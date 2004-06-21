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    21 июня 2004

    Платы с PCI Express увеличат рост доходов и продажи производителей в 3 квартале?:

    17:48

    MSI 915P Neo2 Platinum — очередная плата на i915P:

    17:05

    Мини-загадка от Андрея Воробьева: идентифицируйте видеокарту:

    15:30

    Niagara: технические детали обещаны 24 августа:

    14:54

    Intel признала нецелесообразность продолжения закона Мура:

    13:58

    Линейка Pocket Bit USB Sony пополнена 2 Гб жестким диском:

    13:55

    HD DVD-ROM: лучше поздно, чем никогда:

    12:49

    Epson/Cosina R-D1: уже не прототип:

    12:13

    Обновления OEM прайс-листа процессоров Intel:

    11:39

    NVIDIA об ATI RV380: на самом деле это RV350 + мост PCI Express:

    11:21

    Device Bay жив: начинание Compaq, Intel и Microsoft продолжила HP:

    11:13

    16x DVD+RW задерживаются, долгие лета 12x DVD Dual и 8x DVD DL приводам:

    10:44

    Фото дня: IWILL DH800 в нашей тестовой лаборатории:

    10:03

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