  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 января 2014

    Смартфон Oppo Neo оценён в $215: Смартфон Oppo Neo получил дисплей разрешением 854 х 480 точек

    21:2711

    На фоне сокращения рынка ПК Intel отложила запуск новой фабрики в Аризоне: Intel отложила запуск Fab 42 из-за плохих продаж ПК в 2013 году

    20:4243

    Смартфон Blackphone, созданный компаниями Silent Circle и GeeksPhone, призван защитить ваши данные от любопытных глаз: Смартфон Blackphone не позволит спецслужбам получить доступ к вашим звонкам, смс и данным

    19:1417

    30 января Amazon собирается представить продукт, который затмит устройства Kindle: 30 января Amazon представит знаковый продукт в сфере цифровой дистрибьюции

    18:1113

    Смартфон Motorola Moto G доступен в модификации Google Play edition: Стоимость смартфона Motorola Moto G Google Play edition не отличается от обычной версии

    17:358

    Анонсированы устройства HP Slate 6 VoiceTab и HP Slate 7 VoiceTab: Продажи устройств начнутся в следующем месяце в Индии по цене 200 (HP Slate 7 VoiceTab) и 250 (HP Slate 6 VoiceTab) долларов

    16:585

    Камер Hasselblad Lunar Limited Edition выпущено всего 200 штук, каждая стоит 7200 евро: А можно было выпустить одну стоимостью полтора миллиона евро

    15:3430

    Монитор Philips 284E5QHAD построен на базе ЖК-панели MVA диагональю 28 дюймов: Стоимость монитора Philips 284E5QHAD составляет приблизительно 400 долларов

    15:318

    Samsung предполагает, что интерес к 4K вызовет в этом году спрос на диски Blu-ray большого объема: Организация Blu-ray Disc Association (BDA) обсуждает возможность добавления 4K в спецификации Blu-ray

    14:5551

    Контрактные цены на память типа DRAM в текущем году продолжат расти : SK Hynix страдает от понизившегося процента выхода годной продукции

    14:1721

    ECS представила системную плату Z87H3-M типоразмера microATX: Системная плата ECS Z87H3-M стоит $100

    13:517

    Компания Kingmax анонсировала новый флэш-накопитель PJ-02 с поддержкой OTG: В ассортименте Kingmax PJ-02 присутствуют модели ёмкостью 8, 16 и 32 ГБ

    13:496

    Немецкие ученые создали прозрачные органические электроды для гибких панелей OLED и OPV, изготавливаемые методом печати: Работа новых электродов была продемонстрирована на примере их использования в гибких панелях OLED и OPV

    13:016

    AnyBurn v.1.8 - бесплатная утилита для записи дисков и осуществления других операций с ними: Бесплатная утилита для записи дисков и других операций с ними

    12:40

    Корпус Cooler Master Silencio 452 рассчитан на платы типоразмера ATX и карты расширения длиной до 386 мм: Компания Cooler Master пополнила серию корпусов Silencio моделью Silencio 452 (SIL-452-KKN1)

    12:274

    Ассортимент Thermaltake пополнили корпусные вентиляторы серий Luna и Pure: В вентиляторах Thermaltake Luna и Pure используются подшипники скольжения

    12:052

    RogueKiller v.8.8.1 - бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО: Бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО

    12:053

    Яндекс теперь умеет искать по Фейсбуку: Яндекс получает открытые данные пользователей Фейсбука из стран СНГ и Турции.

    11:45

    Hotspot Shield v.3.31 - программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером: Программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером

    11:30

    OWC Mercury Helios 2 — шасси расширения с интерфейсом Thunderbolt и двумя слотами PCIe : В шасси расширения OWC Mercury Helios 2 можно установить две карты PCIe

    11:1510

    SIV v.4.42 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    10:55

    Средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.5.8: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    10:20

    FlashFXP v.4.4.3 - качественный и удобный FTP-клиент: Качественный и удобный FTP-клиент

    09:45

    Adobe Flash Player v.12.0 Final - известный флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    09:104

    Материнская плата MSI J1800i со встроенным процессором Intel Celeron J1800 (Bay Trail) оценена в $60: Компонентная база платы MSI J1800i выполнена по стандарту Military Class 4

    09:008

    Процессоры Intel Haswell Refresh можно будет приобрести в мае: В продажу новые процессоры поступят почти одновременно с материнскими платами на чипсетах

    08:506

    Wise Disk Cleaner v.8.03 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от "мусора": Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    08:35

    В 2013 году компания Gigabyte отгрузила 20 млн. системных плат и 3,5 млн. 3D-карт: В 2013 году компания Gigabyte выпустила 100 000 ноутбуков под собственной маркой

    08:00

    CppCat для Visual Studio - удобный поиск ошибок в коде на C/C++: «СиПроВер» объявила о выходе CppCat

    08:001

    По следам CES 2014: телевизор Samsung с гибким экраном : Гибкий телевизор Samsung имеет разрешение 4K

    07:3042

    Компания Seagate рассказала, где используются ее ультратонкие жесткие диски: Накопители Seagate Ultra Mobile HDD и Seagate Laptop Ultrathin HDD уже нашли применение в мобильных компьютерах

    07:0010

    Компания EnerPlex предлагает пользователям смартфонов Samsung Galaxy S4 и Apple iPhone 5S приобрести зарядное устройство-чехол на солнечных батареях: Стоимость устройства EnerPlex Surfr Galaxy S4 и EnerPlex Surfr iPhone 5S составляет 90 и 100 долл. соответственно

    06:306

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018