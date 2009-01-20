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    20 января 2009

    В iWork теперь не проверяется серийный номер :

    23:49

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.1.2:

    22:45

    Утилиты: SUMo v.2.4.2:

    22:30

    Утилиты: Cfont Pro v.3.5.0.1:

    22:15

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.8:

    21:55

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.5.5.1:

    21:40

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.25.1012:

    21:25

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.45:

    21:10

    Подробности о чипсетах Intel «пятой серии»; их выпуск может быть перенесен на 2010 год:

    21:05

    Утилиты: Partition Saving v.3.70:

    20:50

    Мультимедиа: Free Video Dub v.1.4.3.50:

    20:35

    Чистильщики: Baku v.3.7.3305:

    20:20

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.2.05:

    20:05

    Графика: TwistedBrush v.15.67:

    19:45

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5503:

    19:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.3.0:

    19:15

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.53 Beta:

    18:55

    Редакторы: AkelPad v.4.1.4:

    18:40

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.1.8:

    18:25

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 3924:

    18:10

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.80:

    17:50

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.43:

    17:35

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.54:

    17:20

    Клавиатура MSI BK100 с лёгкостью уместится в кармане:

    17:09

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.2.8:

    17:05

    Файловые обменники: BitComet v.1.0.8:

    16:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (19.01.2009):

    16:30

    Antec выпустила вторую редакцию корпуса Nine Hundred: максимум охлаждения для мощной системы:

    16:25

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    16:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 января):

    16:00

    Acer H233H bmid: один из самых доступных мониторов с поддержкой FullHD:

    15:45

    Core 2 Quad Q7500 — самый бюджетный 4-ядерник Intel? :

    13:28

    Samsung реорганизуется, чтобы противостоять кризису:

    13:28

    XFX оснастила GeForce 9600 GSO 1,5 ГБ памяти и снабдила игрой Far Cry 2:

    13:09

    Intel выпустит 320-ГБ SSD в этом году, а выпуск процессоров Havendale отложит на следующий:

    12:47

    Elpida XDR DRAM — первая в отрасли 1-Гбит память, работающая быстрее, чем GDDR5:

    12:41

    Процессор Atom обзаведется встроенным GPU уже в этом году:

    09:45

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