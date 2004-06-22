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    22 июня 2004

    Загадочная видеокарта: ответ на загадку Андрея Воробьева:

    16:09

    Xilinx демонстрирует новые технологии для серверов и коммуникаций:

    15:51

    Philips представила 16х пишущий DVD-привод:

    14:33

    Фото дня: Acer Aspire 1714SMi и ASUS S300 в нашей лаборатории:

    13:25

    Foveon F19 — 4,5 Мпикс X3 матрица, новые сроки выпуска Polaroid x530:

    13:13

    Maxtor представила линейку дисков SATA MaXLine III:

    12:28

    Обратной совместимости Xenon с существующими Xbox не будет:

    11:33

    NEC анонсирует новый чипсет для пишущих 16x DVD-приводов:

    10:52

    Kingston анонсирует DDR2 400/533 SDRAM DIMM под i915/925:

    10:15

    Мировой рынок памяти: контрактные цены на конец июня-начало июля снижены:

    09:56

    Rambus готовит сюрприз разработчикам PCI Express:

    06:07

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