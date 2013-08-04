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    4 августа 2013

    Появились изображения, на которых, как утверждается, запечатлен смартфон HTC One Max: Смартфон HTC One Max получит экран размером 5,9 дюйма

    23:019

    В течение этого года Motorola выпустит ещё несколько смартфонов линейки Moto X: Motorola выпустит несколько более дешёвых смартфонов линейки Moto X

    22:147

    Продажи камер со сменными объективами быстро сокращаются: Рынок камер со сменными объективами в первом полугодии сократился на 20%

    13:0545

    Apple называет «драконовским и карательным вторжением» требование министерства юстиции США разрешить ссылки на магазины конкурентов: Apple вступает в столкновение с правительством США в деле о ценовом сговоре с издателями

    08:0067

    Планшетный компьютер Asus MeMO Pad HD 7 стал доступен для предварительного заказа: Поставки устройства Asus MeMO Pad HD 7 начнутся 11 августа

    07:4014

    Появились изображения смартфона Samsung Galaxy Folder, выполненного в форм-факторе «раскладушки»: Данных о цене Samsung Galaxy Folder пока нет

    07:3023

    Qualcomm не планирует выпускать восьмиядерный процессор: В компании Qualcomm отрицательно относятся к наращиванию числа ядер в мобильных процессорах

    07:0032

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