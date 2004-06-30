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    30 июня 2004

    Canon EOS-1D Mark II Firmware 1.0.2:

    18:48

    RightMark Memory Analyzer — версия 3.2:

    17:55

    RightMark Memory Analyzer — версия 3.2:

    17:55

    EXAP-G — мост для сетей 802.11 b/g от Exergia:

    17:18

    RV042 — 4-портовый VPN маршрутизатор Linksys:

    16:31

    Photo Steno Pro II: скоростные CompactFlash-карты Apacer:

    15:48

    DJ800 и DN800: две новые системные платы IWILL для Xeon:

    14:22

    Lite-ON начнет серийное производство бытовых DVD-рекордеров с HDD раньше конкурентов:

    12:27

    MDA III: третья версия КПК T-Mobile:

    11:56

    BigWater — система водяного охлаждения Thermaltake:

    11:42

    Thunder i7525: новая системная плата Tyan для рабочих станций на Xeon:

    10:36

    i865 у производителей плат много, но из-за проблем с ICH6 цены на старые платы снижаться не будут:

    10:08

    Мировой рынок памяти: июль начнется продолжающимся ростом цен:

    10:03

    Prego dp6300: новый флагман Rollei:

    09:18

    L70N: бюджетный 17-дюймовый ЖК-дисплей Hyundai:

    07:57

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