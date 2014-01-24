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    24 января 2014

    Adata представила бесконтактную зарядку для мобильных устройств Elite CE700: Adata Elite CE700 работает согласно стандарту Qi

    23:595

    24 февраля Nokia представит новые смартфоны: На MWC 2014 ожидается премьера как минимум трех новых смартфонов Nokia

    23:2021

    За четвёртый квартал 2013 года было продано 78 млн планшетов: На iPad пришлось 29,7% продаж за прошедший квартал

    20:4619

    Foxconn планирует приобрести производителя микропроцессоров в лице Socle Technology: Foxconn собирается купить Socle Technology

    19:435

    Видеокарта GeForce GTX 750 окажется вторым носителем архитектуры Maxwell и будет обходиться без дополнительного питания: Видеокарта GeForce GTX 750 появится вместе с GTX 750 Ti

    19:052

    Nokia отчиталась за четвёртый финансовый квартал 2013 года и год в целом: По итогам 2013 года Nokia продано около 30 млн Lumia

    18:4431

    Компьютерам Mac исполнилось 30 лет: 24 января 1984 года был представлен первый компьютер Mac — Macintosh 128k

    17:1152

    Samsung отчиталась за очередной финансовый квартал и 2013 год в целом: Доход Samsung за год достиг 211,8 млрд долларов

    16:2644

    Intel подготовила версию мини-компьютера NUC на базе процессора Bay Trail-M: Intel NUC DN2820FYK оценен в $139

    15:1311

    Sony создаёт компанию P5 Inc, которая будет заниматься вопросами генома человека: Sony, M3 и Illumina создают информационную платформу по изучению генома

    14:557

    Новая версия Adobe Photoshop Express работает с Android 4.4 KitKat: . Кроме этого, значительно ускорена обработка изображений, сохраненных на SD-карте

    14:191

    Олимпийские панорамы появились на Яндекс.Картах: Все панорамы интерьеров снимались вручную.

    14:133

    350 тысяч мобильных устройств заражены буткитом для Android:

    14:086

    LG G Pro 2 получит 6-дюймовый дисплей и 3 ГБ оперативной памяти: LG G Pro 2 будет построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 800

    13:1512

    Семейство смартфонов Samsung Galaxy S3 пополнилось моделью Galaxy S3 Neo+: Samsung Galaxy S3 Neo+ поддерживает работу с двумя картами SIM

    12:1521

    Доход Microsoft за прошедший квартал составил 24,52 млрд долларов: Microsoft отчиталась за второй финансовый квартал 2014 года

    10:0029

    Networx v.5.2.12 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    09:45

    Mirillis Action! v.1.17.1 - программа для захвата видео с экрана компьютера: Программа для захвата видео с экрана компьютера

    09:10

    За прошедший квартал WD получила доход в размере 4 млрд долларов: WD отчиталась за второй финансовый квартал 2014 года

    09:004

    Моноблочный ПК MSI AP190 ориентирован на бизнес-сегмент: Моноблочный ПК MSI AP190 получил сенсорный дисплей диагональю 18,5 дюйма разрешением 1366 x 768 пикселей

    08:458

    PerfectDisk 13.0 - простой, быстрый и удобный дефрагментатор: Простой, но быстрый и удобный дефрагментатор

    08:35

    Qualcomm покупает у HP пакет патентов, связанных с Palm, iPaq и Bitfone: Qualcomm покупает у HP примерно 2400 патентов

    08:308

    Семидюймовый планшет Sharp Aquos Pad SHT22 может похвастаться минимальными рамками вокруг дисплея Full HD, платформой Snapdragon 800 и массой 263 г: Дисплей планшета Sharp Aquos Pad SHT22 занимает 80% фронтальной поверхности

    08:0024

    В 2013 почтовый спам менялся с рекламного на мошеннический: По итогам 2013 года «Лаборатория Касперского» отметила снижение доли спама на 2,5%

    08:00

    Стала известна стоимость корпусов Sharkoon Vaya II и Sharkoon Vaya II Value (mid-tower): Стоимость корпусов составляет 29 и 35 евро для Sharkoon Vaya II и Sharkoon Vaya II Value соответственно

    07:405

    Biostar H81MLC — материнская плата типоразмера microATX для процессоров Intel Haswell: Biostar H81MLC оснащена двумя портами SATA 3 Гбит/с и двумя SATA 6 Гбит/с

    07:003

    Яндекс.Переезд помогает перенести данные между телефонами: Сервис предназначен для переноса контактов между iPhone, iPad и устройствами на Android.

    00:277

    Реклама в мобильных приложениях для iOS может содержать вредоносные ссылки: Клюнув на приманку злоумышленников, пользователи портативных устройств Apple могут оказаться подписаны на какую-либо информационную псевдоуслугу

    00:223

    В Агенте и ICQ для Windows Phone добавлены аудио- и видеозвонки:

    00:15

    Вышел информационный виджет Mail.Ru на Android: Он предоставляет владельцам смартфонов и планшетов на Android доступ к новостям, прогнозу погоды, поиску, курсам валют и другим сервисам

    00:11

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