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    14 августа 2013

    Amazon предлагает приобрести хромбук Samsung за $220: Стоимость хромбука Samsung снизилась на 30 долларов

    23:1423

    Смартфон Nokia Lumia 825 обзаведётся экраном диагональю 5,2 дюйма и четырёхъядерной SoC: Смартфон Nokia Lumia 825 получит SoC Snapdragon 400 с четырьмя процессорными ядрами

    19:2737

    В комплект Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop входит клавиатура и мышь: Продажи Sculpt Ergonomic Desktop стартуют в этом месяце по цене $130

    18:5131

    LG готовит планшет G Pad с экраном диагональю 8,3 дюйма: Разрешение экрана планшета LG G Pad составит 1920 х 1200 точек

    18:1810

    Samsung предлагает желающим придумать новое устройство с использованием гибкого экрана: Samsung объявила конкурс на создание концепции устройства с гибким дисплеем

    17:4473

    Охлаждающая подставка Spire Odyssey 342 получила 200-миллиметровый вентилятор: Охлаждающая подставка Spire Odyssey 342 оценена в 26 долларов

    16:595

    HP готовит неизвестное устройство Slate 8 Pro с SoC Tegra 4: HP Slate 8 Pro получит дисплей с разрешением 1600 х 1200 точек

    13:4911

    Стали известны характеристики трёх процессоров AMD Richland: Sempron 250, Athlon X2 350 и Athlon X4 750: AMD готовит новые процессоры Sempron 250, Athlon X2 350 и Athlon X4 750

    13:205

    System Cleaner v.7.3.6 - набор утилит для очистки жестких дисков ПК: Набор утилит для очистки жестких дисков ПК

    10:20

    SUPERAntiSpyware v.5.6.1030 - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    09:45

    Шасси для внешнего хранилища CRU RTX800-TR оснащено интерфейсом Thunderbolt : Внешнее хранилище на базе CRU RTX800-TR может иметь объем до 32 ТБ

    09:308

    Мобильный сервис Google попал в поле зрения злоумышленников: Обратная сторона полезного: мобильный сервис Google попал в поле зрения злоумышленников

    09:10

    Твердотельные накопители SanDisk X210 демонстрируют в режиме чтения скорость до 505 МБ/с: В твердотельных накопителях SanDisk X210 используется 19-нанометровая флэш-память

    09:006

    Представлена первая утилита дешифровки для пострадавших от Trojan.Encoder.252: «Доктор Веб» разработала утилиту, успешно справляющуюся с последствиями вредоносных действий троянца-шифровальщика Trojan.Encoder.252

    08:355

    Epson M-V340 — самый маленький в мире инерциальный измерительный модуль: Специалисты Epson создали инерциальный измерительный модуль M-V340 массой менее грамма

    08:303

    Представлен сервис удаленного администрирования Panda с поддержкой iOS: Последняя версия сервиса удаленного администрирования Panda Cloud Systems Management (PCSM) позволяет IT-отделам оперативно реагировать на инциденты, диагностировать проблемы и предпринимать соответствующие действия удаленно со своих устройств iPhone или

    08:00

    Корпуса для ПК серии Enermax iVektor имеют резиновое покрытие: Доступно три цветовых варианта корпусов Enermax iVektor: черный, красный и белый

    08:008

    Прибыль Nikon за год сократилась на 72%, что заставило производителя пересмотреть планы в отношении фотокамер системы Nikon 1: Компания Nikon отчиталась за квартал, завершившийся 30 июня 2013 года

    07:3024

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