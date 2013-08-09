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    9 августа 2013

    Игровой ноутбук MSI GS70 Stealth с 17-дюймовым экраном весит всего 2,65 кг: В ближайшее время на сайте iXBT.com будет опубликован обзор игрового ноутбука MSI GS70 Stealth

    23:0925

    Названа цена смартфона LG G2 в Европе: Смартфон LG G2 в Европе будет стоить 599 евро

    19:1513

    LG Optimus L1 II — бюджетный смартфон с трёхдюймовым дисплеем и процессором Qualcomm MSM7225A: Цена устройства LG Optimus L1 II составляет 95 долларов

    17:345

    В онлайновом магазине Lenovo уже можно заказать планшет Lenovo Miix 10: Цена Lenovo Miix 10 с учётом купона на скидку в онлайновом магазине Lenovo составляет 480 долларов

    15:598

    All My Movies v.7.6 - новая версия каталогизатора фильмов: Новая версия каталогизатора фильмов

    11:304

    DeviceLock v.7.2.51171 - программа для разграничения прав доступа и задания политик безопасности: Программа для разграничения прав доступа и задания политик безопасности

    10:551

    PureSync v.3.7.7 - бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий: Бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий

    10:20

    Новая версия процессорного кулера Prolimatech Armageddon окрашена в черный цвет и украшена синими полосками: Prolimatech выпускает новую версию процессорного кулера Armageddon

    10:0016

    n-Track Studio v.7.0.2 Build 3052 Final - программа для редактирования музыкальных файлов: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    09:45

    Разделение ST-Ericsson завершилось: Ericsson и STMicroelectronics получили обратно свои подразделения, работавшие в составе СП ST-Ericsson

    09:302

    Вышел Dr.Web для почтовых серверов MS Exchange 6.00.1: «Доктор Веб» сообщает об обновлении продукта Dr.Web для почтовых серверов MS Exchange версии 6.00.1

    09:10

    Опубликованы спецификации SATA 3.2: В SATA 3.2 входит SATA Express, новые форм-факторы, улучшения в управлении питанием и работе гибридных накопителей

    09:009

    Вышел "Органайзер ЛидерТаск" 8 - сервис управления делами: "Органайзер ЛидерТаск" выпустила 8-ю версию одноименного сервиса управления делами

    08:351

    Компания Turtle Beach будет поглощена компанией Parametric Sound: Компания, образованная слиянием Turtle Beach и Parametric Sound, будет называться Parametric Sound, но марка Turtle Beach будет сохранена

    08:306

    Softline представила новую версию корпоративного портала DeskWork Q2 2013: Очередная версия корпоративного портала DeskWork - 2013Q2 станет доступной пользователям 8 августа 2013 года

    08:00

    На следующей неделе Plextor покажет прототип SSD M6 толщиной 5 мм на базе контроллера Marvell 88SS9187: Plextor привезет на Flash Memory Summit and Exhibition накопители серии M5S

    08:002

    На выпуск объектива Петцваля за неделю было собрано более миллиона долларов : Объектив, созданный в позапрошлом веке, будут выпускать в России

    02:00111

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