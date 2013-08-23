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    23 августа 2013

    Сеть магазинов Media Markt предлагает смартфон LG G2 за 500 евро: смартфон LG G2 можно предзаказать в сети Media Markt на 100 евро дешевле, чем у других источников

    21:3311

    Huawei испытывает недостаток комплектующих для смартфона Ascend P6: Huawei намерена продать 10 млн. смартфонов Ascend P6, но испытывает недостачу дисплеев

    20:574

    Новое изображение Sony Xperia Z1 (Honami) говорит о водонепроницаемости этого смартфона: Основой Sony Xperia Z1 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 800

    20:228

    AMD объявляет о намерении продать свой объект недвижимости в Сингапуре и взять его в аренду : Подразделение AMD в Сингапуре начало действовать в 1984 году

    19:4814

    Смартфон CoolPad Grand получит SoC Nvidia Tegra 4: Смартфон CoolPad Grand будет оборудован экраном диагональю 5,9 дюйма

    19:2910

    Стив Балмер покинет кресло генерального директора Microsoft в течение следующих 12 месяцев: Стив Балмер подаёт в отставку и уйдё в течение года

    18:2677

    Система охлаждения TriFrozr видеокарты MSI GeForce GTX 780 Lightning основана на семи тепловых трубках: Видеокарта MSI GeForce GTX 780 Lightning получит три экземпляра BIOS

    17:275

    Рыночная стоимоть Xiaomi достигла 10 млрд. долларов: Рыночная стоимость Xiaomi сравнялась с Lenovo

    16:5818

    Камера Canon PowerShot SX170 IS с 16-кратным зумом оценена в $180: Продажи Canon PowerShot SX170 IS должны начаться в сентябре

    16:1510

    Смартфон Vivo X3 толщиной 5,75 мм получил дисплей разрешением 720p и качественный звуковой тракт: Смартфон Vivo X3 получил SoC MediaTek MT6589T и 1 ГБ оперативной памяти

    15:499

    У EK Water Blocks готов водоблок EK-FC780 GTX DCII для 3D-карт серии Asus GeForce GTX 780 DirectCu II: Производитель предлагает три модификации EK-FC780 GTX DCII

    15:21

    Объектив камеры Canon PowerShot SX510 HS характеризуется 30-кратным зумом: Продажи Canon PowerShot SX510 HS должны начаться в сентябре по цене $250

    14:555

    Твердотельные накопители MX Technology Express, устанавливаемые в слоты PCIe, работают без драйверов: Максимальная скорость чтения SSD MX Technology Express составляет 850 МБ/с, записи — 800 МБ/с

    14:4110

    В камере Canon PowerShot S120 используется датчик формата 1/1,7 дюйма: Первые шесть снимков серии камера Canon PowerShot S120 снимает со скоростью 12,1 к/с

    13:2813

    Видеодайджест новостей: эргономичные устройства ввода Microsoft, мини-ПК EPICT EPP-100, клавиатура Razer Tartarus, экран E Ink с питанием от NFC, аксессуар Motorola Skip и дрон AR.Drone 2.0.: Видеодайджест новостей: эргономичные устройства ввода Microsoft, мини-ПК EPICT EPP-100, клавиатура Razer Tartarus, экран E Ink с питанием от NFC, аксессуар Motorola Skip и дрон AR.Drone 2.0.

    12:29

    Компактная камера Canon PowerShot G16 оснащена встроенным адаптером Wi-Fi 802.11 b/g/n: Продажи Canon PowerShot G16 стартуют в октябре по цене $550

    11:5322

    Анонсирован объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM: Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM оснащен шаговым приводом фокусировки

    11:2711

    Навител 8.0 для Android-смартфонов с трехмерными картами и поддержкой OpenGL: Пользователям Навител Навигатор на Android-смартфонах стала доступна новая версия программы.

    09:44

    В мобильном банке «Альфа-Мобайл» доступны международные денежные переводы: Для перевода, в том числе и международного, достаточно знать только номер банковской карты получателя — других реквизитов не требуется.

    09:35

    Вышла новая версия WebMoney Keeper Mobile 3.0.50 для Android: Для установки новой версии WM Keeper Mobile достаточно найти приложение в Google.Play и нажать «установить»

    09:32

    Исследование ESET: чем дорожат пользователи мобильных устройств?: В опросе, который проходил в официальных сообществах ESET Russia на сайтах Одноклассники, Вконтакте и Facebook, приняли участие свыше 2000 пользователей.

    09:15

    ABBYY Business Card Reader работает с iOS 7: В новой версии ABBYY Business Card Reader работать с визитными карточками стало удобнее и быстрее благодаря обновленному интерфейсу.

    09:12

    Стартуют продажи игровых моноблочных ПК MSI AG2712A: Игровой моноблок MSI AG2712 имеет 27-дюймовый экран

    09:0033

    Компания Creative Technology представила игровую гарнитуру Sound Blaster Tactic3D Fury: Цена Sound Blaster Tactic3D Fury — $60

    08:30

    Монитор для профессионалов Samsung SB971 оценен производителем в $1200: В продаже монитор Samsung SB971 должен появиться в начале осени

    08:0024

    Бюджетные телефоны Nokia 106 и Nokia 107 Dual SIM оценены в 23 и 25 долл. соответственно: Аппараты Nokia 106 и Nokia 107 Dual SIM поучили дисплей TFT (65 тыс. цветов) диагональю 1,8 дюйма

    07:4020

    В тестовую лабораторию iXBT.com поступила системная плата ECS KBN-I/5200 с APU AMD A6-5200 (Kabini): На что способен APU AMD A6-5200 с TDP 25 Вт, будет рассказано в обзоре системной платы ECS KBN-I/5200

    07:0019

    Начат прием заказов на настольный 3D-сканер MakerBot Digitizer: Настольный 3D-сканер MakerBot Digitizer позволяет быстро создавать трехмерные модели небольших объектов

    03:1018

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