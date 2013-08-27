  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 августа 2013

    Планшет-трансформер Samsung Ativ Q может не увидеть свет из-за нарушения патентов: Появление в продаже гибридного планшета Samsung Ativ Q находится по вопросом

    22:1636

    Новый флагманский смартфон компании Blu получит экран разрешением Full HD и 13-мегапиксельную камеру: Следующий топовый смартфон Blu получит корпус толщиной 7,7 мм

    21:3611

    Шестидюймовый планшетофон Nokia Bandit будет называться Lumia 1520: Шестидюймовый планшетофон Nokia Lumia 1520 может быть представлен 28 августа

    18:5732

    LG официально подтвердила подготовку к выпуску планшетного компьютера G Pad 8.3: Плотность пикселей экрана LG G Pad 8.3 составит 265 на дюйм

    17:554

    Чехол mophie juice pack для смартфона Samsung Galaxy S4 располагает аккумулятором ёмкостью 2300 мА•ч: Чехол mophie juice pack для смартфона Samsung Galaxy S4 оценён в 100 долларов

    17:558

    AMD обновляет планы выпуска новой продукции на 2014 и 2015 годы: AMD постепенно начинает отказываться от сокетов FM1 и AM3

    17:2528

    Корпус накопителя Silicon Power Armor A30 изготовлен из ударопрочного материала: Корпус накопителя Silicon Power Armor A30 соответствует военному стандарту MIL-STD-810G

    15:5313

    Игровая мышь Logitech G602 способна проработать до 1400 часов от двух элементов типа АА: Игровая мышь Logitech G602 получила кнопки, рассчитанные на 20 млн. нажатий

    15:3311

    Блоки питания Be Quiet! Power Zone представлены официально: Цена БП Be Quiet! Power Zone мощностью 650 Вт составляет 105 евро, 750 Вт — 125 евро, 850 Вт — 149 евро, 1000 Вт — 169 евро

    15:05

    Планшетофон Samsung Galaxy Note 3 сможет снимать видео 4K: Еще одной особенностью Galaxy Note 3 станет поддержка звука в 24-разрядном представлении

    14:3821

    Представитель Samsung подтвердил дату выхода «умных часов» Galaxy Gear и планшетофона Galaxy Note 3: «Умные часы» Samsung Galaxy Gear и планшетофон Samsung Galaxy Note 3 будут представлены 4 сентября

    14:206

    Представлены объективы Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS и Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS: Одновременно представлен объектив Sony E 50mm F1.8 в черном варианте внешнего оформления

    14:07

    Feedly предлагает платные опции за $5 в месяц: Разработчики сервиса обещают добавлять новые опции в премиум-аккаунты постоянно.

    12:32

    Представлена беззеркальная камера Sony α NEX-5T: Беззеркальная камера Sony NEX-5T поддерживает Wi-Fi и NFC

    12:3111

    Представлена «похожая на зеркальную» камера Sony α3000: Камера Sony α3000 оснащена датчиком изображения формата APS-C

    11:5818

    Mail.Ru Group откроет свой сервис хранения данных в облаке: началось тестирование: Участники тестирования могут бесплатно получить до 100 ГБ облачного хранилища.

    11:166

    Обновление лечащей утилиты Dr.Web CureIt!: В обновленной версии компонента Dr.Web Anti-rootkit была исправлена ошибка, вызывавшая появление BSOD

    10:57

    Пользователи Windows Phone 8 активнее всего используют IPv6 : то тем более удивительно, потому что его поддержка не была реализована в этой операционной системе по умолчанию, а появилась лишь в обновлении.

    10:557

    Агент Mail.Ru 3.4.1295 для Android — новая версия мессенджера: Эта программа позволяет делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS на мобильные телефоны

    10:42

    Cнижают ли технологии интерес к учебе? Исследование Hi-Tech Mail.Ru: В преддверии учебного сезона экспертный проект Hi-Tech Mail.Ru провел всероссийский опрос с целью выяснить, нужны ли гаджеты в учебе, и столько стоит собраться в школу.

    10:38

    RoundR 4.0 — скругление углов для Android-устройств: Данное приложение убирает острые углы на изображении, скругляя их.

    10:36

    Опубликованы фото смартфона Apple iPhone 5S в четвертом варианте внешнего оформления : Основной серый тон смартфона Apple iPhone 5S дополнен вставками черного цвета

    08:3038

    Kingston выпускает твердотельные накопители SSDNow E50: Твердотельные накопители Kingston SSDNow E50 выполнены в типоразмере 2,5 дюйма

    08:00

    Xiaomi превратит свою TV-приставку Xiaomi Box в игровую консоль: Компания Xiaomi собирается выпустить программное обновление в виде новой прошивки для своей TV-приставки Xiaomi Box

    07:4010

    Sony готовит к выпуску объективы 16-70mm F4 ZA OSS Vario-Tessar T * E и 18-105mm F4 G OSS E PZ с байонетом E-mount : Объективы Sony 16-70mm F4 ZA OSS Vario-Tessar T * E и 18-105mm F4 G OSS E PZ с байонетом E-mount будут представлены на этой неделе

    07:306

    Смартфон HTC One синего цвета замечен в «дикой природе»: Когда смартфон HTC One синего цвета будет представлен официально, пока неизвестно

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018