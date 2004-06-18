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    18 июня 2004

    5062AF: 5-мегапиксельная цифровая «мыльница» от Concord Camera:

    15:26

    Процессоры Intel: кто-то уходит, кто-то меняет степпинг:

    14:21

    Intel и Proxim работают над оборудованием для беспроводного широкополосного доступа:

    13:48

    ISuppli о росте рынка полупроводников: кризиса перепроизводства не будет:

    13:37

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.3.5:

    13:05

    i915 Express, i925 Express и 5 P4 под LGA775: официальный преданонс:

    12:40

    Настройщики: Ace Utilities v.2.3.3:

    12:40

    Настройщики: StyleXP v.2.10:

    12:15

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.02 Build 033:

    11:50

    Мировой рынок памяти: неадекватность ситуации:

    11:48

    Диагностика: SpeedFan v.4.13:

    11:25

    О том, как Winstron и HP из-за Intel рассорились:

    11:12

    Offica Watch: электронный бумажник в часах:

    11:10

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    11:05

    GeIL анонсирует новую линейку DDR SDRAM DIMM, 1 Гб SO-DIMM:

    10:57

    Фото дня: TV/FM-тюнер Behold TV 403 FM в нашей лаборатории:

    10:47

    Неофициальная версия Catalyst v.4.6 с поддержкой X300 и X600:

    10:45

    Новая версия драйверов для мобильной графики чипсетов ATI IGP:

    10:30

    Обновление прошивок для видеокарт ATI Radeon 9200SE:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 июня):

    10:00

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