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    1 августа 2013

    Смартфон Moto X представлен официально: Смартфон Moto X получил экран типа AMOLED размером 4,7 дюйма по диагонали

    23:5044

    Специалисты iFixit разобрали портативную игровую приставку Nvidia Shield: Специалисты iFixit поставили консоли Nvidia Shield 6 баллов из 10

    22:5514

    5 августа Pantech представит смартфон Vega LTE-A на платформе Qualcomm Snapdragon 800: Pantech Vega LTE-A получит экран диагональю 5,6 дюйма разрешением Full HD

    22:034

    Видеодайджест новостей: второе поколение планшетов Google, устройство Chromecast, мобильная рабочая станция Dell Precision M3800, твердотельные накопители Asus и SanDisk: Видеодайджест новостей: второе поколение планшетов Google, устройство Chromecast, мобильная рабочая станция Dell Precision M3800, твердотельные накопители Asus и SanDisk

    20:001

    Sigma предлагает услугу смены крепления объектива: За плату Sigma переделает объектив, чтобы он подходил к камерам другой системы

    17:407

    Смартфон Samsung Galaxy S4 Active тоже может получить модификацию с однокристальной системой Snapdragon 800: Новая версия смартфона Samsung Galaxy S4 Active будет поддерживать LTE-A

    16:137

    Емкость мобильного аккумулятора Just Mobile Gum++ равна 6000 мА∙ч: В Европе мобильный аккумулятор Just Mobile Gum++ стоит около 85 евро

    15:159

    Внешний твердотельный накопитель RevuAhnTech MySSD Warp USB развивает скорость передачи данных до 450 МБ/с: RevuAhnTech называет MySSD Warp USB самым быстрым внешним твердотельным накопителем

    14:587

    В Сети было замечено устройство Nokia RX-114, которое может являться планшетным компьютером: В базах бенчмарка GFXBench засветилось устройство с индексом RX-114, работающее под управлением ОС Windows

    14:3418

    Четыре снимка фрагментов 3D-карты MSI GeForce GTX 780 Lightning дают некоторое представление о системах ее охлаждения и питания: Выход 3D-карты MSI GeForce GTX 780 Lightning намечен на 7 августа

    14:333

    Смартфон Samsung Galaxy Folder, выполненный в форм-факторе «раскладушка», получит два дисплея AMOLED диагональю 3,67 дюйма: Смартфон Samsung Galaxy Folder получит 2 ГБ оперативной памяти

    14:0117

    TI HD3SS2521 — первая в отрасли микросхема DockPort, объединяющая в один кабель DisplayPort, USB и питание: Специалисты Texas Instruments создали однокорпусное решение DockPort для стыковочных станций, ПК и планшетов

    13:062

    Ассортимент Enermax пополнили охлаждающие подставки для ноутбуков Aeolus Vegas, AeroOdio, Aeolus Pure, Twisterflow 15 и Twisterflow 17: В подставках Aeolus Vegas, AeroOdio, Aeolus Pure, Twisterflow 15 и Twisterflow 17 используются вентиляторы производства Enermax

    11:552

    USBDeview v.2.25 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    11:30

    Panasonic называет Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 самым светосильным автофокусным объективом системы Micro Four Thirds: Информации о цене и сроках появления объектива Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2 в продаже пока нет

    11:2813

    Появились данные о стоимости процессоров Intel Ivy Bridge-E: Два из трех процессоров серии, Core i7-4930K и Core i7-4960X, окажутся доступнее предшественников

    11:2512

    Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GX7 оснащена стабилизатором и поворотным электронным видоискателем : Камера Panasonic Lumix DMC-GX7 системы Micro Four Thirds имеет разрешение 16 Мп

    11:0427

    ALLPlayer v.5.6 - бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтитров: Бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтиторов

    10:20

    Система жидкостного охлаждения Zalman Reserator 3 Max совместима со всеми современными настольными процессорами: Для СВО Reserator 3 Max выбрана традиционная схема компоновки

    10:1415

    Предварительная версия Windows 8.1 Корпоративная: В блоге Windows была опубликована информация о доступности для загрузки предварительной версии Windows 8.1

    09:45

    Троянец, использующий новую уязвимость, распространяется через каталог приложений для Android: «Доктор Веб» обнаружила первую вредоносную Android-программу, для распространения которой используется известная с недавнего времени уязвимость Master Key

    09:104

    Сервис MakeCloud предоставил пользователям возможности ускоренной настройки ИТ-инфраструктуры: «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») опубликовала ряд обновлений для платформы IaaS-сервиса MakeCloud.

    08:35

    Планшеты Surface пока не принесли Microsoft ни цента прибыли: Выход Microsoft на рынок планшетов по итогам трех кварталов успешным назвать нельзя

    08:3054

    NEC уходит с рынка смартфонов: NEC не будет конкурировать с Apple, Samsung и другими участниками рынка смартфонов

    08:0026

    Новая версия Panda Cloud Office Protection 6.70 с интегрированным управлением сетью: Впервые пользователи смогут установить и попробовать сервис удаленного управления и мониторинга Panda Cloud Systems Management автоматически из консоли Panda Cloud Office Protection 6.70. Новая версия 6.70 содержит улучшенные возможности обнаружения угроз

    08:00

    Спецификацией USB 3.1 стандартизована скорость 10 Гбит/с: Пришла пора интерфейса SuperSpeed USB 10 Гбит/с

    07:3057

    Panasonic KX-PRX120 — стационарный телефон (DECT) с сенсорным дисплеем и ОС Android 4.0: Ёмкость аккумуляторной батареи телефона Panasonic KX-PRX120 составляет 1450 мА·ч

    07:0033

    Гарнитура CM Storm Pulse-R получила 42-миллиметровые излучатели: Гарнитуру CM Storm Pulse-R можно приобрести по цене 90 долларов

    06:301

    Xiaomi анонсировала свой самый доступный смартфон – Red Rice: Xiaomi Red Rice оценен в $130

    00:529

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