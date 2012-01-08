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    8 января 2012

    Victorinox обещает встроить в карманный нож «флэшку» объемом 1 ТБ: Устройство оснащено интерфейсом USB и eSATA 3 Гбит/с

    23:4510

    Fujifilm FinePix F660EXR: 15-кратный оптический зум, датчик EXR CMOS, компактный корпус и ручные режимы съемки: Устройство также оснащается 3-дюймовым экраном разрешением 460 000 пикселей

    21:313

    Планшет Gadmei T863-3D со стереоскопическим экраном, для которого не нужны очки, стоит $199: Разрешение восьмидюймового экрана Gadmei T863-3D равно 1280 x 768 пикселей

    18:0814

    На CES будут показаны изделия с поддержкой Intel WiDi, в которых используется платформа WonderMedia PRIZM WM8720 : Однокристальную систему WonderMedia PRIZM WM8720 выбрали для своих изделий шесть компаний

    16:451

    SolarFocus встраивает солнечную батарею, аккумулятор и лампу в обложку для Amazon Kindle: Обложка SolarKindle увеличивает время автономности Amazon Kindle

    13:3511

    ViewPhone 3 – бюджетный Android-смартфон ViewSonic с поддержкой двух SIM-карт: Частота процессора смартфона - 800 МГц

    13:326

    Однокристальная система WonderMedia PRIZM WM8950 поддерживает Android 4.0: Основой однокристальной системы WonderMedia PRIZM WM8950 является ядро ARM Cortex-A9

    13:082

    Fujifilm оснащает бюджетные цифровые фотокамеры FinePix T350 и T400 10-кратными зум-объективами: Разрешение датчика изображения в первом случае - 14 Мп, во втором - 16 Мп

    12:53

    Crucial Adrenaline — набор на базе SSD объемом 50 ГБ для кэширования жестких дисков: Набор Crucial Adrenaline повышает общую производительность системы

    12:447

    LG оснащает ноутбуки P535 и A540 стереоскопическими дисплеями: В лэптопах используются процессоры Intel Core второго поколения

    12:085

    Motorola представила Android-смартфоны MOTOLUXE и DEFY MINI: Частота CPU MOTOLUXE - 800 МГц, DEFY MINI - 600 МГц

    08:123

    QuickText 1.4 позволяет отправить сообщения на Windows Phone 7 в два касания: Используя это приложение, передать сообщение заранее составленной группе людей можно всего в два касания.

    03:41

    Новая версия клиента Twitter 3.01 для Android : Теперь в нем три раздела: Home, Connect и Discover.

    02:48

    SugarSync 2.5 для iOS упрощает синхронизацию данных: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    02:43

    OfficeSuite 5.5.730 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    02:341

    GoodReader 3.13.0 for iPad — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    02:31

    Dolphin Browser HD 7.3 для Android улучшает работу Dolphin Connect: Кроме этого, в этом релизе улучшена функция Webzine.

    02:25

    K-9 Mail 4.002 — почтовый клиент для Android : Приложение оптимизировано для работы с большим количеством писем

    01:44

    ConverterCE Pro 4.2 — универсальный конвертер величин для Windows Mobile: С помощью этого приложения можно конвертировать самые разные данные: курсы валют, ускорение, угол, плотность, сил

    01:37

    Droper 0.4.0 переносит Dropbox на Symbian: Программа Droper выполняет функции клиента сервиса Dropbox на мобильных устройствах под управлением Symbian

    01:27

    AndExplorer 2.1 — файловый менеджер для Android: Прямо из программы можно открывать файлы с ассоциированными приложениями — HTML, MP3

    01:22

    Music Launcher 0.104 упорядочит аудиоколлекцию на Symbian: Данное приложение сортирует музыкальные композиции по папкам в автоматическом режиме

    01:14

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