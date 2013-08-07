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    7 августа 2013

    LG G2 — «первый смартфон без боковых кнопок» — представлен официально: Производитель считает, что смартфон LG G2 «открывает новое направление в дизайне смартфонов»

    21:0536

    В серию Virtium DecaStor вошли SSD объемом 80, 160 и 300 ГБ с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Твердотельные накопители Virtium DecaStor выполнены в типоразмерах 1,8 и 2,5 дюйма

    20:273

    Начались продажи беспроводных мостов Trendnet TEW-800MB: Мост Trendnet TEW-800MB поддерживает сети Wireless AC и Wireless N

    19:34

    Миниатюрный флэш-накопитель Integral Memory Fusion 3.0 в металлическом корпусе оснащен интерфейсом USB 3.0: В режиме чтения флэшка Fusion 3.0 развивает скорость до 140 МБ/с, а в режиме записи — до 20 МБ/с

    18:583

    Появилась информация о процессорах Intel Celeron 2980U и Core i5-4300U: Новые процессоры Intel Celeron 2980U и Core i5-4300U получили по два ядра и TDP 15 Вт

    18:26

    Графический процессор 3D-карты MSI GTX 760 Hawk разогнан до 1176 МГц: Печатная плата и система охлаждения 3D-карты MSI GTX 760 Hawk отличаются от таковых референсного образца

    18:05

    Vtx3D представила новые видеокарты Radeon HD 7790 и HD 7850, относящиеся к линейке V-champ: Видеокарты Vtx3D V-champ получили СО с парой вентиляторов

    17:292

    Основой промышленного ПК MSI MS-9A29 служит процессор Intel Atom D2550: Компактный ПК MSI MS-9A29 имеет пассивное охлаждение

    15:026

    Zeiss выпустит первый объектив новой серии для зеркальных фотокамер верхнего сегмента осенью этого года: Серию «бескомпромиссных» объективов Zeiss откроет модель с фокусным расстоянием 55 мм и максимальной диафрагмой F/1,4

    14:4323

    Фотокамера Nikon Coolpix S6600 оснащена поворотным сенсорным экраном, который понимает жесты, и адаптером Wi-Fi: Камера Nikon Coolpix S6600 поддерживает съемку видеороликов в формате Full HD со стереозвуком

    14:102

    Появились предварительные сведения о 20-нанометровых GPU AMD под условным названием Pirate Islands: За семейством GPU AMD Volcanic Islands последует семейство Pirate Islands, включающее модели Bermuda, Fiji и Treasure Island

    12:0112

    Доля Android на рынке планшетов за год увеличилась с 38,0% до 62,6%, доля iOS — сократилась с 60,3% до 32,5% : ОС Android и iOS поменялись местами на рынке планшетов

    10:4332

    Цены на 3D-карты Radeon HD 7990 (Malta) снизились до $700: Снижение цен на 3D-карты Radeon HD 7990 позволит им успешнее конкурировать с моделями верхнего уровня на GPU Nvidia

    09:5011

    Ассортимент Koolance пополнили блоки для соединения водоблоков нескольких 3D-карт GTX 780 и Titan: Цена CNT-VDB4 равна $59,99, CNT-VDB3 — $50,99, CNT-VDB2 — $42,49 и CNT-VDB1 — $39,49

    09:441

    В механической клавиатуре с подсветкой Tt eSports Poseidon используются клавиши Cherry MX Blue: Клавиатура Tt eSports Poseidon оценена в $80

    09:2413

    Ноутбук Sol оснащён солнечной панелью, которая позволит полностью зарядить аккумулятор за два часа: Цена ноутбука Sol составит 300 долларов

    07:4029

    Смартфон HTC One синего цвета станет эксклюзивом оператора Verizon : Предположительно, устройство HTC One синего цвета может быть представлено 22 августа

    06:553

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