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    31 августа 2013

    Компания Intel показала разгон SSD на выставке PAX Prime: Пользователи разгоняемых SSD Intel получат возможность повышать тактовые частоты контроллера и памяти

    21:4828

    Появилось изображение объектива Zeiss с фокусным расстоянием 85 мм и максимальной диафрагмой F/1,8 для камер Sony с байонетом E: Дата выхода и цена объектива Zeiss E 1,8/85 пока остаются неизвестными

    20:307

    Samyang готовит к выпуску объектив с фокусным расстоянием 12 мм и максимальной диафрагмой F/2 для беззеркальных камер: Объектив Samyang с фокусным расстоянием 12 мм и максимальной диафрагмой F/2 будет выпускаться в вариантах для систем Micro Four Thirds, Fuji X и Samsung NX

    15:233

    Digital Storm будет оснащать свои ПК системой водяного охлаждения HydroLux: Программа HydroLux Control Center дает полную информацию о работе системы охлаждения

    14:471

    Компания Google подтвердила покупку разработчика «умных часов» WIMM: Разработчик «умных часов» WIMM был куплен Google в 2012 году

    12:3721

    TDK уходит с рынка носителей для систем хранения данных на магнитной ленте: TDK прекращает выпуск картриджей LTO, дочернее предприятие Media Technology будет расформировано

    11:5311

    Анонсированы компьютерные корпуса Cooler Master HAF Stacker категории mod-tower: Продажи корпусов серии Cooler Master HAF Stacker стартуют в четвертом квартале

    11:2012

    Появились спецификации процессоров Intel Celeron G1820T, G1820 и G1830 (Haswell): Процессоры Intel Celeron G1820T, G1820 и G1830 (Haswell) будут выпущены в первом квартале 2014 года

    08:304

    LG Display инвестирует 750 млн. долларов в производство дисплеев для мобильных устройств: Вследствие популярности мобильных устройств растет потребность в дисплеях малого и среднего размера

    08:00

    Опубликованы новые изображения камеры Olympus OM-D E-M1: Камера Olympus OM-D E-M1 получит гибридную систему автоматической фокусировки

    07:309

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