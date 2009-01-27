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    27 января 2009

    Apple выпустила обновление драйверов для видеоадаптеров NVIDIA :

    23:23

    Intel «отметит» День Советской Армии и Военно-Морского флота выпуском новой версии Core 2 Quad Q8200:

    21:20

    Apple выпустила обновления iLife и перестала предоставлять iMovie HD 6 для загрузки:

    21:10

    Безопасность: Spy Sweeper v.6.0.2.49:

    21:00

    Графика: HyperSnap-DX v.6.40.05:

    20:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.112:

    20:10

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.3 Build 1278:

    19:45

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 27:

    19:20

    Интерфейсная плата Fujitsu для термопринтеров становится компактнее и доступнее:

    19:02

    Файловые обменники: Vuze v.4.1.0.0:

    18:55

    Настройщики: Fresh UI v.8.24:

    18:30

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.5 Build 2562:

    18:05

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6 v.6.10:

    17:40

    2-ТБ HDD в исполнении Western Digital — официально :

    17:31

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.3.18.240:

    17:15

    Утилиты: xStarter v.1.9.2.77:

    16:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 70:

    16:25

    Core 2 Duo E8700 установит частотный рекорд для двухъядерных процессоров сегодняшнего дня:

    16:12

    Fujitsu выходит из HDD-бизнеса :

    16:01

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.97:

    16:00

    Выпущен OpenOffice.org v.3.0.1 Final:

    15:35

    Офисные приложения: EverNote v.3.1.0.1034:

    15:10

    Интернет и сети: Feedreader v.3.14:

    14:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.50:

    14:20

    Запись: FinalBurner Free v.2.8.0.148:

    13:55

    Первые тесты системы AMD с памятью DDR3:

    13:36

    Восстановление данных: Recuva v.1.23.389:

    13:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.5.5:

    13:05

    Утилиты: RegScanner v.1.75:

    12:40

    В блоках питания Thermaltake Toughpower XT реализован ряд инноваций:

    12:33

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (26.01.2009):

    12:15

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.6.2.46:

    11:50

    Новые драйверы для сетевых хранилищ Ximeta:

    11:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 января):

    11:00

    За «подходящие для Vista» системы Microsoft может уплатить 8,5 млрд. долл.:

    08:08

    AMD Phenom II X4 805 — случайно обнаруженный процессор:

    01:45

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