research прогнозирует сокращение рынка планшетов в этом квартале более чем на 20%

    08:0012

    Lenovo готовит смартфон под кодовым названием K7T с дисплеем разрешением 2560 х 1440 точек: Lenovo K7T будет основан на SoC Snapdragon 800

    08:006

    Оператор T-Mobile анонсировал продажи смартфона Optimus F3Q с выдвижной клавиатурой: Одновременно в ассортименте T-Mobile появился смартфон LG G Flex, который стоит $672

    07:002

    Apple отчиталась за первый финансовый квартал 2014 года: Apple продала 51 млн смартфонов iPhone

    02:3174

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018