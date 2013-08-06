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    6 августа 2013

    Смартфон Changhong Z9 будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч: Смартфон Changhong Z9 получит гигантский аккумулятор при достаточно тонком корпусе

    22:4415

    Смартфон Pantech Vega LTE-A получил экран диагональю 5,6 дюйма разрешением Full HD и SoC Snapdragon 800: Смартфон Pantech Vega LTE-A располагает SoC Snapdragon 800

    17:4112

    Компания Nikon выпустила внешнюю вспышку начального уровня Speedlight SB-300: Рекомендованная цена вспышки Nikon Speedlight SB-300 примерно равна $150

    17:2314

    Oppo планирует выпустить смартфон под именем N1 с упором на фотографические возможности : Смартфон Oppo N1 получит 12-мегапиксельную камеру и чип Owl

    16:0312

    Разработка Crossbar позволяет создавать микросхемы памяти типа RRAM площадью 200 мм2 объёмом 1 ТБ: Crossbar создала массив резистивной памяти на комерческой фабрике

    15:3633

    NEWT Professional v.2.5 Build 252 - программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows: Программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows

    09:45

    Компания Nikon представила универсальный объектив AF-S DX Nikkor 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR: Цена объектива AF-S DX Nikkor 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR — $600

    09:2759

    J. River Media Center v.18.0.212 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    09:10

    Acer анонсировала бюджетный смартфон Liquid Z3: Acer Liquid Z3 оценен в 99 евро

    08:5010

    EarthView v.4.3.0 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    08:352

    За год Apple утратила почти половину своей доли рынка планшетов: Аналитики IDC заметили замедление рынка планшетов

    08:30120

    TSMC может потерять часть заказов на выпуск микросхем Qualcomm: Globalfoundries предлагает контрактное производство на более выгодных условиях, чем TSMC

    08:006

    Shadow Defender v.1.3.0.454 - программа для защиты ОС Windows от вредоносного ПО: Программа для защиты ОС Windows от вредоносного ПО

    08:00

    Китайские регуляторы заинтересовались двумя поставщиками Apple в связи с загрязнением окружающей среды: Заводы Foxconn и UniMicron сбрасывают в реки воду, загрязненную тяжелыми металлами

    07:3027

    В Великобритании за смартфон Nokia Lumia 1020 просят 490 фунтов стерлингов : Смартфон Nokia Lumia 1020 оснащен камерой разрешением 41 Мп

    07:0013

    Компания Zopo к концу года планирует заменить в своих смартфонах четырёхъядерные процессоры MediaTek MT6589 на восьмиядерные MediaTek MT6592: Первым смартфоном, который получит восьмиядерный процессор MediaTek MT6592 станет Zopo C7 — новый планшетофон с дисплеем диагональю шесть дюймов

    06:507

    Компания Nokia работает над модификацией смартфона Nokia Lumia 625 с поддержкой двух карт SIM: На канале @NokiaLebanon социальной сети Twitter появилось сообщение, указывающее на то, что в скором времени компания Nokia представит модификацию смартфона Lumia 625 с двумя картами SIM

    06:307

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