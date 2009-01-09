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    9 января 2009

    Rock Band 2 SD — маркетинговый ход SanDisk для продажи флэш-карточек:

    22:59

    CES 2009: ViewSonic показала нетбук с непростым названием, а также компьютер класса все-в-одном:

    22:45

    120-Гц монитор ViewSonic Fuhzion VX2265wm: еще одно решение для NVIDIA 3D Vision:

    18:11

    На CES дебютировали два защищенных мобильных ПК GammaTech Durabook:

    15:33

    TV-тюнер Dell превращает нетбуки Inspiron Mini в цифровые телевизоры:

    15:07

    SSD Kingston Digital серий E и M — те же Intel, вид сбоку:

    14:50

    Новый 22-дюмовый монитор Samsung поддерживает технологию NVIDIA GeForce 3D Vision:

    14:15

    Winchester Systems расширяет объем NAS до 800 ТБ:

    14:02

    NVIDIA официально представила технологию 3D Vision:

    13:43

    Трехканальные наборы памяти Kingston Technology HyperX DDR3 работают на частоте 2 ГГц с малыми задержками:

    13:22

    Imation говорит о «новом классе» SSD и первом в отрасли полном наборе для модернизации на основе SSD:

    12:30

    Маршрутизатор D-Link Xtreme N DIR-685 может играть роль NAS, сервера печати... и цифровой фоторамки :

    12:15

    Очень тонкая фотокамера Pentax Optio P70 имеет разрешение 12 Мп:

    11:57

    pureSilicon 1TB Nitro — первый в мире 2,5-дюймовый SSD объемом 1 ТБ:

    11:40

    Дебютировали мобильные GPU ATI Mobility Radeon HD 4000:

    11:20

    NVIDIA GeForce GTX 285 и GTX 295 представлены официально:

    10:591

    Scythe выпустила процессорный кулер Mugen 2 :

    10:57

    Optio E70 — новая компактная камера Pentax начального уровня:

    10:44

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.8:

    09:40

    Настройщики: NiBiTor v.4.7:

    09:15

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20b:

    08:50

    Прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    08:25

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:00

    CES 2009: RealView 360 3D Desktop Scanner — настольный 3D-сканер, один из первых в мире :

    05:49

    W90 – очень быстрый мультимедийный ноутбук ASUS «Ultimate-уровня» :

    04:20

    CES 2009: SanDisk представила семейство G3 — самых быстрых SSD-накопителей на флэш-памяти MLC:

    01:47

    ZOTAC GeForce GTX 285 и GTX 285 AMP! Edition — 3D-ускорители для геймеров на новом GPU NVIDIA:

    01:07

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