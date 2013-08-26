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    26 августа 2013

    Компания Xiaomi готовится выпустить смартфон на однокристальной системе MediaTek MT6592: Новый смартфон Xiaomi появится, скорее всего, к концу 2013 года

    22:527

    В Нидерландах смартфон LG Optimus L9 II уже представлен?: Смартфон LG Optimus L9 II оснащен экраном размером 4,7 дюйма

    22:468

    A10-6700T, самый энергоэффективный APU AMD серии A, поступил в продажу в Японии: Цена AMD A10-6700T в коробочной версии — $176

    20:5914

    Нулевой клиент ViewSonic Horizon View SD-Z245 имеет моноблочную компоновку : Продажи ViewSonic Horizon View SD-Z245 начнутся в четвертом квартале по цене $549

    19:472

    Наборы системной логики Intel 9-й серии могут оказаться несовместимыми с процессорами Haswell: Процессоры Broadwell будут прямыми преемниками модернизированной версии Haswell

    17:1075

    Oppo рассказала, как можно будет использовать тыловую сенсорную панель смартфона N1: Сенсорная панель на задней стороне смартфона Oppo N1 будет работать в различных приложениях

    16:2739

    На этой неделе AUO покажет прототип гибкого дисплея AMOLED размером 4,3 дюйма по диагонали и другие интересные разработки: Среди новинок AOU следует отметить 27-дюймовую панель для мониторов разрешением 2560 x 1440 пикселей

    15:456

    Габариты смартфона Sony Honami mini меньше, нежели у iPhone 5: Sony Honami mini может получиться самым компактным смартфоном с экраном диагональю 4,3 дюйма

    15:1414

    Флэшки Green House PicoDrive D3 развивают в режиме чтения скорость до 180 МБ/с: Флэш-накопители Green House PicoDrive D3 оснащены интерфейсом USB 3.0

    14:484

    Смартфон Sony Xperia Z1 (Honami) получит объектив семейства G: Предположительно, в камере Sony Xperia Z1 будет использоваться датчик формата 1/2,3 дюйма

    14:156

    Названы тактовые частоты семи моделей процессоров Xeon E5-2400 v2 (Ivy Bridge-EN): Данные о процессорах Xeon E5-2400 v2 (Ivy Bridge-EN) обнаружены в документации Intel

    12:482

    В этом квартале ожидается выход процессоров Intel Xeon E5-2618L v2, E5-2628L v2, E5-2648L v2 и E5-2658L v2: Процессоры Intel Xeon E5-2618L v2, E5-2628L v2, E5-2648L v2 и E5-2658L v2 предназначены для встраиваемых систем и имеют пониженное энергопотребление

    12:282

    Появились новые изображения смартфона Oppo N1: Смартфон Oppo N1 получил большой экран с узкой рамкой

    12:081

    Sony готовит к выпуску беззеркальную камеру NEX-5T: Камера Sony NEX-5T поддерживает NFC

    11:5410

    Опубликовано первое изображение и предварительные данные камеры Sony ILC-3000 (A3000): Ориентировочная цена Sony ILC-3000 — 350 евро

    11:3716

    Процессор Apple A7 будет на 31% производительнее своего предшественника: Отдельная микросхема Apple iPhone 5S будет занята отслеживанием движения при съемке

    11:2449

    Angry Birds Star Wars 2 выйдет 19 сентября : В игре будут принимать участие около 30 новых героев вселенной Star Wars, превращенных и птичек и свинок.

    11:061

    Перспектива появления дешевых планшетов iPad mini пугает тайваньских производителей: Снижение цен на планшеты Apple iPad mini или выход бюджетной модели может изменить экосистему планшетов

    10:588

    Google Play постепенно догоняет App Store по продажам игр: статистика от IDC и App Annie: В течение этого года доходы App Store в этом сегменте уменьшились примерно на 10%, в то время как Google Play показал примерно такой же рост.

    10:551

    Facebook Pages Manager 1.5 — управление страницами Facebook с Android: При помощи приложения можно публиковать обновления на страницах, отвечать на комментарии и личные сообщения

    10:48

    У 92% россиян есть мобильный телефон: результаты опроса ВЦИОМ: При этом большей части респондентов (77%) приходилось покупать аппарат не один раз, и только 15% отметили, что на данный момент это их первый мобильный телефон.

    10:461

    Гарнитура Razer Kraken 7.1 рассчитана на подключение по интерфейсу USB: Гарнитура Razer Kraken 7.1 оценена производителем в $100

    10:349

    Обновлённый портал «Москва. Наш город» предлагает москвичам принимать участие в управлении городом: Портал объединил на одной интернет-площадке три существовавших прежде портала: “Наш город», «Дороги Москвы» и «Дома Москвы».

    10:30

    Apple патентует гибкий материал, который может найти применение в петлях будущих ноутбуков MacBook: Изобретен не сам материал, а геометрическая структура, наделяющая его гибкостью

    09:3024

    Motorola обещает скоро начать продажи смартфона Moto X Developer Edition с разблокируемым загрузчиком: О цене и сроке начала продаж Moto X Developer Edition пока данных нет

    09:00

    Изображение смартфона LG Optimus L9 II появилось незадолго до официальной премьеры устройства: По предварительным данным, основой Optimus L9 II послужит однокристальная система Qualcomm Snapdragon S4 MSM8230

    08:009

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