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    26 января 2014

    Появились новые изображения камеры Fuji X-T1 и подробные технические данные : К достоинствам камеры Fuji X-T1 можно отнести корпус из магниевого сплава

    19:4513

    Jelly — обновление социального приложения для Android: Предполагается, что у каждого пользователя будет свой круг общения, в рамках которого будут циркулировать вопросы и ответы.

    19:141

    Dropbox 2.3.12.10 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    19:11

    Новая версия Play To для Windows Phone: С помощью программы можно транслировать фотографии, видео и аудиофайлы со смартфона непосредственно на телевизор, поддерживающий Wi-Fi

    19:061

    AirDroid 2.0.8 — управление устройством Android из браузера: C помощью данного приложения можно управлять планшетом или смартфоном прямо из окна браузера

    19:06

    Springpad 4.5.3 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    19:03

    SunVox 1.7.4 — синтезатор для мобильных платформ: Кроссплатформенная программа для написания музыки

    18:51

    TSF Shell 2.0.7 — функциональная оболочка для Android: TSF Shell поддерживает виртуальные рабочие экраны, а также позволяет просто и быстро сортировать пиктограммы установленных приложений.

    18:47

    Todoist 3.0.5 — облачный клиент для управления задачами на Android: Менеджер задач доступен даже когда устройство отключено от Интернета.

    18:44

    Magic Piano 6.03 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    18:40

    На плате Giada MI-I56SL установлен процессор Intel Core i5-4200U: Ассортимент компании Giada пополнился системной платой MI-I56SL типоразмера mini-ITX

    18:4016

    File Expert with Clouds 6.1.1 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    18:36

    Вышло обновление Bing для Android: Bing для Android — это не только поисковое приложение, это, скорее, набор приложений от Microsoft, в числе которых Maps.

    18:33

    Samsung планирует выпуск камер NX1 и F1, а также объектива NX 50-150mm f/2.8 OIS STM: Samsung NX30 стоит $1000 в комплекте с объективом

    18:254

    В серию AeroCool AirForce вошли вентиляторы типоразмера 120 и 140 мм: Продажи вентиляторов AirForce уже начались

    18:151

    TI DAC38J84 — самый быстрый в отрасли 16-разрядный ЦАП, способный выполнить 2,5 млрд. преобразований в секунду: ЦАП TI DAC38J84 предназначен для оборудования связи, радаров и тестовых устройств

    17:4816

    Смартфон Blu Vivo 4.8 HD стоимостью $249 оснащен дисплеем Super AMOLED размером 4,8 дюйма: Разрешение экрана смартфона Blu Vivo 4.8 HD — 720 x 1280 пикселей

    17:2012

    Все компоненты модуля Rohm BP3595 с поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n, включая антенну, поместились на плате размерами 15,3 x 27,6 мм: Модуль Rohm BP3595 на 47% меньше своего предшественника

    16:553

    Доход IBM в 2013 году составил почти 100 млрд долларов: IBM опубликовала итоги прошлого квартала и 2013 года в целом

    15:0910

    Компания Smart Modular Technologies представила модули памяти XR-DIMM DDR3 для малогабаритных систем: Применение модулей XR-DIMM позволяет разрешить извечную проблему одноплатных компьютеров

    14:521

    Мини-ПК Axiomtek OPS880-HM для информационных табло поддерживает разрешение 4К: Продажи Axiomtek OPS880-HM производитель обещает начать в феврале

    14:395

    Специалисты CPI научились делать гибкие массивы органических тонкопленочных транзисторов для панелей AMOLED: Гибкая подложка с транзисторами выдерживает до 10 000 деформаций

    14:066

    Появились первые сведения о цене камеры Nikon D4s: Кое-где уже начат прием предварительных заказов на Nikon D4s

    13:564

    В обновлении ОС Microsoft Windows 8.1 Update 1 будут учтены ограниченные возможности недорогих планшетов: Выход ОС Microsoft Windows 8.1 Update 1 ожидается в марте

    13:4020

    Ассортимент Tt eSports пополнила мышь Level 10 M Hybrid: В мыши Tt eSports Level 10 M Hybrid используется лазерный датчик разрешением 8200 точек на дюйм

    12:305

    Корпус для игровых ПК Cougar MX300 относится к категории mid-tower : Корпус Cougar MX300 рассчитан на системные платы типоразмера microATX и ATX

    12:127

    Начались продажи Phase One IQ250 — первого в мире цифрового задника среднего формата на базе датчика изображения типа CMOS: Цена Phase One IQ250 — 24990 евро

    11:579

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