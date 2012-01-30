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    30 января 2012

    Основой тонкого клиента Wyse R10L с поддержкой Microsoft RemoteFX послужила платформа AMD: Габариты изделия — 250 x 225 x 53 мм

    22:3517

    Alesis выпускает три контроллера MIDI с интерфейсом USB: Q61, QX61 и QX25: Наряду с интерфейсом USB, контроллеры Alesis Q61, QX61 и QX25 имеют и традиционный интерфейс MIDI

    21:552

    За три месяца было продано шесть миллионов планшетов Amazon Kindle Fire: Козырем Amazon с самого начала стало наличие внушительной базы лояльных покупателей

    20:186

    Samsung GALAXY S Advance — смартфон с двухъядерным процессором частотой 1 ГГц под управлением Android 2.3: Аппарат комплектуется сенсорным экраном Super AMOLED диагональю 4 дюйма

    20:0619

    OWC предлагает владельцам Macbook Air твердотельные накопители Mercury Aura Pro Express 6G объемом 480 ГБ: В накопителях используется контроллер производства SandForce

    19:3016

    OWC предложила корпоративным заказчикам линейку SSD Mercury Enterprise Pro 6G: Стоимость представителей серии варьируется от $629 до $2199 в зависимости от объема

    18:556

    Micron может выкупить часть акций Elpida на сумму 500 млн. долларов: В Elpida не комментируют эту информацию

    18:151

    Фото дня: 3D-карта Radeon HD 7950 в исполнении Sapphire с фирменной системой охлаждения с одним вентилятором: Компоненты карты работают на референсных частотах

    17:4219

    Появились первые данные о производительности однокристальной системы Qualcomm MSM8960: Результат, показанный аппаратной платформой Qualcomm, близок к результату NVIDIA Tegra 3

    17:351

    XP-AntiSpy v.3.98-2 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    13:15

    Registry First Aid v.8.2 - утилита для очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    12:401

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.3.4 - сетовой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    12:05

    Mp3 Ripper v.6.6.5 - бесплатная программа для создания копий CD-дисков: Бесплатная программа для создания копий CD-дисков

    11:30

    Ассортимент Intel пополнили процессоры Core i5-2380P, i5-2450P и i5-2550K с заблокированным GPU: Модели Intel Core i5-2380P, i5-2450P и i5-2550K построены на микроархитектуре Sandy Bridge

    11:0036

    Google Earth v.6.2.0 — клиент, отображающий "живую" карту Земли: Клиент загружается с сайта и отображает живую карту Земли

    10:553

    FotoMix v.8.7.5 - небольшая программа для обработки цифровых изображений: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    10:20

    Apogee представила 64-канальный интерфейс Thunderbolt и модуль 16x16 Analog I/O Module: Обе новинки рассчитаны на использование совместно с многоканальной системой ввода-вывода Symphony I/O

    10:006

    Lame v.3.99.4 - популярная программа-кодировщик MP3-файлов: Популярная программа-кодировщик MP3-файлов

    09:45

    Advanced HostMonitor v.9.10 - программа мониторинга доступности серверов: Новая версия программы мониторинга доступности серверов

    09:10

    Lenovo оснащает 14-дюймовый ноутбук IdeaPad Y470p 3D-картой Radeon HD 7690M: Основой системы служит четырехъядерный процессор Intel Core i7

    09:005

    PeaZip v.4.4 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    08:351

    В Швеции начался прием заказов на бюджетный Android-смартфон LG Optimus L3 E400: Данных о CPU и объеме оперативной памяти смартфона — нет

    08:027

    SUPERAntiSpyware v.5.0.1144 Final - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    08:00

    Названа цена и срок начала продаж микрофона Apogee MiC для устройств с iOS и Mac OS: Микрофон «студийного качества» Apogee MiC стоит $199

    08:0012

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