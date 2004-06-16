  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 июня 2004

    Pentium 4 LGA775: пара подробностей в предвкушении анонса:

    16:58

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.2.8:

    16:50

    Настройщики: Defragmenter v.3.1:

    16:00

    NX6800Ultra T2D256: новая плата MSI на GeForce 6800Ultra:

    15:58

    Настройщики: Boost XP v.1.44:

    15:35

    Интернет и сети: DU Meter v.3.06 Build 174:

    15:10

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.0.6 Build 1:

    14:45

    GLADIAC 940 Ultra 256MB — карта ELSA на GF 6800 Ultra:

    14:44

    Графические редакторы: GIMP v.2.02:

    14:20

    Фото дня: ABIT AA8 DuraMAX под P4 LGA775 в нашей лаборатории:

    14:17

    Четыре новых цифровых камеры NHJ:

    14:11

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.5.3599:

    13:55

    Nikon Coolpix 5400 Firmware 1.4:

    13:53

    Konica Minolta DiMAGE A2 firmware 1.12:

    13:41

    Утилиты: Win32Pad v.1.5.2:

    13:30

    ZUIKO DIGITAL ED 150mm F2.0 — новый объектив Olympus под E-System:

    13:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.0.9 Final:

    13:05

    Настройщики: RadLinker v.1.010:

    12:40

    10000XL: новый А3-сканер Epson:

    12:35

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.2.0.0 Build 0615 Beta:

    12:15

    Konica Minolta DiMAGE X31 — обновление DiMAGE X20 / X21:

    12:09

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.0.7 RC1:

    11:50

    Журнал iXBT: новые партнеры, 6 номер ушел в розницу:

    11:43

    Настройщики: Complete Registry Cleaner v.2.3:

    11:25

    Crucial Gizmo! USB 2.0 — не слишком ли поздно?:

    11:18

    Microsoft: Service Pack 2 Release Candidate 2 для Windows XP – официально!:

    11:05

    Elpida начинает новый виток борьбы с памятью Hynix:

    11:02

    Общение в сети: ICQ Lite v.4.1 Build 1717:

    10:45

    Неофициальная бета драйверов Catalyst 4.7 для видеокарт ATI:

    10:30

    Утилиты: AMI Flash Utility v.3.40:

    10:15

    Мировой рынок памяти: ожидается дальнейшее снижение цен:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июня):

    10:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018