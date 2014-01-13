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    13 января 2014

    Опубликовано «шпионское фото» инженерного образца смартфона Nokia Normandy, работающего под управлением ОС Android: Предполагается, что смартфон Nokia Normandy будет представлен на февральском мероприятии MWC 2014

    23:2734

    Компания Samsung провела на CES 2014 закрытую демонстрацию смартфона со складным экраном: Samsung планирует выпустить смартфон со складным экраном в 2015 году

    23:0685

    Стали известны частоты видеокарты Evga GTX 780 Ti Classified KingPin Edition — 1137 МГц для ядра и 7000 МГц для памяти: Частоты видеокарты Evga GTX 780 Ti Classified KingPin Edition оказались не рекордными

    21:483

    Mushkin продемонстрировала твердотельные накопители на основе контроллера SandForce SF3700: Mushkin показала SSD с интерфейсом PICe и типоразмера M.2 на контроллере SandForce SF3700

    21:0712

    Sony Core — фитнес-трекер и личный цифровой дневник: Датчик Sony Core способен записать многие моменты вашей жизни

    20:378

    Мобильный Криминалист 2014 6.0 для проведения экспертизы сотовых телефонов: В версии 6.0 реализован новый аналитический инструмент Граф Связей

    20:06

    Шумомер - Sound Meter 1.5.6 — измерение уровня шума на Android: Точность измерений вполне удовлетворительная и зависит от типа используемого устройства.

    19:55

    TSF Shell 2.0.6 — функциональная оболочка для Android: TSF Shell поддерживает виртуальные рабочие экраны, а также позволяет просто и быстро сортировать пиктограммы установленных приложений.

    19:48

    Paper by FiftyThree 1.52 для iPad — инструмент для художников: Paper by FiftyThree предоставляет в распоряжение пользователя большое количество холстов, кистей для рисования и различных инструментов для создания рисунка.

    19:44

    n7player Music Player 2.2.2 — плеер с 3D-интерфейсом для Android: Аудиоколлекция пользователя на экране смартфона или планшета представляется в виде трехмерной стены из обложек музыкальных альбомов

    19:33

    LectureNotes 2.4 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    19:16

    File Expert with Clouds 6.1 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    19:12

    Translate.Ru добавил олимпийскую тематику:

    18:42

    Dare Video 5.0.2 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    18:38

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    18:33

    ExtractNow v.4.8.1 - небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы: Небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы

    15:35

    Intel Processor Identification Utility v.4.80 - утилита для точной идентификации процессоров Intel: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    15:001

    Earth Alerts 2014.1.18 - бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени: Бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени

    14:25

    D3DGear v.4.50 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    13:50

    Xion v.1.5.155 - бесплатный аудио-плеер: Бесплатный аудио-плеер

    13:151

    Active File Recovery for Windows v.12 - программа восстановления удаленных или поврежденных данных: Программа для восстановления удаленных или поврежденных данных

    12:401

    Апелляционный суд подтвердил, что в смартфонах Apple нет нарушения патентов Motorola: В Google выразили разочарование решением апелляционного суда и сообщили, что «изучают альтернативы»

    12:2223

    RegDllView v.1.57 - утилита, отображающая список зарегистрированных в системе dll/ocx/exe-файлов: Утилита, отображающая список зарегистрированных в системе dll/ocx/exe-файлов

    12:05

    Первый результат тестирования показывает превосходство встроенного GPU Nvidia Tegra K1 над GPU других мобильных SoC: Графические возможности Tegra K1 превосходят графические возможности не только консолей прошлого поколения Xbox 360 и PlayStation 3

    11:3823

    BDtoAVCHD v.2.0.0 - бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов: Бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов

    11:30

    Handy Start Menu v.1.92 - улучшенное меню "Пуск" для Windows от XP до 8.1: Бесплатное приложение расширяющее возможности меню "Пуск"

    10:555

    Spytech SpyAgent v.8.10 - утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и другую информацию: Утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и кучу другой информации

    10:201

    Google Web Designer v.1.0.2.1210 Beta - программа для создания объявлений в формате HTML5, а также другого веб-контента: Программа для создания объявлений в формате HTML5, а также другого веб-контента

    09:45

    NetGong v.8.4 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    09:10

    Больше всех заявок на патенты в 2013 году подала компания IBM, на втором месте — компания Samsung, подавшая втрое больше, чем Apple: Больше всех заявок на патенты в 2013 году подала компания IBM, второй стала Samsung, втрое превзошедшая Apple

    09:0058

    У Broadcom готова однокристальная система для смартфонов со встроенным модемом LTE Category 4: Broadcom также показала референсный смартфон на платформе M320

    08:457

    NetInfo v.8.4 - утилита для расширенной работы с Сетью: Утилита для расширенной работы с Сетью

    08:35

    Neptune Pine: очень большие умные часы или небольшой смартфон на ремешке?: Neptune Pine оснащены дисплеем диагональю 2,4 дюйма

    08:0024

    Apple изобрела мобильные устройства с гибкими складными экранами: Apple в последнее время подает все больше заявок в Южной Корее

    08:0077

    Шарф и Платок Lite - Android-приложение, которое научит стильно завязать шарф или платок: Android-приложение, которое научит стильно завязать шарф или платок

    08:00

    По оценке Samsung, недорогие телевизоры OLED появится не раньше, чем через три-четыре года : LG, напротив, рассчитывает на быстрый переход к технологии OLED

    07:0048

    Компания Sony ведёт переговоры с Microsoft по выпуску новых мобильных устройств с ОС Windows: В текущем году может быть выпущен смартфон Sony с операционной системой Windows

    06:4021

    В Сети появилось изображение устройства Samsung Galaxy Tab Round: Планшет Samsung Galaxy Tab Round получит семи- или восьмидюймовый дисплей

    06:2020

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