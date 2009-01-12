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    12 января 2009

    DRAM-производители впервые повышают цены, 1-ГБ модуль DDR2 снова стоит $10 :

    19:20

    Настройщики: Throttle v.6.12.1.2009:

    18:35

    Настройщики: SuperRam v.5.12.1.2009:

    18:10

    Настройщики: PCMedik v.6.12.1.2009:

    17:45

    Настройщики: PCBoost v.3.12.1.2009:

    17:20

    Настройщики: GameGain v.2.12.1.2009:

    16:55

    Чистильщики: HDCleaner v.3.180 Beta:

    16:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.40.1:

    16:05

    Редакторы: RJ TextEd v.4.80:

    15:40

    Графика: JetPhoto Studio v.4.1:

    15:15

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4532:

    14:50

    Утилиты: Outlook on the Desktop v.1.5.1:

    14:25

    Медиаплееры: Xion v.1.0.108 Beta:

    14:00

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.9.0111:

    13:35

    Интернет и сети: Index.dat Analyzer v.2.5:

    13:10

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.7.8:

    12:45

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.08a:

    12:20

    Чистильщики: CleanCenter v.1.98.4.3:

    11:55

    Настройщики: EF StartUp Manager v.4.10:

    11:30

    Диагностика: EF System Monitor v.5.10:

    11:05

    Leadtek выпускает новую версию WinFast GTX 260 EXTREME+:

    10:50

    Intel готовит конкурента Athlon Neo, процессор для тонких ноутбуков? :

    10:43

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.10:

    10:40

    HP Pavilion dv3 — компактный ноутбук на процессоре AMD Turion X2 Ultra:

    10:20

    Wireless USB Display Adapter Set — адаптер Wisair для дисплея или телевизора без проводов, дешевле, чем у конкурентов :

    10:18

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.2.1:

    10:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:501

    Первые фото люксового ноутбука Dell Adamo, «убийцы Macbook Air»:

    09:46

    Специалисты ZOTAC создали платформу типоразмера mini-ITX на базе GeForce 9300:

    09:30

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.9.1:

    09:25

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 68:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20c:

    08:45

    Диагностика: DVD Identifier v.5.2.0:

    08:30

    MSI начнет с разогнанной 3D-карты GeForce GTX 285:

    08:30

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.8.5:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 января):

    08:00

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