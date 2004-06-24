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    24 июня 2004

    Toshiba: очередной топливный элемент — для мобильных телефонов и КПК:

    19:05

    Supermicro приступает к серийному производству плат под Nocona:

    17:26

    KINGMAX анонсирует 1-Гб SO-DIMM модуль DDR2 533 МГц:

    17:03

    Olympus E-1 Firmware 1.2:

    16:44

    Фото дня: системная плата GA-8GPNXP Duo в нашей лаборатории:

    16:29

    Ferrari 3200: эксклюзивный ноутбук Acer на Athlon 64:

    15:30

    ND-6500A — "тонкий" пишущий DVD±R привод NEC, "9-в-1":

    14:42

    AS8: новые системные платы ABIT под LGA775 на чипсете 865PE:

    14:10

    RITEK отметилась в секторе DVD±R DL дисков:

    14:08

    ProMOS и Renesas увеличивают выпуск микросхем:

    13:36

    Tyan Tomcat i915/i925X — платы на Grantsdale и Alderwood:

    12:54

    Comdex 2004 в США не будет: необходима перефокусировка выставки:

    12:23

    WinFast A400 GT TDH: малошумящая плата Leadtek на GF 6800 GT:

    11:25

    Luxmedia 4008 — новая модель и новое имя камер Praktica:

    11:12

    Pentium M 715 и 725: линейка закрыта?:

    10:52

    I-O DATA представляет модули DDR2-533 МГц:

    10:04

    NEC предлагает новый тип проводников для 65-нм норм:

    09:02

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