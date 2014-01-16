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    16 января 2014

    Охладители Arctic Freezer i11 и Freezer A11 предназначены для процессоров Intel и AMD соответственно: В комплект Freezer i11 и Freezer A11 входит термопаста MX-4

    21:249

    Водоблок EK Water Blocks для профессиональной карты Nvidia Quadro K6000 стоит 122 евро: Водоблок EK Water Blocks EK-FCQK6000 предназначен для Nvidia Quadro K6000

    17:592

    Планшет Sharp RW-16G располагает дисплеем IGZO диагональю 15,6 дюйма разрешением 3200 х 1800 точек: Планшет Sharp RW-16G поступит в продажу весной

    17:4433

    Ноутбук Asus G750JZ оснащается видеокартой Nvidia GeForce GTX 880M с 4 ГБ памяти: Ноутбук Asus G750JZ стоит $3000

    17:035

    Представлен планшет Samsung Galaxy Tab 3 Lite: Планшет Samsung Galaxy Tab 3 Lite стоит 100 евро

    16:1235

    Гибридные процессоры AMD Kaveri смогут работать в режиме Dual Graphics только с видеокартами Radeon R7 250 и R7 240: GPU APU Kaveri являются более сильным звеном при создании связки Dual Graphics

    15:4815

    Olympus готовит к выпуску камеру OM-D E-M10 и два объектива системы Micro Four Thirds: Ожидается, что скоро будут представлены объективы Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ ED и Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8

    15:147

    Стали известны цены мобильных устройств Sony Xperia E1 и Sony Xperia T2 Ultra: Стоимость устройств Sony Xperia E1 и Sony Xperia T2 Ultra составляет 140 и 400 евро соответственно

    14:3710

    IBM представляет архитектуру X6, оптимизированную для x86-совместимых облачных серверов: Система IBM FlashSystem 840 является воплощением новой архитектуры

    14:3430

    Asus выпускает набор для самостоятельного добавления поддержки Nvidia G-Sync в монитор Asus VG248QE: Набор для добавления поддержки Nvidia G-Sync в монитор Asus VG248QE стоит $199

    13:5623

    Apple предстоит вернуть не менее 32,5 млн. долларов за покупки, сделанные детьми: Это уже второй раз, когда Apple приходится расплачиваться за сомнительную практику

    13:1554

    IcoFX v.2.6 - утилита для редактирования иконок: Утилита для редактирования иконок

    13:151

    KoolMoves v.9.0.0 - программа для создания Flash-роликов: Программа, служащая для создания Flash-роликов и предназначенная как для новичков, так и для профессиональных разработчиков и дизайнеров

    12:401

    MozillaCacheView v.1.61 - бесплатная утилита для работы с кэшем браузеров Mozilla: Бесплатная утилита для работы с кэшем браузеров Mozilla

    12:05

    AMD Overdrive v.4.3.1 - программа настройки и мониторинга продуктов AMD: Программа настройки и мониторинга продуктов AMD

    11:30

    MPlayer 2014-01-13 Build 121 - сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео: Сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео

    10:55

    Появились изображения смартфона Geeksphone Revolution: Смартфон Geeksphone Revolution появится в продаже в феврале

    10:405

    HyperSnap-DX v.7.27.02 - утилита для захвата изображений из Windows и многих игр: Утилита для захвата изображений из стандартных приложений Windows и многих игр

    10:201

    Смартфон LG G2 теперь доступен в красном и золотом цвете: Смартфон LG G2 в красном и золотом исполнении будет выпущен ограниченным тиражом

    10:007

    MiniGet v.1.0.8.2504 - крошечный бесплатный диспетчер загрузок и BitTorrent-клиент: Крошечный бесплатный диспетчер загрузок и BitTorrent-клиент

    09:45

    В этом году Huawei представит свою первую 64-разрядную восьмиядерную однокристальную платформу, основанную на архитектуре big.little: Huawei готовит 64-разрядную платформу на основе ядер Cortex-A57 и Cortex-A53

    09:309

    Patch My PC v.2.3.6.5 - небольшая бесплатная утилита для поиска устаревшего ПО: Небольшая бесплатная утилита для поиска устаревшего ПО

    09:10

    Под маркой Kodak представлены объективы для смартфонов: Анонсирован выпуск камеры Kodak S-1 системы Micro Four Thirds

    09:0018

    Movienizer 7.0 научился синхронизировать каталог фильмов с облачным сервером: Синхронизация фильмотеки с облачным сервером, доступ к каталогу фильмов через мобильный клиент для iPhone, а также другие усовершенствования стали доступны в седьмой версии Movienizer

    08:35

    Представлен игровой коврик Roccat Siru — «тонкий, как лезвие ножа»: Размеры коврика Roccat Siru — 340 x 250 x 0,45 мм

    08:0014

    AirWatch Inbox - мобильный почтовый контейнер без "облака": AirWatch MDM выпустил защищенный почтовый клиент для безопасного использования электронной почты на всех мобильных платформах

    08:00

    Asus представила видеокарту ROG Poseidon GTX 780 с гибридной системой охлаждения DirectCU H20: Карта Asus ROG Poseidon GTX 780 оценена в $745

    08:0010

    Внешняя батарея I-O Data ISMB-SC может заряжать сразу два мобильных устройства : В серию внешних батарей I-O Data ISMB-SC вошли модели емкостью до 7800 мА∙ч

    07:003

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