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    3 августа 2013

    Обновление Навител Навигатор 7.5.0.2169 для iOS: В новой версии программы исправлено лишнее потребление памяти

    21:56

    Министерство юстиции США считает, что Apple должна разрешить ссылки на онлайновые магазины конкурентов: Сговор, спланированный и организованный Apple, позволил поднять цены на электронные книги

    21:4025

    Ноутбук CyberPowerPC Fang Taipan M2 может предложить две видеокарты GeForce GTX 780M и процессор Core i7-4930MX Extreme: Ноутбук CyberPowerPC Fang Taipan M2 имеет массу 4 кг и получил две камеры

    19:5724

    Новый смартфон компаний Blackberry и Porsche Design создан на основе модели BlackBerry Z10: Новый смартфон компаний Blackberry и Porsche Design будет носить имя P9982

    18:466

    Мини-ПК Shuttle DS47 представлен официально: Цена мини-ПК Shuttle DS47 составляет 184 евро

    13:5516

    Sharp завершила квартал в минусе, но нарастила доход почти на треть: Японский производитель электроники и полупроводниковых изделий выбирается из кризиса

    12:302

    Motorola Mobility обвинили в нарушении патентов на MPEG-2: В активе компании MPEG LA — более 1000 патентов, касающихся MPEG-2

    11:4722

    По данным DRAMeXchange, рост цен на флэш-память типа NAND сменился снижением: Контрактные цены на флэш-память типа NAND во второй половине июля упали на 6-9%

    11:20

    STMicroelectronics выпускает самый маленький в мире модуль электронного компаса: В корпусе LSM303C размерами 2 x 2 x 1 мм заключен трехосевой акселерометр и трехосевой магнитометр

    10:554

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