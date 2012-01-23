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    23 января 2012

    Нетбук ASUS Eee PC R051BX справляется с видео Full HD благодаря APU AMD C-60: В плюсы также можно записать матовый экран

    23:0815

    Zignum делает подставки для ноутбуков из бамбука: Модели Bamboo One и Bamboo Two стоят 40 и 50 евро соответственно

    21:528

    Флэш-накопители Transcend JetFlash 780 оснащены интерфейсом USB 3.0: Новинки будут доступны в модификациях ёмкостью 8 и 16 ГБ

    21:3814

    Netgear Media Storage Router WNDR4700: комбинация беспроводного маршрутизатора и NAS: Модель обеспечивает увеличение зоны покрытия Wi-Fi и пропускную способность до 900 Мбит/с

    20:558

    Основой микроконтроллеров Infineon XMC4000 стало ядро ARM Cortex-M4: 32-разрядные микроконтроллеры Infineon XMC4000 предназначены для промышленной электроники

    20:352

    Jaangle v.0.98g - бесплатный музыкальный органайзер с расширенными возможностями поиска по внутренней базе: Бесплатный музыкальный органайзер с расширенными возможностями поиска по внутренней базе

    16:10

    ChrisTV Online! v.6.90 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    15:351

    Оптический привод Lite-On iHBS112-04 способен записывать диски BD-R на скорости 12x: Автоматическая балансировка шпинделя позволяет снизить уровень шума и вибрации

    15:1040

    Acoustica v.5.0 Build 43 - программа для обработки и редактирования аудио-файлов: Программа для обработки и редактирования аудио-файлов

    15:00

    Основой системной платы Gigabyte M7V90PI стал чипсет VIA VX900: Плата Gigabyte M7V90PI оснащена видеовыходами D-Sub и DVI

    14:305

    Corsair предлагает оригинальные наборы кабелей для модульных блоков питания: В наборах различных цветов каждый провод заключен в собственную оплётку

    14:3015

    RarZilla Free Unrar v.4.1.9 - бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов: Бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов

    14:253

    SuperEdi v.4.3.2 - бесплатный, но достаточно функциональный текстовый редактор: Бесплатный, но достаточно функциональный текстовый редактор

    13:50

    Для системной платы Gigabyte MSH61DK выбран типоразмер mini-ITX: Системная плата Gigabyte MSH61DK рассчитана на процессоры в исполнении LGA 1155

    13:479

    WSUS Offline Update v.7.3 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    13:15

    McAfee AVERT Stinger v.10.2.0.484 - утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    12:40

    Ассортимент MSI пополнился низкопрофильными 3D-картами серии R6570: Модель MSI R6570-MD1GD3/LP имеет 1 ГБ памяти, MSI R6570-MD2GD3/LP — 2 ГБ

    12:308

    Wifi Analyzer 3.0.3 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    12:14

    TrueCaller 2.75 для Android позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    12:11

    Picture Effect Magic 2.2 — обработка фотографий на устройствах с iOS : Picture Effect Magic может искажать изображение, накладывать мозаику на выбранную область, размывать изображение

    12:08

    Calibre v.0.8.36 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    12:05

    IP Cam Viewer Basic 4.3.2 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    12:02

    aTypo Picture 3.43 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    12:00

    «Мобильный спасатель» для iPhone — кнопка SOS от МЧС России: Всего одним нажатием на нее человек может позвонить в службу спасения и оповестить sms-сообщением близких, родственников и знакомых, о том, что он попал в чрезвычайную ситуацию или произошел экстренный случай

    11:531

    Process Hacker v.2.27 - утилита для управления процессами и сервисами в Windows: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    11:30

    3D-карта Radeon HD 7950 будет отличаться от Radeon HD 7970 системой охлаждения?: В Сети появились первые изображения Radeon HD 7950

    11:156

    Daemon Tools Lite v.4.45.2 - популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков: Популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков

    10:55

    CrystalDiskInfo v.4.2.0a - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    10:20

    Появились данные о производительности AMD Radeon HD 7950 в тесте 3Dmark11: Младшая карта серии Radeon HD 7900 имеет хороший разгонный потенциал

    10:008

    GPU-Z v.0.5.8 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    09:45

    Geekbench v.2.2.6 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК

    09:10

    Видеоредактор Video Splitter 3.0 - теперь с поддержкой AVC/H.264: Вышел Video Splitter 3.0

    08:35

    В ICQ появилось радио: ICQ и MOSKVA.FM запустили совместный сервис, онлайн-радио в ICQ

    08:00

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