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    25 августа 2013

    Apple и Samsung могут не раскрывать данные о прибыли, предоставленные суду в ходе патентного разбирательства: Представители Apple и Samsung отказались комментировать решение апелляционного суда

    21:191

    Завтра Microsoft и Motorola сойдутся в новом судебном процессе: Microsoft обвиняет компанию Motorola в нарушении обязательств лицензировать ключевые патенты стандартов на условиях FRAND

    20:488

    Планшет Samsung Galaxy Tab 3 7.0 будет выпущен в темно-синем варианте: Когда и на каких рынках появится темно-синий вариант Galaxy Tab 3 7.0, пока неизвестно

    15:5013

    Компания HP отчиталась за третий квартал 2013 финансового года: Чистый доход HP в третьем квартале 2013 финансового года составил 27,2 млрд. долларов

    15:125

    X-plore 3.33.03 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    13:101

    В России смартфонов Apple продается меньше, чем на общемировом рынке: исследование J’son & Partners Consulting: По данным J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2013 года в России было продано 3,6 млн смартфонов, что эквивалентно 40% от общих продаж мобильных терминалов в России.

    13:087

    WatchDroid Pro 6.1 — защита Android-аппарата в случае кражи: Приложение, которое поможет защитить от кражи телефон, работающий под управлением Android

    13:05

    Обновление Mobile Doc Scanner (MDScan) для Android — смартфон как сканер: Программа содержит ряд полезных опций, которые могут пригодиться при оцифровке документов

    12:50

    DMD Panorama 3.5 — панорамы на iPhone: Оно автоматически склеивает несколько фотографий и делает места швов незаметными.

    12:47

    Тонкий клиент HP t820 поддерживает подключение до семи мониторов: HP называет HP t820 своим самым мощным тонким клиентом

    11:5215

    Imation выпускает полностью унифицированную платформу для гибридных хранилищ с сетевым подключением Nexsan NST6000: Платформа Nexsan NST6000 поддерживает интерфейс Fibre Channel

    11:15

    Компания SteelSeries оценила гарнитуру Siberia Elite в $200: Конструкция гарнитуры SteelSeries Siberia Elite включает выдвижной микрофон

    10:486

    Google разрабатывает собственный автомобиль с прицелом на запуск сервиса беспилотных такси: Google рассчитывает пробудить у производителей автомобилей интерес к технологиям беспилотного вождения

    10:2827

    Смартфон Daxian N100i для подзарядки можно подключить непосредственно в розетку : Смартфон Daxian N100i относится к бюджетному сегменту

    10:0018

    Выручка Marvell за квартал составила 807 млн. долларов: За последние 12 кварталов компания Marvell выкупила примерно 30% своих акций, находящихся в обращении

    09:007

    Toshiba начинает строительство второй очереди предприятия Fab 5, выпускающего флэш-память: Вторая очередь фабрики Toshiba Fab 5 будет выпускать объемную флэш-память

    08:008

    Sony планирует освоить выпуск микросхем памяти ReRAM плотностью 16 Гбит в 2015 году: Для работы с ReRAM требуются собственные контроллеры

    07:008

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