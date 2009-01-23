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    23 января 2009

    A-DATA XPG — в 2,5" SSD ёмкости становится ещё больше:

    22:17

    Haptique — цветные чехлы для MacBook :

    20:45

    Palit представила оверклокерский вариант GeForce GTX260 из серии Sonic с 216 процессорами:

    18:38

    AUDIO 4 DJ — цифровой аудиоинтерфейс для ди-джея:

    15:48

    Общение в сети: QIP Infium Build 9022:

    15:45

    Утилиты: 1st Security Agent v.8.02:

    15:30

    Мультимедиа: QuickTime Lite for VCP v.7.6:

    15:15

    Интернет и сети: NetSetMan v.2.5.2:

    14:55

    Утилиты: PECompact v.2.98.4:

    14:40

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.5.1.212:

    14:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.1 Build 4751:

    14:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.9.3:

    13:50

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.1:

    13:35

    Резервное копирование: JaBack v.8.16:

    13:20

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.2.3.2:

    13:05

    Gigabyte готовит на февраль выпуск системной платы на чипсете AMD 790X:

    13:02

    Диагностика: HWMonitor v.1.1.3:

    12:45

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    12:30

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 января):

    12:00

    AMD отчиталась за квартал и год: до прибыли пока далеко, но планы не изменились:

    11:34

    CSR начала выпуск самой миниатюрной микросхемы, поддерживающей GPS, Bluetooth и FM:

    11:02

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