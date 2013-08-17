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    17 августа 2013

    HabitRPG 0.0.4 — органайзер, превращающий выполнение плана в увлекательную игру: Приложение построено по принципу игр RPG — успешно справляясь с поставленными целями, вы получаете деньги и опыт.

    19:57

    Срок гарантии на блок питания EVGA SuperNOVA 1000 P2 мощностью 1000 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum — 10 лет: Блок питания EVGA SuperNOVA 1000 P2 оснащен полностью модульной кабельной системой

    11:3018

    Устройства Samsung SM-Z9005 с ОС Tizen начали поступать к разработчикам: Появление первого аппарата с ОС Tizen в розничной продаже ожидается в октябре

    11:0110

    Специалисты Panasonic научили никель-кадмиевые аккумуляторы не бояться холода: Никель-кадмиевые аккумуляторы Panasonic Cadnica GT рассчитаны на работу при температурах до -40°С

    09:0012

    Блоки питания Antec HCG-750M и HCG-850M оснащены комбинированными кабельными системами: На блоки питания Antec HCG-750M и HCG-850M распространяется действие пятилетней гарантии

    08:001

    Поставки 3D-карт Nvidia во втором квартале 2013 года сократились на 8,9%: Доля рынка 3D-карт, принадлежащая AMD, во втором квартале 2013 года увеличилась до 38%

    07:0012

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