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    18 августа 2013

    Появились первые изображения камеры Olympus OM-D E-M1: По предварительным данным, основой камеры Olympus OM-D E-M1 будет датчик изображения разрешением 16 Мп

    21:2515

    Ассортимент Transcend пополнили карты памяти SDXC UHS-I объемом 64 и 128 ГБ: Карты памяти Transcend SDXC UHS-I объемом 64 ГБ имеют маркировку 300x, объемом 128 ГБ — 600x

    21:007

    Фоторедактор Aviary 3.0.4 для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

    17:28

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.02 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    17:151

    XenoAmp Music Player 0.258 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    17:13

    Новая версия мобильного Twitter для Android : В новом приложении Твиттера стало удобнее делиться фотографиями и предварительно просматривать твиты.

    17:11

    Dinamotxt 2.12.16 — отправка SMS с Android-планшета: Для работы приложения понадобится иметь два устройства на Android: смартфон и планшет.

    17:08

    Instagram 4.1.1 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    17:04

    Cooler Master CM Storm QuickFire Ultimate — механическая игровая клавиатура с подсветкой: В клавиатуре Cooler Master CM Storm QuickFire Ultimate используются механические клавиши Cherry MX

    09:0016

    В Сети появились фотографии корпуса и других частей смартфона Apple iPhone 5S золотистого цвета: Выход смартфона Apple iPhone 5S ожидается 10 сентября

    08:0038

    Смартфон BlackBerry 9720 уже можно приобрести в Великобритании: Смартфон BlackBerry 9720 уже можно купить по цене 180 фунтов стерлингов

    07:4011

    Доля Android на рынке ОС для смартфонов достигла 79%: Во втором квартале 2013 года было отгружено 177,898 млн. смартфонов с ОС Android

    07:0049

    Планшет Archos 80b Platinum получит восьмидюймовый дисплей IPS разрешением 1024 x 768 пикселей: На планшет Archos 80b Platinum можно оформить предварительный заказ по цене 200 долл.

    06:4510

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