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    11 января 2014

    Проверка штрафов ГИБДД стала самой популярной электронной услугой в дни новогодних каникул: Пользователи портала могут не только проверить наличие штрафов, но и произвести их оплату, воспользовавшись платежным шлюзом одного из банков.

    23:59

    Panasonic рассчитывает начать продажи телевизоров и мониторов OLED в этом году: Panasonic показала на CES стену из шести прототипов телевизоров с 55-дюймовыми изогнутыми панелями OLED

    20:0029

    Мини-ПК Zotac Zbox O1520 имеет форму сферы: В конфигурацию мини-ПК Zotac Zbox O1520 входит двухъядерный процессор Intel Core i3-4010U

    17:2525

    Zalman планирует выпустить СВО Reserator 3 Max Dual: СВО Zalman Reserator 3 Max Dual имеет радиатор с двумя вентиляторами

    16:222

    Использование дисплея OLED в новом прототипе устройства Oculus VR позволило улучшить его характеристики: Появления детища Oculus VR в продаже следует ожидать в этом году

    16:0527

    Panasonic называет Lumix TZ60 самой тонкой камерой с электронным видоискателем и 30-кратным зумом: Основой камеры Panasonic Lumix TZ60 служит датчик изображения типа CMOS формата 1/2,3 дюйма разрешением 18 Мп

    15:3915

    Представленные на CES 2014 детские планшеты OLPC XO-2 и XO-10 предназначены для коммерческого распространения: Цена OLPC XO-2 равна $149, XO-10 — $199

    15:036

    Представлены внешние ЦАП Korg DS-DAC-100 и DS-DAC-100m для ценителей качественного звука: Korg DS-DAC-100 и DS-DAC-100m поддерживают драйверы ASIO, WDM (Direct Sound, WASAPI) и Core Audio

    14:008

    Объектив камеры Panasonic Lumix DMC-LZ40 охватывает диапазон ЭФР 22-924 мм: В камере Panasonic Lumix DMC-LZ40 используется датчик изображения типа CCD формата 1/2,3 дюйма разрешением 20 Мп

    13:258

    Твердотельный накопитель на контроллере Marvell Altaplus 88SS9293 развивает скорость чтения 1,45 ГБ/с и скорость записи 1,0 ГБ/с: Твердотельный накопитель типоразмера M.2 на контроллере Marvell Altaplus 88SS9293 замечен на CES 2014

    12:3348

    Zowie Gear обновляет мышь Zowie FK: Обновленная мышь Zowie FK получила быстрое колесико прокрутки, новый датчик и полностью черный корпус

    12:05

    Появилось изображение смартфона Samsung Galaxy Note 3 Neo на шестиядерном процессоре : Предположительно, Samsung Galaxy Note 3 Neo будет представлен на MWC 2014 в феврале

    11:306

    Камера Fujifilm FinePix S8600 оборудована объективом Fujinon с 36-кратным зумом: В камере Fujifilm FinePix S8600 используется датчик типа CCD формата 1/2,3 дюйма разрешением 16 Мп

    09:0010

    Задача Prolimatech StaticBooster 14 — увеличить производительность вентилятора Ultra Sleek Vortex 14: Prolimatech StaticBooster 14 заодно снижает уровень вибраций и шума

    08:0011

    Представлена мышь Mad Catz R.A.T. TE: Для уменьшения инерционности разработчики снизили массу Mad Catz R.A.T. TE

    07:0010

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