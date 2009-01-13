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    13 января 2009

    Нетбуки ASUS Eee PC 1000HE и 1000HAE: «работа над ошибками» хита продаж:

    19:36

    Antec уменьшила свой корпус Skeleton до размеров Mini-ITX:

    18:44

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.4:

    17:45

    У Western Digital готов «зеленый» винчестер объёмом 2 ТБ:

    17:44

    Утилиты: Autoruns v.9.38:

    17:20

    CES 2009: VESA рассказывает о преимуществах DisplayPort v1.2 :

    17:03

    Утилиты: Process Explorer v.11.32:

    16:55

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.25.0.1002:

    16:30

    Утилиты: ClickyMouse v.7.2.5:

    16:05

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.2.5:

    15:40

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.2.5:

    15:15

    Графика: FuturixImager v.5.9.2:

    14:50

    Запись: BurnAware v.2.2.2:

    14:25

    Apple предоставит скидку на апгрейд iLife :

    14:14

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.52 Beta:

    14:00

    Впервые в истории компании ASUS рапортует об убытках:

    13:55

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.6.1:

    13:35

    Утилиты: GoodSync v.7.6.2:

    13:10

    Ответ AMD на NVIDIA G200b намечен на март:

    12:53

    Dell использует платформу AMD Dragon в игровом ПК XPS 625:

    12:48

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.16.118:

    12:45

    Chrome для Mac появится до середины 2009 года :

    12:31

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.10:

    12:20

    На выставке CES 2009 OCZ показала свой первый корпус:

    12:16

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.1.4:

    11:55

    Линейка ускорителей ASUS GeForce GTX 295 и GTX 285: стандартные и разогнанные:

    11:53

    Настройщики: Super Utilities v.9.39:

    11:30

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.1.2 Beta:

    11:05

    Samsung начинает поставки монитора SyncMaster 2243QW, оснащенного USB :

    10:53

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.8.4.2:

    10:40

    Безопасность: WinLock v.5.0.1:

    10:15

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.1 Build 3835:

    09:50

    Настройщики: UltraMon v.3.0 Beta 4:

    09:25

    Утилиты: Glary Utilities v.2.10.0:

    09:05

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.2 Build 10300:

    08:45

    Обновление драйверов для ATI HDMI Audio Device от RealTek:

    08:30

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 января):

    08:00

    Специалисты Universal Display создали прототип мобильного устройства с гибким экраном в форме браслета:

    01:25

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