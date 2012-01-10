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    10 января 2012

    Накопитель Lexar JumpDrive S73 оснащен интерфейсом USB 3.0: Lexar JumpDrive S73 выпускается в четырех вариантах объема

    21:503

    Корпуса «флэшек» Team C118 сделаны из силикона: Корпус обеспечивает защиту накопителя Team C118 от ударов и выполняет декоративную функцию

    20:354

    CES 2012: Huawei представила ультратонкие Android-смартфоны Ascend P1 и Ascend P1 S: Оба смартфона построены на однокристальной платформе Texas Instruments OMAP 4460

    20:1423

    Verbatim анонсировала новую линейку твердотельных накопителей: Серия включает в себя модели с интерфейсом SATA 3 Гбит/с и 6 Гбит/с

    20:10

    MSI привезла на CES 2012 системные платы на чипсете Z77 и систему GUS второго поколения: Публике была представлена модель премиум-класса Z77A-GD80 и её упрощённая версия Z77A-GD65

    19:001

    CES 2012: встраиваемая флэш-память SanDisk iNAND Ultra выпускается по нормам 19 нм: Максимальный объем модулей SanDisk iNAND Ultra равен 64 ГБ

    18:316

    CES 2012: Xperia ion — второй Android-смартфон под брендом Sony: Аппарат оснащен двухъядерным CPU частотой 1,5 ГГц

    18:258

    У Koolance готов водоблок для 3D-карт AMD Radeon HD 7970 — Koolance VID-AR797: Данных о цене водоблока Koolance VID-AR797 для 3D-карт AMD Radeon HD 7970 пока нет

    18:04

    SanDisk выпускает самую быструю в мире карту памяти SDXC объемом 128 ГБ: Новая карта демонстрирует скорости чтения и записи до 45 МБ/с

    17:321

    Анонсирован объектив Sigma APO 180mm f/2.8 EX DG OS Macro HSM : Sigma APO 180mm f/2.8 EX DG OS Macro HSM — первый в мире макрообъектив с фокусным расстоянием 180 мм и максимальной диафрагмой F/2,8

    17:207

    CES 2012: LG Spectrum, Android-смартфон с поддержкой LTE и процессором частотой 1,5 ГГц, представлен официально: Дисплей смартфона диагональю 4,5 дюйма выполнен на базе панели типа IPS

    17:142

    Системная плата ASUS Z9PE-D8-WS оснащена двумя процессорными гнёздами LGA 2011: Модель для рабочих станций предназначена для восьмиядерных процессоров Sandy Bridge-EP

    16:5510

    Volumouse v.2.0 - бесплатная утилита, обеспечивающая удобный способ управления уровнем звука в системе : Бесплатная утилита, обеспечивающая простой и удобный способ управления уровнем звука в системе

    15:00

    ExtractNow v.4.64 - небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы: Небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы

    14:25

    CES 2012: представлен WP7-смартфон HTC Titan II с камерой разрешением 16 Мп и поддержкой LTE: В сердце устройства — CPU частотой 1,5 ГГц

    14:046

    SyncBackSE v.6.0.12.0 - программа для создания резервных копий и синхронизации файлов: Программа для создания резервных копий и синхронизации файлов

    13:502

    Advanced SystemCare v.5.1.0 Final - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    13:15

    Rainmeter v.2.2 Final - утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows: Утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows

    12:40

    Tweak-7 v.1.0 Build 1130 - утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    12:05

    Windows Firewall Control v.3.1.0.3 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven

    11:30

    CDBurnerXP v.4.4.0 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    10:55

    CES 2012: смартфон Sony Xperia S (Nozomi) с 12-мегапиксельной камерой и CPU частотой 1,5 ГГц представлен официально: Диагональ экрана аппарата составляет 4,3 дюйма, разрешение — 1920 х 1080 точек

    10:3538

    IObit SmartDefrag v.2.3.0 - бесплатный дефрагментатор под Windows: Хороший бесплатный дефрагментатор под Windows

    10:20

    CES 2012: флагманский смартфон Nokia Lumia 900 под управлением Windows Phone 7 представлен официально: Устройство оснащается процессором частотой 1,4 ГГц и дисплеем диагональю 4,3 дюйма

    09:5728

    GoodSync v.9.0.2.4 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    09:45

    CES 2012: ASUS представила планшеты Eee Pad MeMO ME171 и ME370T под управлением Android 4.0: Первый построен на SoC Qualcomm 8260, второй — на NVIDIA Tegra 3

    09:1317

    UltraDefrag v.5.0.1 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows : Бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows

    09:10

    ASUS добавила в семейство нетбуков Eee PC модели 1025C, 1025CE, X101CH и 1225B: Модели ASUS Eee PC 1025C, 1025CE и X101CH построены на платформе Intel Cedar Trail, модель 1225B — на платформе AMD Brazos

    09:008

    Zoom Player v.8.10 Final - мощный и удобный медиаплеер: Мощный и удобный медиаплеер

    08:35

    Fujifilm заключает компактные фотокамеры FinePix JZ100 и JZ200 в металлические корпуса: Разрешение датчика изображения младшей модели - 14 Мп, старшей - 16 Мп

    08:011

    Foxit Reader v.5.1.4 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    08:00

    Фото дня: прототип смартфона Fujitsu Arrows на четырехъядерном процессоре Tegra 3: В аппарат встроена камера разрешением 13,1 Мп

    08:006

    Xplore xDIM Pro — первая «умная» стыковочная станция для планшетов в усиленном исполнении: Одновременно выпущено три варианта стыковочной станции Xplore xDIM для планшетов в усиленном исполнении

    07:001

    Компания Zero Infinity вышла на европейский рынок систем охлаждения с четырьмя новыми моделями: Цена этих кулеров зависит не только от функциональности, но и от расцветки

    01:554

    Представлена камера FUJIFILM X-Pro1 со сменными объективами: По мнению производителя, FUJIFILM X-Pro1 может конкурировать с дорогими «зеркалками»

    00:5120

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